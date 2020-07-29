2020-07-29T13:08:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

В июне белорусская экономика потеряла 5 тысяч рабочих мест. Чаще других увольняли страховщиков

Врачей и учителей тоже приняли на работу меньше, чем уволили
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
За июнь на работу промпредприятия приняли 11 669 работников, а уволили на 605 человек больше.За июнь на работу промпредприятия приняли 11 669 работников, а уволили на 605 человек больше.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Национальный статистический комитет подсчитал количество занятых в экономике Беларуси: в июне их количество составило 4 миллиона 300 тысяч 800 человек. Если говорить об общем тренде, то уровень занятости несколько снизился: в июне работу потеряли 59 827 человек, а нашли - 54 769, то есть разница составила чуть более 5 тысяч человек. И это хороший показатель, ведь в мае экономика потеряла больше 12,5 тысячи рабочих мест.

В разрезе отраслей статистика разнится. Например, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах ситуация с занятостью улучшается. По данным Белстата, работу в этой отрасли за первый летний месяц получили 9008 человек - это на 1329 больше числа уволенных. Неплохо обстоят дела в строительстве: там на работу приняли 5008 человек, что на 219 больше, чем уволили.

Несколько просела занятость в промышленности: за июнь на работу промпредприятия приняли 11 669 работников, а уволили на 605 человек больше.

Не все гладко с соотношением принятых и уволенных учителей и медиков. В сфере образования уволили 10 042 человек, а приняли на работу на 2,5 тысячи человек меньше. Аналогичная ситуация сложилась в сфере здравоохранения и социальных услуг: здесь приняли на работу 3764 человека, а уволили на четверть больше - 4992 работника.

А хуже всего в июне обстояли дела у страховщиков - 471 человек нашел работу, в то время как 817 человек ее потеряли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будущие зарплаты бюджетников: 150% от средней – у врачей, 100% - у учителей. Но через пять лет? (подробности - здесь)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Президент поручил повышать зарплаты воспитателям, а безработным - искать работу на селе. Эксперт объясняет, возможно ли это
Спросили у эксперта, за счет чего у нас низкая безработица, реально ли заработать на селе, какая работа там есть и за счет чего можно поднять в Беларуси зарплаты
«Мы уже давно придерживаемся неправильного курса». В списке банкротов этого года - 199 крупных госпредприятий
Среди них - «Брестские ковры», фабрика «Конфа» и хрустальный завод. Выясняем, почему у нас годами вливают деньги в убыточные заводы и есть ли в этом смысл
«Беларусь ждет худший показатель падения ВВП с 1995 года»: эксперты не согласны с министром экономики, который уверен, что мы закончим год без убытков
Разбираемся, как повлияла пандемия коронавируса на экономику Беларуси, и как понять, что пришло время переводить рубли в доллары
Новости 24
Из-за ЧП на водопроводе в Минске организован подвоз питьевой воды
Выборы президента Беларуси - 2020: аккредитовано рекордное число нацнаблюдателей
В Слониме трое детей решили покупаться в реке Щара. Один из них утонул
Девочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции
Светлана Тихановская отменила митинг в Осиповичах 29 июля
Под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании
29 - 30 июля возможно ухудшение качества воды в Московском и Фрунзенском районах Минска
В Минске автомобиль "Рено", столкнувшись с "Фордом", вылетел за пределы дороги и сбил пешехода
С 1 августа вырастет бюджет прожиточного минимума. Социальные пенсии и детские пособия тоже подрастут
Авария на «Минскводоканале»: жители Каменной горки жалуются на отсутствие воды
Ушла из дома в неизвестном направлении: в Пинске ищут 11-летнюю девочку
«Белавиа» возобновила рейсы в Варшаву и Таллин
В Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна шестого этажа
В Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудилась
В Минске у здания КГБ задержали более 50 человек, а также журналистов
На ОНТ рассказали, что 72,3% белорусов готовы поддержать Лукашенко на выборах
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года
На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10-го этажа на козырек подъезда и выжил
На Партизанском проспекте в Минске от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся
Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе был продан на аукционе в Лондоне за 2,9 миллиона долларов
Новый рекорд: за сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом
«Сбежала от хозяина, у нее стресс, не ест ничего». Похожая на ядовитого аспида молочная змея заползла в туалет к ничего не подозревающим жильцам