Знаменитый хоккейный вратарь и тренер Виталий Коваль - снова завидный жених

Напомним, три года назад СМИ взорвались заголовками: жена звездного хоккеиста и тренера Андрея Мезина ушла к его другу и конкуренту Виталию Ковалю. Юлия Коваль тогда решила бороться за свою семью, Андрей Мезин признался, что недосмотрел - нужно было держать жену в ежовых рукавицах…

За год до расставания Мезины и Ковали вместе путешествовали по США. Фото: личный архив.

Прошло три года, и Юлия Коваль подала на развод. 17 июля пару развели. Как пережила непростой момент Юлия, которая после расставания с Виталием стала коучем и практикующим психологом, она рассказала в своем Инстаграме.

Юлия Коваль после расставания с мужем стала практикующим психологом. Фото: личный архив.

- В пятницу у меня состоялся официальный развод. Я очень хорошо отнеслась к этому разводу и благодарна своему супругу за то, что он мне дал возможность перепрожить эти стадии (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие - 5 стадий принятия неизбежного. - Ред.), не давил на меня с разводом. На тот момент для меня это было болью, горем, несчастьем. Сейчас я очень красиво прожила эту стадию. Это для меня не какая-то особенная дата, это просто какой-то день и просто какая-то формальность. И это очень важно, - рассказала Юлия в своем Инстаграме, объясняя подписчикам, как пережить потерю близкого человека. - То есть я сама осознанно подошла к этому, я подала на развод тогда, когда была готова. Он состоялся, и в душе у меня нет ни радости, ни горя, только баланс и равновесие - то, как это и должно быть…

Так что формально знаменитый Виталий Коваль теперь снова завидный жених. Но фактически - нет.

Три года после расставания с супругой Виталий живет вместе с Анжеликой Мезиной, воспитывая ее двоих детей от Андрея Мезина.

Напомним, три года назад СМИ взорвались заголовками: жена звездного хоккеиста и тренера Андрея Мезина ушла к его другу и конкуренту Виталию Ковалю.

Весной Виталий и Анжелика с разницей в один месяц отпраздновали свои 40-летия. Теперь ничто не мешает им пожениться.

Почему жена легендарного Мезина ушла к Ковалю: «Я поменяла деньги на счастье»

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