Кандидат в президенты Андрей Дмитриев: «Если скажут: «Снимаешься - Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки»

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев:«Если скажут: «Снимаешься - Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В интервью с руководителем общественной организации «Говори правду» Андреем Дмитриевым мы также не могли не спросить про его победы вне политики, страх снова оказаться в камере и вероятность снятия с выборов

СПРАВКА «КП»

Андрей ДМИТРИЕВ родился в 1981 году в Минске. Бакалавр политических наук, окончил Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Сопредседатель ОО «Говори правду». На президентских выборах 2010-го и 2015-го годов руководил штабами Владимира Некляева и Татьяны Короткевич. Женат вторым браком, имеет троих сыновей.

Мы заехали к Андрею Дмитриеву сделать семейные фото, увидели красивый двухэтажный дом, добротный участок с мини-садом и детской площадкой. Казалось бы - все для спокойной, счастливой жизни…

- Андрей, зачем вы вступили в предвыборную гонку?

- Многие белорусы считают, что если у тебя все хорошо - дом, машина, - то с этим нужно тихо жить за высоким забором. Но когда я выхожу за пределы своего участка, то вижу людей, для которых такая жизнь - роскошь. Читал как-то: «Дмитриев живет в шикарном доме». На самом деле у меня небольшой дом, 120 метров - бывшая дача, которую мы с женой переделали в загородный дом. И я хочу, чтобы белорусы могли себе такое позволить, чтобы это не казалось чем-то запредельным.

-Читал как-то: «Дмитриев живет в шикарном доме». На самом деле у меня небольшой дом, 120 метров - бывшая дача, которую мы с женой переделали в загородный дом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые считают, что быть кандидатом в президенты - привилегия. Но это тебе ничего не дает. Я не бежал в президенты сломя голову, долго размышлял, но посчитал, что ситуация в стране складывается, как мне кажется, в неправильном направлении. И я понимаю, что следующие пять лет будут гораздо более опасными.

Ко мне на пикеты массово приходят люди - и в Минске, и в маленьких городах, - которые говорят: «Если ничего не поменяется - я хочу уехать и увезти семью». Мы дожили до того, что радуемся, если наши дети уехали за границу и там осели. Считаю, что это национальная беда.

- Какие силы вы представляете?

- Я сопредседатель общественной организации «Говори правду», которая существует с 2010 года. На этих выборах я представляю тех, кто считает, что Беларуси нужен новый президент, и они готовы голосовать за будущее, понимают, что стране нужны реформы.

Андрей пока так и не достроил баню, которая находится рядом с домом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что считаете главными победами вне политики?

- Построить дом, посадить сад - это победы? Победа ли, что у меня замечательная жена и сыновья? То, что со мной рядом такой человек, как Татьяна - это очень-очень круто. Жена - мой верный помощник, особенно сейчас, когда я должен ездить по стране, а она взяла на себя весь быт.

- Что бы вы хотели успеть сделать или изменить за пять лет на посту президента, если бы победили? Кто вошел бы в правительство?

- В случае победы я первым делом отпущу политзаключенных. Сформирую переходное правительство, куда войдут альтернативные кандидаты и те, кто нормально работает или недавно работал в правительстве. Проведем новые выборы, в том числе глав городов. Сократим чиновников, контролеров, продадим резиденции, перенаправим бюджетные деньги на образование, медицину, социальную защиту.

С супругой Татьяной и таксой Фридой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хочу, чтобы в каждом районе в поликлиниках стояли аппараты КТ, МРТ, УЗИ, были доктора. Никогда не видел на западных выборах обещания каких-то зарплат. Это нонсенс. Если человек видит, что его зарплата растет в зависимости от его результата - ему не надо ничего обещать.

Ему надо объяснять, какие будут налоги, условия труда и соцзащита, если его уволят, - мы сегодня говорим, что это должно быть 2/3 оклада. Чего точно не будет - того, что мы пообещали по 500, а потом свои получили по 500 в долларах, а народ получает по 500 в рублях и пашет на тех, у кого по 500 в долларах.

Андрей Дмитриев без труда подтянутся 6 раз, пока супруга не напомнила про его травмированную руку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что бы вы сказали о себе людям, чтобы убедить их отдать вам свой голос?

- Что я неравнодушный человек. Что не хочу стать президентом навечно. Я хочу отработать президентом, добиться, чтобы ситуация, когда надо брать кредиты к 1 сентября, чтобы собрать ребенка в школу, навсегда ушла в прошлое.

Чтобы возле городов в регионах появились производства и молодежь хотела оставаться и жить тут - не только в Минске, а по всей стране. И хочу спокойно, через выборы, уйти и потом спокойно, без охраны, ходить по улицам и смотреть в глаза людям.

- Многие белорусы считают, что если у тебя все хорошо - дом, машина, - то с этим нужно тихо жить за высоким забором. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Весной вам исполнится 40. Кризис среднего возраста миновал?

- У меня его не было - некогда: дети, которыми нужно заниматься, дом, который нужно строить. Полтора года назад я пошел на кросс-фит - в какой-то момент, поднимаясь по лестнице, понял, что мне 38, а у меня реальный лишний вес. И даже сейчас, когда идет кампания, очень тяжело выдержать такое напряжение без спорта. Еще я играю в сквош, но не так часто, как хотел бы.

Улыбаясь, Татьяна сообщила, что не против стать первой леди, но инициатива исходила не от нее. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы всегда всех подозреваем»

- Нет опасений, что в этой гонке всплывут нежелательные факты вашей биографии? Почему вас считают проектом спецслужб?

- У Пелевина есть прекрасная фраза: «Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России». В Беларуси то же самое - мы всегда всех подозреваем. Это итог как советского прошлого, так и настоящего. Все идет от образования. Посмотрите, как у нас построена система: ты должен выучить и рассказать. Не осознать, не критически осмыслить - пересказать.

Плюс есть вещи, которые в моей биографии могут быть непонятны. Это в первую очередь 2010 год, площадь, арест, СИЗО КГБ, где я должен был на видео сказать «…милиция не виновата…», и мне это видео время от времени бросают.

Но те, кто его посмотрят, увидят, что там нет никакого предательства. Если они поймут, что это было сказано в СИЗО КГБ, где в это же время в кабинете следователя находилась моя жена.

На втором этаже в гостиной, совмещенной с кабинетом хозяина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изначально я должен был говорить совсем другой текст - можно по речи Романчука понять, какой примерно текст от меня хотели. Но я пересказал то, что было, сказал, что «это была не милиция». Что, кстати, тогда было правдой - мы не знали, что это милиция.

В 2010 году на улице Коллекторной нас положили в снег люди без опознавательных знаков. Это уже потом, в суде, мы узнали, что это был «Алмаз». К сожалению, в том числе в оппозиции, существует ситуация, что как только ты не с нами, у тебя другое мнение - ты агент спецслужб.

Надеюсь, что на этих выборах общество сделало шаг в собственном развитии, перестав заниматься внутренним делением и поняв ценность солидарности.

- Нет страха снова оказаться в камере?

- Точно не хочу туда попасть. И точно хочу, чтобы те, кто участвовал в президентской гонке и сейчас находятся в камере, оттуда вышли. Как нормальный человек, конечно, я не хочу в тюрьму, поэтому взвешиваю свои действия. Не призываю к несанкционированным акциям, не переступаю линии с персональными оскорблениями - чтобы мы могли двигаться к цели и объединять людей, но при этом не подставлять их, чтобы из-за меня человек не попал в эти жернова.

На веранде с детьми. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Ребята, 9 августа нужно быть на выборах»

- Что будете делать после 9 августа, если не победите в выборах?

- Сейчас я делаю все, чтобы мы все, кто хочет выбрать нового президента, победили. А еще у меня есть долг: с младшим сыном Федором еще до выборов начали собирать деревянную тумбочку. Так что первым делом, если не стану президентом, выполню обещание и соберу-таки тумбочку.

- На вас выливают много критики в соцсетях. Почему люди должны вам верить?

- Моя Таня регулярно мне говорит: «Опять про тебя пишут гадости». Когда это идет постоянным потоком, ты начинаешь думать: я буду фокусироваться на том, что меня развивает, а не на том, что меня разрушает. Глобально идти в политику стоит, лишь четко понимая, что часть людей будет относиться к тебе именно так. Часто после личной встречи со мной люди меняют свое мнение.

За рабочим столом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- При каких условиях вы готовы сняться в пользу кого-либо из других кандидатов?

- Во-первых, при наличии единого кандидата. Во-вторых, когда увижу, что это имеет реальный смысл. Если завтра мне скажут: «Ты снимаешься - тогда Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки.

Но сегодня я как раз считаю наоборот - важно, чтобы кандидаты использовали все возможности говорить белорусам: «Ребята, 9 августа нужно быть на выборах. Идите голосовать и наблюдать. Выбирайте нового президента».

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев с женой Татьяной и сыновьями Владимиром и Федором. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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