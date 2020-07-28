Анна Канопацкая на белорусском ТВ: «Не верьте тому, кто будет обещать светлое будущее на следующий день после его избрания президентом»

28 июля состоялись вторые - и заключительные телевыступления кандидатов в президенты Беларуси. После Сергея Черечня, Андрея Дмитриева и Светланы Тихановской выступила Анна Канопацкая. Накануне она заявила, что в этом обращении она объявит о создании своей партии. О создании новой партии действительно вскользь было упомянуто, но каких-либо подробностей – даже названия партии, не прозвучало. Выступление длилось 24 минуты из предоставленных 30-ти.

Свое выступление Канопацкая начала на белорусском языке.

- Добры вечар, шаноўныя суайчыннікі. Вы мяне добра ведаеце. Я – Ганна Канапацкая, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Неўзабаве вы прыйдзеце на выбарчыя ўчасткі, прыйдзіце каб рэалізаваць сваё канстытуцыйнае права і прагаласаваць за кандыдатуру будучага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ад вашага выбару залежыць будучыня кожнага з нас, будучыня нашых дзяцей, унукаў, сяброў, родных і блізкіх. Якой яна будзе, якой будзе нашая Беларусь у бліжэйшыя гады?Ці зможам мы ўсе разам захаваць галоўную каштоўнасць і шчасце беларусаў – незалежнасць краіны? Ці атрымаецца ў нас дамагчыся эканамічнага росту і дабрабыту кожнага беларуса? На гэтая пытанні я зараз адкажу.

Но потом Канопацкая перешла на русский.

- Я перехожу на русский язык для того, чтобы мое послание было правильно понятым во всем русскоговорящем пространстве и изложу развернуто основные тезисы своей предвыборной программы «Беларусь для людей. Я сделаю!».

И самое главное, что я хочу сказать в начале своего выступления: Республика Беларусь – суверенное государство. Это фундаментально и незыблемо, это заложено в основном законе нашей страны - Конституции Республики Беларусь.

Гарантом Конституции является президент Республики Беларусь, избирать которого вам предстоит 9 августа этого года.

Убеждена, что человек, достойный этого высокого поста, присущими ему чертами характера, всей своей сутью и природой должен, прежде всего, отвечать следующим качествам.

Во-первых, учитывая многообразие оказавшего ему доверие народа, объединяющего представителей разных национальностей, он должен каждой клеткой своего организма быть неотъемлемой его частью, быть способным не только пропустить через свое сердце все надежды и устремления людей, их заботы и проблемы, но и иметь достаточно знаний и опыта, сил и энергии, твердости и настойчивости для их своевременного и достойного решения.

Во-вторых, я считаю, что такой человек должен не только выражать и решительно отстаивать национальные интересы своего народа и государства, но и быть готовым, если понадобится, отдать всего себя ради их осуществления.

В-третьих, ни для кого не секрет, что этот высокий пост требует предельного внимания и чуткости при решении актуальных проблем, стоящих сегодня перед страной и, самое главное, при определении стратегических целей, реализации приоритетных и ключевых задач внутренней и внешней политики, особенно в современный век глобализации - надо полностью отказаться от изживших себя стереотипов прошлого, уметь мыслить по-новому, видеть перспективу, находиться в постоянном поиске.

И что особенно важно - мы никогда не должны забывать, что в основе всех этих требований и подходов должны находиться только интересы Беларуси и людей, проживающих Беларуси.

Сейчас хочу поделиться с вами, мои дорогие соотечественники, своим видением того, что мне предстоит сделать на посту президента Республики Беларусь для нашего общего будущего.

Нам случилось жить в то время, когда мир оказался под властью новых быстроразвивающихся информационных технологий. Это не может не повлиять на состояние мировой экономики и рынков. Мы становимся свидетелями глобальных структурных изменений, изменяется спрос на сырье, появляются новые более дешевые источники альтернативной энергетики, происходит перераспределение ресурсов и финансовых источников.

В такой непростой ситуации нестабильности важно научиться адекватно принимать и максимально эффективно справляться с экономическими и социальными вызовами, не потеряв при этом самое ценное- наш суверенитет. Здесь, конечно, не обойтись без перемен как на уровне каждого человека, так и государства в целом. Перемены давно назрели в Беларуси. Перемены в сознании, в коммуникациях, принципах управления, экономике, финансах, культуре, других отраслях.

Я готова к осуществлению этих перемен.

Каждому из нас приходилось в своей жизни переживать время перемен. Вы помните, что самое важное было для вас тогда?

Хочу думать, что для вас, так же как и для меня, в такое время важно было найти точку опоры, благодаря которой перемены не столь болезненны и страшны. Для перемен в Беларуси такая точка опоры есть. Это наши люди – граждане нашей страны!

Самая большая ценность и богатство, которым обладает Беларусь – это вы, мои дорогие соотечественники! Мы все очень разные, но мы все хотим одного и того же – быть счастливыми, быть свободными, быть уверенными в завтрашнем дне, быть радостными и здоровыми. И для этого у нас есть все необходимое - наша страна прекрасна и привлекательна своим выгодным месторасположением, уникальной природой, образованными, трудолюбивыми и интеллектуальным людьми. Мы просто обязаны жить, а не выживать как это сейчас происходит в проблемных регионах, к которым можно смело отнести большую часть страны.

Но не стоит думать, что результат таких перемен в одночасье превратит нашу страну в новую Швейцарию, Австрию или Сингапур. У меня нет волшебной палочки, и я не имею права обещать вам лучшей жизни уже завтра. Это невозможно и будет неправдой. И не верьте никому, кто будет обещать вам светлое будущее на следующий день после его избрания президентом!

Путь перемен требует от всех нас высокого профессионализма, терпения, сплоченности, отдачи и веры в себя. Вспомните, какой была Польша в 90-х, когда выбрала путь реформирования экономики! И какой Польша стала сейчас. Для результата потребовалось не год, и не два, а десятилетие. Мы должны быть готовы идти таким путем!

Моя опора в реализации программы реформ – это вы, дорогие соотечественники! Я хочу осуществить реформирование нашей Беларуси вместе с вами, мирно и эволюционно. Я вижу, как с каждым днем растет гражданская активность общества, как происходит консолидация и сплочение людей вокруг идеи необходимости перемен. Эту энергию нельзя потерять.

Я не являюсь техническим кандидатом, кандидатом-спойлером и осознанно иду во власть, уже имея за плечами опыт депутатской работы в Палате представителей Национального собрания, а также конкретную программу действий по реформированию Беларуси и созданию правового государства.

Моя команда объединяет в этой электоральной кампании представителей самых разных политических партий и течений. Сейчас нам необходима ваша поддержка и ваши голоса!

Дорогие беларусы, я нужна вам как мирный и думающий о каждом из вас Президент-реформатор, Президент, выступающий за консолидацию, а не раскол!

Моя программа «Беларусь для людей. Я сделаю!» опирается на широкое вовлечение профессионалов, неравнодушных беларусов, поощрение инициативы снизу в процессе проведения реформирования страны, возвращение уехавших по разным причинам заграницу наших граждан.

В первые месяцы своего президентского срока я планирую провести народное собрание, в котором смогут принять участие все, у кого есть конкретные идеи как построить Беларусь для людей. Будет услышан каждый голос!

Таким образом, опираясь на весь ваш потенциал и желание жить лучше, жить богаче, жить свободнее, не опасаясь за завтрашний день своих детей и внуков, мы заложим новую модель взаимоотношений в обществе, в основе которой уважение, доверие, плюрализм мнений, ответственность за результат, помощь и взаимная поддержка.

За время моего президентского срока будут созданы все условия для перехода от авторитарного режима к полноценной демократии в форме парламентско-президентской республики, с одним семилетним президентским сроком, со всем демократическим содержанием: свобода слова, плюрализм мнений, свободные и честные выборы, свобода вероисповеданий, разнообразие политических партий и движений.

В ближайшее время мной будет инициировано создание в стране новой политической силы. Опираясь на костяк своей предвыборной команды и многочисленных сторонников будет создана новая национально-демократическая партия, которая объединит всех, для кого независимая, демократическая, европейская Беларусь не просто слова, а незыблемая ценность.

Предлагаемые мной демократические преобразования приведут к тому, в новой Беларуси слово каждого белоруса будет иметь значение!

26 лет мы жили в бесконечном ожидании белорусского чуда, когда по телевизору говорят одно, но в реальной жизни происходит все наоборот. И все устали от этого.

Мы достойны другой жизни и другой реальности, в которой нет места невыполненным обещаниям, страху за свое будущее, сомнениям, унижениям, в которой праздники проводятся для души, а не для телевизионной картинки.

Я сделаю так, что Вы будете чувствовать себя счастливыми гражданами свободной страны!

Вспомните, чем сегодня гордится действующая власть?

Только тем, что нет войны.

Но в ситуации, когда нашим суверенитетом торгуют и разменивают его на экономические и политические дивиденды отдельной группы лиц- это очень эфемерное достижение.

Действительно ли для нынешнего руководства Беларусь независимая страна?

На словах да, но как оно на самом деле?

Есть ли гарантия, что завтра Беларусь не будет поставлена перед выбором или европейский демократический путь развития, или интеграция с Россией, для сохранение преференций в интересах правящих элит, с утратой нашей независимости, в том числе и в результате гибридной агрессии.

Я заявляю, что ни украинский, ни грузинский сценарии для Беларуси не пройдут! Народ не допустит. А чтобы этого не случилось, мы должны быть бдительны и каждый белорус должен помнить – Крым это Украина, а Сухуми и Цхинвали это Грузия!

Я, Анна Канопацкая, будущий президент Республики Беларусь не допущу, чтобы страна была поставлена перед таким опасным выбором!

Путем долгих страданий и многовековой борьбы, мы – белорусы, обрели свою государственность и независимость ценой миллионов человеческих жизней. И сейчас будет преступлением против нации утерять ее. Наши дети, внуки и правнуки будут свободно жить на своей земле, разговаривать на родном языке и сами распоряжаться своей судьбой.

Нет необходимости постоянно делать выбор между востоком или западом. Чтобы быть экономически независимыми и суверенными нужно решить три основных задачи:

- возродить национальную идею,

- повысить эффективность государственного управления,

- обеспечить экономический рост.

Все это нам под силу. Часть инструментов для решения этих задач уже созданы предыдущими поколениями беларусов. Фундаментальные основы национальной идеи и государственной, патриотической идеологии у нас есть, необходимо лишь пробудить самосознание каждого беларуса. И сегодня мы видим, как стремительно нарастает этот процесс в противостоянии гражданского общества и диктатуры.

Но вместе с тем, независимость Беларуси не будет значимой и ценной для каждого из нас, пока она не будет подкреплена культурной, идеологической и правовой поддержкой. Для этого я буду инициировать:

- возвращение государственного статуса национальным белорусским историческим символам - гербу «Пагоня» и бело-красно-белому флагу;

- объявление Дня Воли 25 марта главным государственным праздником страны;

- включение в систему государственных праздников самых важных дат нашей независимости - 27 июля и 25 августа.

- введение уголовной ответственности за любые публичные заявления, которые оспаривают или отрицают существование отдельной белорусской нации и / или ее историческое право на создание своего собственного государства.

В экономической части у нас достаточно ресурсов, важно распорядиться ими по хозяйски- рачительно и разумно.

Мы – белорусы, уже проживаем в Центральноевропейской стране, прекрасно территориально расположенной для того, чтобы выстраивать равные экономически выгодные отношения со всеми странами, чтобы быть экономическим и культурным мостом между Востоком и Западом. Сегодня у нас сложились добрые отношения со многими государствами. Это нужно только укреплять и развивать.

Республика Беларусь после 2014 года приобрела на международной арене статус посредника по мирному урегулированию военных и территориальных конфликтов. Сейчас важно продолжать укреплять этот посыл, выстраивая долгосрочные партнерские отношения со всеми заинтересованными в сотрудничестве странами, выполняя взятые на себя ранее обязательства, демонстрируя приверженность европейским ценностям и поддерживать имидж надежного партнера.

Действующая власть продолжает убеждать нас, что только с ней мы имеем стабильную и безопасную жизнь. Но разве это так?

Да, у нас есть стабильность. Но мы устали от нее: стабильно низкие зарплаты, стабильно низкая занятость, стабильно растущий внешний долг, инфляция, стабильно растущие цены, стабильно высокая коррупция.

Трудиться и работать в Беларуси сегодня не означает иметь достойную оплату за свой труд. Нам нужен реальный стабильный экономический рост, а его без реформирования экономики Республики Беларуси, не достичь.

Надо отдать должное и признать определенные заслуги уходящей власти - Беларусь сохранила многие предприятия машиностроения, добывающей и перерабатывающей промышленности, создан и развит IT- сектор.

Страна обладает пусть и не реформированной, но еще работоспособной и масштабной производственной базой.

Да, наша промышленность нуждается в техническом перевооружении, оптимизации, смене методов управления. Но она у нас есть и ее нельзя не использовать. Нужно найти среди наших людей грамотных и умелых хозяев таким предприятиям, провести их приватизацию.

Моя программа «Беларусь для людей. Я сделаю» предусматривает ряд экономических реформ, которые будут направлены на сокращение доминирования государства в экономике, введение института частной собственности на землю, привлечение инвестиций, поиск драйверов экономического роста, поддержку IТ-сектора, создание льгот для развития малого и среднего бизнеса, амнистию капитала.

Задача реформировании экономики – это предоставить гражданам Беларуси экономическую свободу, сформировать положительный имидж предпринимателя, что в стратегической перспективе принесет экономике страны рост ВВП и прямых инвестиций для развития и расширения национального производства.

Белорусы умеют и не бояться трудиться, важно будет изменить ориентиры. Работать не для склада, а для рынка, его потребностей, искать новые возможности роста, новых партнеров.

Помочь в этом может вступление Беларуси в ВТО. На практике, существует опыт Армении, когда страна является и участником ЕАЭС, и ВТО.

Не нужно ограничивать свои возможности выбором, нужно выстраивать выгодное партнерство для интересов страны без постоянной оглядки на восточного соседа.

Я сделаю Беларусь правовым государством, с возможностью каждого высказывать свое мнение и всеобъемлющей защитой прав и интересов каждого гражданина нашей страны!

Когда стоящие на службе у режима государственные СМИ сегодня пытаются нас убедить, что мы живем в правовом и социальном государстве, а в это самое время несогласные беларусы попадают в заключение за иное мнение, я твердо заявляю – МЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОТИМ ВАМ ВЕРИТЬ!

И я, Анна Канопацкая, как будущий президент Беларуси, в ответ на эти выстраданные десятилетиями бесправия и беззаконности народные требования, обещаю создать реально действующее правовое государство, с разделением трех ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной и верховенством ЗАКОНА.

Сегодня помимо озвученных выше вопросов сохранения независимости, экономического роста, создания правового государства меня, как женщину-политика, не меньше беспокоит социальная защищенность граждан, особенно в предстоящий период реформ.

Мы долго откладывали экономические реформы, опасаясь последствий социального взрыва. Но дальше тянуть нельзя. Избежать сокращения численности персонала на всех уровнях и во всех отраслях невозможно. Однако мы можем материально поддержать оказавшихся в таком положении граждан за счет перераспределения бюджетных ресурсов, дополнительных поступлений помощи на проведение реформ международных финансовых организаций, стимулирования самозанятости и предпринимательской активности.

Благодаря своему международному авторитету и предыдущему опыту работы депутатом, рассчитываю, что смогу найти понимание и получить необходимые ресурсы на минимизацию социальных последствий у международных финансовых институтов.

Я обещаю, позаботиться о каждом белорусе, потерявшем работу в этот период времени. И я это сделаю!

Выбирая меня в качестве своего президента, вы можете быть уверенными, что я сдержу свои обещания, цену слов и ответственности за них знаю еще с юности. Так случилось, что несмотря на мою благополучную семью, я уже с 18 лет являюсь самостоятельным человеком, отвечающим за свои слова и решения, и все эти годы я нахожусь в конструктивной оппозиции к действующей власти.

Мне 43 года и к этому времени у меня есть свой бизнес, опыт депутатской работы, авторитет среди партнеров, уважение коллег, счастливые дети.

Я горжусь своими достижениями, которые были бы невозможными без личной ответственности и упорного труда.

Свобода и ответственность – вот что определяет поступки современного человека.

Призывая вас, дорогие соотечественники, проголосовать за меня, Анну Канопацкую, отдаю отчет в том, какую ответственность возлагаю на себя и свою команду я сделаю наши реформы мирными и продуманными!

Обращаюсь к вам, дорогие белорусы, с просьбой прийти 9 августа на избирательные участки и отдать свой голос за меня, Анну Канопацкую, потому что я единственный кандидат, предлагающий бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в нашей стране.

Отдавая свой голос за меня, вы говорите:

- Да нашей государственности и Беларуси в семье европейских народов,

вы говорите:

- «Да» народному участию в реформах и поддержке инициатив снизу,

вы говорите:

- «Да» правовому, демократическому государству.

Моя программа «Беларусь для людей. Я сделаю!»

Голосуйте за меня - Анну Канопацкую.