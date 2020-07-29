«Если бы не он, у детей не было бы шанса»: в Шклове прохожий спас двух детей, но сам утонул

Вечером 24 июля 42-летний могилевчанин Игорь Подковка ловил на Днепре рыбу. В какой-то момент мужчина увидел, что в реке тонут двое мальчишек. Бросился их спасать, вытолкнул к берегу, а сам выбраться из воды уже не смог.

- Если бы не этот человек, у детей не было бы шанса спастись - сами они бы не выбрались, - уверен Сергей Чернявский, начальник Шкловского ОСВОД. - Опасность заключается в том, что в этом месте реки большая глубина. Резко, почти в два раза, увеличивается скорость течения. Когда лето сухое, глубина у берега - около метра, а потом - резкое падение на 3 - 4 метра. Там даже смотреть на воду опасно, не то что в нее заходить.

Игорь Анатольевич спас мальчишек, а сам не смог выбраться

Сергей Родионович предполагает, что дети могли приходить на это место к реке и раньше, когда уровень воды был ниже.

- Сейчас из-за дождей вода поднялась - там, где было 0,5 метра глубины, сейчас 2. Дети были к этому не готовы. Другое дело, как они там оказались без взрослых (парням - 11 и 13 лет). От того места, где они живут, до реки - довольно приличное расстояние. С родителями сейчас работает милиция и инспекция по делам несовершеннолетних.

Начальник ОСВОД рассказывает, что на помощь мужчине пришли спортсмены, которые оказались неподалеку, - они помогли детям выбраться из воды.

- А вот у Игоря Анатольевича спастись не получилось, не хватило сил. По словам очевидцев, он сразу скрылся под водой - ему просто не успели помочь. Как именно он утонул, выяснят следователи. Мужчина работал инженером на предприятии «Метиз» в Могилеве. У него остались жена и брат, здесь, в Шклове, - пожилые родители, за которыми нужен уход. Своих детей у него не было. Они с братом по очереди приезжали к родителям каждый день: папа парализован, мама болеет. По решению исполкома родителям Игоря помогут деньгами, сделают все возможное. А мы подали ходатайство, чтобы его наградили медалью «За спасение утопающих». Да, его уже не вернешь, но и не поблагодарить мы не можем.

- Игорь Анатольевич работал у нас только три месяца, - рассказывает директор предприятия «Метиз» Сергей Тарасов. - До этого он работал на фабрике газетной бумаги. Ответственный человек, проявлял инициативу, замечаний по работе к нему никак не было.

Тело утонувшего мужчины спасатели ОСВОД извлекли на следующее утро. Работали шесть водолазов. В результате тело нашли в 30 метрах от берега.

- Я работаю 22 года и помню всех, кто здесь утонул, поименно, - вздыхает начальник ОСВОД. - Около 7 лет назад на этом же самом месте утонула женщина, которая бросилась спасать свою дочку. Девочка осталась жива.

Сергей Чернявский говорит, что купаться вдоль Днепра в Шклове официально запрещено. Но такие ограничения принимают в расчет не все.

- Разговариваем с людьми, объясняем. Некоторые понимают, другие - нет, смеются. Могут даже в драку полезть. Мы же можем только просить, уговаривать не купаться в таких местах - наказывать не имеем права. Когда едем с рейдом по Днепру - дети прячутся в траве, а потом снова лезут в воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Можно ли детям плавать на матрасе, какая глубина им подходит и как понять, что малыш тонет?

Люди тонут не так, как в кино. Тонущий ребенок не размахивает руками и не кричит «Помогите!». Все силы утопающего уходят на то, чтобы сохранить дыхание, на речь просто не остается воздуха. Если ребенок кричит и колотит по воде руками и ногами - скорее всего, у него паника: наглотался воды или заплыл слишком далеко и испугался. Дети в этом состоянии еще способны контролировать свои движения и могут схватиться за брошенный спасательный круг.

Признаки того, что ребенок тонет:

- Голова находится под водой. Рот то уходит под воду, то появляется на поверхности.

- Тело находится в воде вертикально, ребенок не поддерживает себя движениями ног, двигается как поплавок.

- Дышит часто и рывками хватает воздух.

- Глаза закрыты либо взгляд стеклянный, не фокусируется.

- Волосы свисают на глаза, лоб, ребенок не пытается их убрать.

…Если на ваших глазах тонет ребенок

Как поступить, если вы видите беду, но сами плохо плаваете или совсем не умеете? Главное - постарайтесь взять себя в руки, спасатель-паникер - плохой помощник. Если на пляже нет спасателей, осмотритесь, может быть, рядом есть люди, которые смогут помочь. Не пугайтесь, если никого не оказалось, главное - грамотно и последовательно действовать. (Читать далее)