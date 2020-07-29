2020-07-29T13:08:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси продаются бывшие сельские школы и клубы. Недорого - всего по 27 рублей

Их разрешают переоборудовать под жилье или подсобное хозяйство и даже сносить
Виктор ПАЖИТОК
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Купить объекты госимущества можно за 27 рублейКупить объекты госимущества можно за 27 рублейФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Сегодня в Беларуси продается более тысячи объектов неиспользуемого государственного имущества, причем более 300 из них - за одну базовую величину - такие цифры озвучила начальник управления по работе с государственным имуществом главного управления распоряжения имуществом Госкомимущества Жанна Подобедова.

- Сегодня в Беларуси предлагается к продаже свыше 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества. Большая часть таких объектов расположена в сельской местности. Многие из них представляют собой бывшие объекты социальной сферы: акушерские пункты, школы, клубы, - рассказала Жанна Подобедова.

По ее словам, действующее законодательство позволяет продавать неиспользуемое госимущество за одну базовую величину без проведения предварительных аукционов на всей территории Беларуси, исключая Минск и областные центры. Жанна Подобедова также отметила, что в 2019 году был принят указ «О распоряжении государственным имуществом», который упростил практику вовлечения неиспользуемого госимущества в хозяйственный оборот. К примеру, при покупке объекта за 27 рублей (столько сейчас составляет базовая величина) достаточно выполнить одно из условий: заниматься предпринимательством, переоборудовать объект под жилье или ведение подсобного хозяйства либо его снести. Получить неиспользуемое госимущество можно даже безвозмездно, если планируется реализация инвестиционного проекта либо создание новых рабочих мест.

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