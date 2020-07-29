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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 июля 2020 года: COVID-19 перенес Лукашенко и прогнозы Минздрава на вторую волну

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 29 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Число заразившихся во всем мире превысило отметку в 16,6 миллионовЧисло заразившихся во всем мире превысило отметку в 16,6 миллионовФото: Иван МАКЕЕВ
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Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в республике выявлено 67 366 случаев COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц 60 669 пациентов. За весь период умерли 543 человека (+5 за сутки). В ведомстве отмечают, что все погибшие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный коронавирус.

За время с начала вспышки в Беларуси проведено 1 270 082 теста на COVID-19.

Ситуация в мире

Ресурс worldometers.info публикует статистику по коронавирусу в режиме реального времени. По данным портала, число заразившихся во всем мире превысило отметку в 16,6 миллионов. Выздоровели более 10,2 миллионов пациентов, умерли - свыше 657 тысяч.

Максимальное количество инцифированных зафиксировано в США - 4,4 млн случаев. На второй ступеньке рейтинга находится Бразилия (2,4 млн), а на третьей - Индия (1,5 млн).

Александр Лукашенко перенес коронавирус на ногах

Во время встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД президент извинился за свой голос: в последнее время приходится много говорить.

- Самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который умудрился на ногах перенести коронавирус, - заявил Лукашенко.

По словам президента, он перенес инфекцию бессимптомно:

- Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту кагорту.

Эксперт ВОЗ о путешествиях: «Вирус есть везде и когда у него появится возможность, он будет передвигаться»

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с сопутствующими действиями.

- Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер, - заявил эксперт и отметил, что вирус есть везде. А когда у него появится возможность, он будет передвигаться.

Но в то же время страны не могут постоянно держать границы закрытыми: из-за пандемии коронавируса туристическая сфера терпит колоссальные убытки. А полное закрытие международных границ не будет конкретной стратегией для поднятия экономики.

- Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски,- заключил Майкл Райан.

Во Дворце культуры профсоюзов наградили медиков, которые боролись с COVID-19 в Минской области

На награждении медицинских работников присутствовал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

- Наша система здравоохранения продемонстрировала свою устойчивость перед непростыми испытаниями. Это получился хороший урок на будущее, как необходимо реагировать на чрезвычайные ситуации. Мы благодарны врачам за ежедневный напряженный труд и профессионализм, - обратился к собравшимся премьер-министр.

40 докторов получили грамоты и благодарности. Среди них - врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Червенской ЦРБ Олег Елин. Он поблагодарил за высокую оценку труда и отметил, что борьба с коронавирусом продолжается.

Минздрав прогнозирует небольшую вторую волну коронавируса в стране

Большая часть белорусских больниц, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19, вернулись к штатному режиму работы. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, число людей с коронавирусом и пневмониями в Беларуси снижается.

- Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было, - заявил глава ведомства.

Чтобы быть готовыми к ситуации, Минздрав формирует необходимые резервы средств индивидуальной защиты в размере месячной потребности того, что выпускается в Беларуси. Импортных средств создается 2-месячный запас. А также формируется резерв лекарств, обновлены клинические протоколы и т.д.

Потери международного туризма из-за пандемии уже составляют около $320 млрд

В мае 2020 года число путешественников по всему миру уменьшись на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но за первые 5 месяцев 2020 года этот показатель уменьшился до 56%. Из-за этого потеря доходов от международного туризма составляет без малого $320 млрд.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили отметил, что важно возобновить сферу как только пандемия уйдет. Из-за того, что международный туризм резко пошел на спад, для миллионов людей нависла угроза потери средств к существованию. Особенно это касается развивающихся стран. Также он заявил, что ожидать полное восстановление отрасли можно лишь к концу 2021 года. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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