Врач-невролог: Коронавирус повреждает нервную систему и может привести к инсульту

Несмотря на более чем 600 тысяч летальных исходов, миллионы переболевших и тысячи исследований и отчетов, четкая картина последствий перенесенного коронавируса до конца не ясна. О тех последствиях, с которыми медики уже столкнулись на практике, мы поговорили с неврологом, членом российского Общества специалистов доказательной медицины Ольгой Шемятовской

«Проблемы с дыханием могут быть и после перенесенного коронавируса»

- Предположения о том, что коронавирус повреждает не только дыхательные пути, но и центральную нервную систему, были давно, - говорит Ольга Шемятовская. - Возможно, вирус способен проникать через гематоэнцефалический барьер и снижать его проницаемость для других агентов. В норме между мозгом и кровью есть так называемый патруль, который абы кого в мозг не пускает. Также вирус может проникать в нейроны, потому как уже появились данные, что он обнаружен на их поверхности. На фоне течения новой коронавирусной инфекции уже зафиксированы и случаи энцефалита - воспалительного процесса в веществе головного мозга. Также у некоторых пациентов с COVID-19 головной мозг повреждается из-за кислородного голодания на фоне дыхательной недостаточности. Как правило, подобные осложнения наблюдают у пациентов с тяжелой формой коронавируса, и осложнение это довольно редкое.

- На чьи данные вы опираетесь?

- По эпидемиологическим меркам с момента начала пандемии COVID-19 прошло слишком мало времени, чтобы утверждать что-то однозначно. Я делаю предположения и выводы только на основе собственного опыта, опыта коллег и достоверных, на мой взгляд, источников информации. Регулярно изучаю данные американского сайта UpToDate, который является авторитетным всесторонним информационным ресурсом по клинической медицине и создан на основании данных множества исследований.

Врач-невролог Ольга Шемятовская: "Коронавирус повреждает нервную систему и может привести к инсульту". Фото: личный архив

- О каких осложнениях коронавирусной инфекции медики точно могут говорить уже сегодня?

- Чаще всего это дыхательная недостаточность. У пациентов с тяжелой формой течения коронавируса - острый респираторный дистресс-синдром. Это состояние, при котором жидкость из крови попадает в альвеолы, что делает дыхание без специального аппарата невозможным. У тех, кто лежал в реанимации, - это сердечно-сосудистые осложнения (аритмия, кардиомиопатия, кардиогенный шок, тромбоэболитические осложнения, воспалительные осложнения), редко вторичные инфекции.

Отдельно остановлюсь на частом при коронавирусе нарушении обоняния и вкуса. Скорее всего, это связано не только с тем, что «забит нос». Если бы дело было только в носе, то после возвращения свободного дыхания должно было вернуться и обоняние. Есть сведения, что исчезновение запаха и вкуса (аносмия и агевзия) связаны не только с заложенностью носа и отеком, но и с изменениями в обеих обонятельных луковицах. Нарушения обоняния сохраняются на довольно длительный срок. При этом анатомических изменений в обонятельных путях вирус не вызывает - это доказано, проводили МРТ. Самостоятельно это проходит в течение 28 дней и последствий за собой, скорее всего, не несет.

Из отдаленных последствий опрошенные переболевшие в тяжелой форме рассказывают о слабости, одышке, болях в суставах, боли в груди. А если человек находился на ИВЛ - слабость дыхательных мышц, депрессию и тревожность.

Были зарегистрированы и случаи синдрома Гийена - Барре на фоне коронавирусной инфекции (частым триггером этого синдрома является как раз вирусное заболевание). Синдром Гиейна - Барре - это когда развиваются нарушения чувствительности (онемение) и слабость во всем теле, постепенно сила и чувствительность возвращаются, но заболевание, прямо скажем, очень неприятное, особенно потому, что диафрагма - это тоже мышца и она тоже может быть задействована, а значит, будут проблемы с дыханием.

Коронавирус способствует тромбообразованию, а тромбы могут спровоцировать инсульт

- Первым делом коронавирус поражает легкие. Что происходит с ними после выздоровления? Они восстанавливаются?

- Есть данные, что у некоторых пациентов после перенесенного COVID-19 фиксируется снижение функциональности легких. Этот же фактор может привести к развитию фиброза - образованию в легких фиброзной (рубцовой) ткани, что приводит к нарушениям дыхательной функции. Но нужно уточнить: речь идет о пациентах, перенесших тяжелую форму, и тех, кто, вероятнее всего, находился в отделении реанимации. Важно отметить, что такое осложнение возможно после перенесенной пневмонии любой этиологии, не только коронавирусной.

- Видела публикации ученых, которые говорили, что коронавирус может иметь серьезные последствия для людей со слабым сердцем и пациентов с рассеянным склерозом…

- Осложнения сердечно-сосудистой системы характерны не только для COVID-19. Их могут вызывать многие вирусные заболевания. Могу сказать, что случаи инсультов у пациентов до 50 лет, перенесших коронавирус, уже были. И они описаны. Разумеется, связь между инсультом больших сосудов и COVID-19 у молодых пациентов требует дальнейшего изучения, но уже сейчас ясно, что одним из отягчающих обстоятельств было позднее обращение в больницу. Как правило, пациенты боялись столкнуться с коронавирусом, хотя симптомы инсульта уже были. Но когда они уже оказывались в больнице, выяснялось, что коронавирус у них уже есть.

Вирус влияет на свертывающую систему крови, способствует тромбообразованию. Вследствие этого развивается ишемия, что может привести к инсульту, инфаркту и тромбоэмболии легочной артерии. Вообще, тромбоэмболия встречается у 30% пациентов с тяжелой и средней степенью течения COVID-19.

По поводу рассеянного склероза: моноклональные антитела для лечения рассеянного склероза или препараты, ингибирующие миграцию Т-клеток в ЦНС, вряд ли повысят риск заболеваемости COVID-19. Это значит, что если у вас ремиссия и вы принимаете препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, то переживать не стоит.

Примерно у трети пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль и когнитивные, то есть познавательные расстройства.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Реабилитация нужна только тем, кто перенес коронавирус в тяжелой и средней форме?

- Если вы переболели бессимптомно, значит, ваш организм справился и так. Если тяжело, находились в реанимации или на ИВЛ - в таком случае легкомысленно относиться к реабилитации нельзя. В обязательном порядке нужно сбалансированное питание, адекватные физические нагрузки, обязательный отказ от курения, психологическая поддержка, а также своевременная вакцинация от гриппа, пневмококка и дыхательная гимнастика. В том случае, если до коронавируса у пациента были болезни почек либо же он был на гемодиализе, риски осложнения и более тяжелого течения коронавируса у него повышаются.

КСТАТИ

Коронавирус провоцирует ухудшение памяти и головную боль?

Как утверждает профессор реабилитационной медицины Королевского колледжа Лондона Линн Тернер-Стокс, коронавирус может затрагивать мозг даже тех пациентов, которые переболели в достаточно легкой форме. Примерно у трети пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль и когнитивные, то есть познавательные расстройства. Речь идет об ухудшении памяти, снижении внимания и его концентрации. Пока что ученые только гадают, что именно вызвало такие симптомы. Однако существующие теории сфокусированы на том, что вирус воздействует на нейроны - нервные клетки.

По словам профессора Кембриджского университета Эда Буллмора, восстановление когнитивных функций у переболевших коронавирусом сильно зависит от возраста, коморбидности (наличия у пациента двух или более заболеваний), а также тяжести течения самой болезни.

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