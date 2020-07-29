Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 июля 2020 года: COVID-19 перенес Лукашенко и прогнозы Минздрава на вторую волну

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в республике выявлено 67 366 случаев COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц 60 669 пациентов. За весь период умерли 543 человека (+5 за сутки). В ведомстве отмечают, что все погибшие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный коронавирус.

За время с начала вспышки в Беларуси проведено 1 270 082 теста на COVID-19.

Ситуация в мире

Ресурс worldometers.info публикует статистику по коронавирусу в режиме реального времени. По данным портала, число заразившихся во всем мире превысило отметку в 16,6 миллионов. Выздоровели более 10,2 миллионов пациентов, умерли - свыше 657 тысяч.

Максимальное количество инцифированных зафиксировано в США - 4,4 млн случаев. На второй ступеньке рейтинга находится Бразилия (2,4 млн), а на третьей - Индия (1,5 млн).

Александр Лукашенко перенес коронавирус на ногах

Во время встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД президент извинился за свой голос: в последнее время приходится много говорить.

- Самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который умудрился на ногах перенести коронавирус, - заявил Лукашенко.

По словам президента, он перенес инфекцию бессимптомно:

- Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту кагорту.

Эксперт ВОЗ о путешествиях: «Вирус есть везде и когда у него появится возможность, он будет передвигаться»

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с сопутствующими действиями.

- Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер, - заявил эксперт и отметил, что вирус есть везде. А когда у него появится возможность, он будет передвигаться.

Но в то же время страны не могут постоянно держать границы закрытыми: из-за пандемии коронавируса туристическая сфера терпит колоссальные убытки. А полное закрытие международных границ не будет конкретной стратегией для поднятия экономики.

- Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски,- заключил Майкл Райан.

Во Дворце культуры профсоюзов наградили медиков, которые боролись с COVID-19 в Минской области

На награждении медицинских работников присутствовал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

- Наша система здравоохранения продемонстрировала свою устойчивость перед непростыми испытаниями. Это получился хороший урок на будущее, как необходимо реагировать на чрезвычайные ситуации. Мы благодарны врачам за ежедневный напряженный труд и профессионализм, - обратился к собравшимся премьер-министр.

40 докторов получили грамоты и благодарности. Среди них - врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Червенской ЦРБ Олег Елин. Он поблагодарил за высокую оценку труда и отметил, что борьба с коронавирусом продолжается.

Минздрав прогнозирует небольшую вторую волну коронавируса в стране

Большая часть белорусских больниц, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19, вернулись к штатному режиму работы. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, число людей с коронавирусом и пневмониями в Беларуси снижается.

- Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было, - заявил глава ведомства.

Чтобы быть готовыми к ситуации, Минздрав формирует необходимые резервы средств индивидуальной защиты в размере месячной потребности того, что выпускается в Беларуси. Импортных средств создается 2-месячный запас. А также формируется резерв лекарств, обновлены клинические протоколы и т.д.

Потери международного туризма из-за пандемии уже составляют около $320 млрд

В мае 2020 года число путешественников по всему миру уменьшись на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но за первые 5 месяцев 2020 года этот показатель уменьшился до 56%. Из-за этого потеря доходов от международного туризма составляет без малого $320 млрд.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили отметил, что важно возобновить сферу как только пандемия уйдет. Из-за того, что международный туризм резко пошел на спад, для миллионов людей нависла угроза потери средств к существованию. Особенно это касается развивающихся стран. Также он заявил, что ожидать полное восстановление отрасли можно лишь к концу 2021 года. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового более агрессивного типа коронавируса

Местные врачи сообщили, что люди, которые им уже успели заразиться, значительно раньше чувствуют ухудшение состояния (подробнее...)

«Делаю обычную работу, но в конце дня валюсь с ног»: психологи об уроках пандемии и правильном выходе из самоизоляции

Специалисты рассказали, почему из-за коронавируса люди разделились на два лагеря, как снова наладить общение и выйти из пандемии с минимальными потерями (подробнее...)