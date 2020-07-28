2020-07-28T18:51:45+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси больше 3000 фермерских хозяйств

С каждым годом их количество увеличивается, а сами хозяйства укрупняются
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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- На 1 января 2020 года в Беларуси насчитывалось 3042 фермерских хозяйства, общая их площадь 248 600 гектаров. В 2019 году было создано 200 крестьянских хозяйств - почти 20 тысяч гектаров. Прекратили свою деятельность 99 хозяйств суммарной площадью 4,4 тысячи га. Основания прекращения - неэффективное использование земель или добровольный отказ, - рассказал начальник управления землеустройства Госкомимущества Сергей Костров.

По его словам, за 2019 год дополнительно было предоставлено фермерам 12 тысяч гектаров земли. С каждым годом этих хозяйств появляется все больше, кроме того, они укрупняются: сегодня среднее хозяйство занимает около 90 гектаров. В прошлом году больше всего дополнительно предоставленных крестьянским хозяйствам земель было в Могилевской области - 6 тысяч гектаров. Самая проблемная в этом отношении область - Минская, фермерам здесь предоставили всего около 1,5 тысячи гектаров, но здесь в 2019 году было образовано 49 фермерских хозяйства - больше, чем в любой другой области республики.

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