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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев: «Если скажут: «Снимаешься - Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки»

Накануне выборов мы встретились с кандидатами в президенты Беларуси и задали семь одинаковых вопросов о том, какие цели они преследуют в этой гонке
Татьяна ШАХНОВИЧТатьяна ШАХНОВИЧ
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Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев:«Если скажут: «Снимаешься - Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки».

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев:«Если скажут: «Снимаешься - Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В интервью с руководителем общественной организации «Говори правду» Андреем Дмитриевым мы также не могли не спросить про его победы вне политики, страх снова оказаться в камере и вероятность снятия с выборов

СПРАВКА «КП»

Андрей ДМИТРИЕВ родился в 1981 году в Минске. Бакалавр политических наук, окончил Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Сопредседатель ОО «Говори правду». На президентских выборах 2010-го и 2015-го годов руководил штабами Владимира Некляева и Татьяны Короткевич. Женат вторым браком, имеет троих сыновей.

Мы заехали к Андрею Дмитриеву сделать семейные фото, увидели красивый двухэтажный дом, добротный участок с мини-садом и детской площадкой. Казалось бы - все для спокойной, счастливой жизни…

- Андрей, зачем вы вступили в предвыборную гонку?

- Многие белорусы считают, что если у тебя все хорошо - дом, машина, - то с этим нужно тихо жить за высоким забором. Но когда я выхожу за пределы своего участка, то вижу людей, для которых такая жизнь - роскошь. Читал как-то: «Дмитриев живет в шикарном доме». На самом деле у меня небольшой дом, 120 метров - бывшая дача, которую мы с женой переделали в загородный дом. И я хочу, чтобы белорусы могли себе такое позволить, чтобы это не казалось чем-то запредельным.

-Читал как-то: «Дмитриев живет в шикарном доме». На самом деле у меня небольшой дом, 120 метров - бывшая дача, которую мы с женой переделали в загородный дом.

-Читал как-то: «Дмитриев живет в шикарном доме». На самом деле у меня небольшой дом, 120 метров - бывшая дача, которую мы с женой переделали в загородный дом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые считают, что быть кандидатом в президенты - привилегия. Но это тебе ничего не дает. Я не бежал в президенты сломя голову, долго размышлял, но посчитал, что ситуация в стране складывается, как мне кажется, в неправильном направлении. И я понимаю, что следующие пять лет будут гораздо более опасными.

Ко мне на пикеты массово приходят люди - и в Минске, и в маленьких городах, - которые говорят: «Если ничего не поменяется - я хочу уехать и увезти семью». Мы дожили до того, что радуемся, если наши дети уехали за границу и там осели. Считаю, что это национальная беда.

- Какие силы вы представляете?

- Я сопредседатель общественной организации «Говори правду», которая существует с 2010 года. На этих выборах я представляю тех, кто считает, что Беларуси нужен новый президент, и они готовы голосовать за будущее, понимают, что стране нужны реформы.

Андрей пока так и не достроил баню, которая находится рядом с домом.

Андрей пока так и не достроил баню, которая находится рядом с домом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что считаете главными победами вне политики?

- Построить дом, посадить сад - это победы? Победа ли, что у меня замечательная жена и сыновья? То, что со мной рядом такой человек, как Татьяна - это очень-очень круто. Жена - мой верный помощник, особенно сейчас, когда я должен ездить по стране, а она взяла на себя весь быт.

- Что бы вы хотели успеть сделать или изменить за пять лет на посту президента, если бы победили? Кто вошел бы в правительство?

- В случае победы я первым делом отпущу политзаключенных. Сформирую переходное правительство, куда войдут альтернативные кандидаты и те, кто нормально работает или недавно работал в правительстве. Проведем новые выборы, в том числе глав городов. Сократим чиновников, контролеров, продадим резиденции, перенаправим бюджетные деньги на образование, медицину, социальную защиту.

С супругой Татьяной и таксой Фридой.

С супругой Татьяной и таксой Фридой.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хочу, чтобы в каждом районе в поликлиниках стояли аппараты КТ, МРТ, УЗИ, были доктора. Никогда не видел на западных выборах обещания каких-то зарплат. Это нонсенс. Если человек видит, что его зарплата растет в зависимости от его результата - ему не надо ничего обещать.

Ему надо объяснять, какие будут налоги, условия труда и соцзащита, если его уволят, - мы сегодня говорим, что это должно быть 2/3 оклада. Чего точно не будет - того, что мы пообещали по 500, а потом свои получили по 500 в долларах, а народ получает по 500 в рублях и пашет на тех, у кого по 500 в долларах.

Андрей Дмитриев без труда подтянутся 6 раз, пока супруга не напомнила про его травмированную руку.

Андрей Дмитриев без труда подтянутся 6 раз, пока супруга не напомнила про его травмированную руку.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что бы вы сказали о себе людям, чтобы убедить их отдать вам свой голос?

- Что я неравнодушный человек. Что не хочу стать президентом навечно. Я хочу отработать президентом, добиться, чтобы ситуация, когда надо брать кредиты к 1 сентября, чтобы собрать ребенка в школу, навсегда ушла в прошлое.

Чтобы возле городов в регионах появились производства и молодежь хотела оставаться и жить тут - не только в Минске, а по всей стране. И хочу спокойно, через выборы, уйти и потом спокойно, без охраны, ходить по улицам и смотреть в глаза людям.

- Многие белорусы считают, что если у тебя все хорошо - дом, машина, - то с этим нужно тихо жить за высоким забором.

- Многие белорусы считают, что если у тебя все хорошо - дом, машина, - то с этим нужно тихо жить за высоким забором.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Весной вам исполнится 40. Кризис среднего возраста миновал?

- У меня его не было - некогда: дети, которыми нужно заниматься, дом, который нужно строить. Полтора года назад я пошел на кросс-фит - в какой-то момент, поднимаясь по лестнице, понял, что мне 38, а у меня реальный лишний вес. И даже сейчас, когда идет кампания, очень тяжело выдержать такое напряжение без спорта. Еще я играю в сквош, но не так часто, как хотел бы.

Улыбаясь, Татьяна сообщила, что не против стать первой леди, но инициатива исходила не от нее.

Улыбаясь, Татьяна сообщила, что не против стать первой леди, но инициатива исходила не от нее.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы всегда всех подозреваем»

- Нет опасений, что в этой гонке всплывут нежелательные факты вашей биографии? Почему вас считают проектом спецслужб?

- У Пелевина есть прекрасная фраза: «Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России». В Беларуси то же самое - мы всегда всех подозреваем. Это итог как советского прошлого, так и настоящего. Все идет от образования. Посмотрите, как у нас построена система: ты должен выучить и рассказать. Не осознать, не критически осмыслить - пересказать.

Плюс есть вещи, которые в моей биографии могут быть непонятны. Это в первую очередь 2010 год, площадь, арест, СИЗО КГБ, где я должен был на видео сказать «…милиция не виновата…», и мне это видео время от времени бросают.

Но те, кто его посмотрят, увидят, что там нет никакого предательства. Если они поймут, что это было сказано в СИЗО КГБ, где в это же время в кабинете следователя находилась моя жена.

На втором этаже в гостиной, совмещенной с кабинетом хозяина.

На втором этаже в гостиной, совмещенной с кабинетом хозяина.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изначально я должен был говорить совсем другой текст - можно по речи Романчука понять, какой примерно текст от меня хотели. Но я пересказал то, что было, сказал, что «это была не милиция». Что, кстати, тогда было правдой - мы не знали, что это милиция.

В 2010 году на улице Коллекторной нас положили в снег люди без опознавательных знаков. Это уже потом, в суде, мы узнали, что это был «Алмаз». К сожалению, в том числе в оппозиции, существует ситуация, что как только ты не с нами, у тебя другое мнение - ты агент спецслужб.

Надеюсь, что на этих выборах общество сделало шаг в собственном развитии, перестав заниматься внутренним делением и поняв ценность солидарности.

- Нет страха снова оказаться в камере?

- Точно не хочу туда попасть. И точно хочу, чтобы те, кто участвовал в президентской гонке и сейчас находятся в камере, оттуда вышли. Как нормальный человек, конечно, я не хочу в тюрьму, поэтому взвешиваю свои действия. Не призываю к несанкционированным акциям, не переступаю линии с персональными оскорблениями - чтобы мы могли двигаться к цели и объединять людей, но при этом не подставлять их, чтобы из-за меня человек не попал в эти жернова.

На веранде с детьми.

На веранде с детьми.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Ребята, 9 августа нужно быть на выборах»

- Что будете делать после 9 августа, если не победите в выборах?

- Сейчас я делаю все, чтобы мы все, кто хочет выбрать нового президента, победили. А еще у меня есть долг: с младшим сыном Федором еще до выборов начали собирать деревянную тумбочку. Так что первым делом, если не стану президентом, выполню обещание и соберу-таки тумбочку.

- На вас выливают много критики в соцсетях. Почему люди должны вам верить?

- Моя Таня регулярно мне говорит: «Опять про тебя пишут гадости». Когда это идет постоянным потоком, ты начинаешь думать: я буду фокусироваться на том, что меня развивает, а не на том, что меня разрушает. Глобально идти в политику стоит, лишь четко понимая, что часть людей будет относиться к тебе именно так. Часто после личной встречи со мной люди меняют свое мнение.

За рабочим столом.

За рабочим столом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- При каких условиях вы готовы сняться в пользу кого-либо из других кандидатов?

- Во-первых, при наличии единого кандидата. Во-вторых, когда увижу, что это имеет реальный смысл. Если завтра мне скажут: «Ты снимаешься - тогда Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки.

Но сегодня я как раз считаю наоборот - важно, чтобы кандидаты использовали все возможности говорить белорусам: «Ребята, 9 августа нужно быть на выборах. Идите голосовать и наблюдать. Выбирайте нового президента».

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев с женой Татьяной и сыновьями Владимиром и Федором.

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев с женой Татьяной и сыновьями Владимиром и Федором.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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