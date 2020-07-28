Минск обеспечен магазинами лучше, чем Москва и Париж

За первые полгода в Минске открылось три с половиной сотни новых магазинов, ресторанов и кафе. И теперь в столице Беларуси работает 10 600 магазинов, 26 гипермаркетов, 93 торговых центра, 4 универмага и 21 рынок, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Таким образом, обеспеченность торговыми площадями в столице составляет 685 кв. м на тысячу человек - при нормативе 600 кв. м.

В Минске этот показатель значительно выше среднего по Москве - по информации аналитиков компании Knight Frank, в первом квартале в российской столице он составлял 519 кв. метров на тысячу жителей. Но Москва далеко не первый город в России по количеству магазинов, а в некоторые годы она даже не входила в тройку лидеров.

А вот если сравнивать Минск с абсолютным российским лидером по обеспеченности торговыми объектами - Курском, то столица нашей страны существенно проигрывает - по итогам прошлого года в Курсе приходилось 805 кв. м на тысячу жителей.

Столица Беларуси с большим отрывом обгоняет по числу магазинов и Киев: по данным на 2019 год, на тысячу жителей здесь приходится лишь 465 квадратных метров торговых площадей. Прагу (с показателем 682 кв. м) и Париж (655 кв. м) по количеству магазинов и торговых центров мы тоже обогнали. И всего 15 квадратных метров Минск уступает абсолютному лидеру среди европейских городов - Варшаве, где на тысячу человек приходится 700 квадратных метров торговых площадей.

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