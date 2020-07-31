«Клан Янковских рассыпался после того, как умер Олег Янковский и папа»: режиссер Владимир Янковский о фильме «Купала», белорусском языке и 60-летии

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Ростиславович Янковский родился 17 июня 1960 года в Минске. Актер, режиссер, продюсер, сценарист. В 1995 году создал кинокомпанию Irreal Pictures, снял 21 сериал, более 700 рекламных роликов и видеоклипов, более 50 игровых сюжетов для тележурнала «Фитиль». Самые известные клипы - «Шизофрения» для немецкой группы Mind Odyssey; Down для немецкой группы Rage; «Как упоительны в России вечера» и «Моя любовь - воздушный шар» для группы «Белый орел»; «Я здесь» для группы «Кипелов». В 2019 году по заказу Министерства культуры Беларуси снял полнометражный фильм «Купала». Жена Ольга, 13-летний сын Иван.

- Владимир, ваш юбилей совпал с разгаром пандемии. Как отпраздновали?

- Юбилея не было. В этот день у меня был первый съемочный день в Калуге, снимали фильм «Близнецы». Меня поздравила съемочная группа, на телефон пришло порядка 250 сообщений.

Рестораны не работали, и нам прямо в гостинице накрыли стол. Собрал человек 8 актеров, которые у меня снимались, в том числе Анну Большову, Ивана Оганесяна, Юрия Петровича Назарова.

Ко мне на съемки приехали жена с сыном. Сын смонтировал из домашней видеотеки материал за 10 лет и сделал великолепный 50-минутный фильм. Ваня у меня ярко развивается - смотрит хорошее кино, много читает, увлекся классической музыкой, сочиняет сценарии, снимает клипы. Я ему рекомендовал, сказал: «Фильмы снимать не будешь, пока клипы не научишься». И он снимает на телефон. Некоторые работы мне нравятся, но на ошибки всегда указываю.

С сыном Иваном. Фото: личный архив.

- Ивану 13 лет, подросткового бунта не было?

- Я надеюсь, что ему со мной интересно. Подростковый бунт - это когда интересы разные. Проблема отцов и детей - это когда дети считают, что новое всегда правильное, а мудрость старых - это консерватизм. Ваня понимает, что нужно прислушиваться, находить золотую середину. В отличие от меня ему нравятся точные науки, он хорошо учится. Когда показываю ему свои школьные дневники, где сплошные двойки, он надо мной смеется.

С супругой Ольгой. Фото: личный архив.

- То, что сын хорошо учится, - в первую очередь заслуга вашей супруги Ольги?

- Ольга у меня замечательная, идеальная мать, безумно нас любит, а мы ее. Для нее дом - главное. Никто не думал, что она - такая красивая и внешне дерзкая девушка - станет идеальной женой и матерью.

Когда Олег Янковский (народный артист СССР - дядя Владимира Янковского. - Ред.) ее впервые увидел на 65-летии моего папы, подошел ко мне и шепотом сказал: «Ты с ума сошел? Она же красавица! Будут проблемы».

Клан Янковских: братья, народные артисты СССР Ростислав и Олег (второй и третий слева), сыновья Ростислава Янковского – старший Игорь, актер и бизнесмен (первый слева) и младший Владимир, режиссер(второй справа). Крайний справа – сын Олега Филипп.

На что я ответил: «Я люблю ее, а там посмотрим». Любая может тебя предать, дело не в красоте. Чтобы семья состоялась, нужна духовная целостность, взаимопонимание.

- И без терпения далеко не уехать, Ольга у вас очень терпеливая.

- Мне кажется да, но я терпеливее, потому что мудрее. Она, как и я, очень эмоциональная, но я на эти вещи стараюсь смотреть спокойно.

«Вложил душу в свой авторский проект «Купала»

- А что с вашим авторским проектом, фильмом «Купала», презентация которого намечена на нынешний год?

- Фильм готов, по словам директора киностудии, премьера состоится на фестивале «Лістапад», осенью.

- Нет ощущения, что время, когда жил Янка Купала, перекликается с нынешним?

- Нет. Тогда все бурлило, страна создавалась на глазах. Люди хотели создать настоящее национальное государство, появилась белорусская культура, большое количество великолепных поэтов.

Сейчас время другое, о национальном вообще вопрос не стоит. Мне кажется, люди просто пытаются отстоять свое достоинство. Потому что национального сейчас в нашей стране ничего нет, наша национальность, как это ни прискорбно, стерта.

Грузия, Армения, Эстония говорят на своем языке, поют свои песни. В нашей ситуации надо либо возрождать белорусскую культуру, помогать ей, либо стирать до конца. Многие народы именно так заканчивали свое существование. Белорусский язык практически мертвый, на нем разговаривают лишь 4% населения - оставшиеся кусочки интеллигенции.

Я родился в СССР в 60-м году. Вокруг меня все говорили на русском, на белорусском - лишь педагоги и несколько писателей. Если мы видели белорусскоязычного - мы обзывали его колхозником.

Владимир с мамой и отцом – народным артистом СССР Ростиславом Ивановичем Янковским. Фото: личный архив.

Этот шовинизм в нас вложили, была такая тенденция. В школе я не изучал белорусский - это было неприлично среди подростков, мы ничего не знали про свою культуру.

Многие скажут: «Ай-яй, это не так!» - люди не помнят многих вещей, негатива. Помнят лишь, что в СССР «хорошо жили».

Не помнят, что к концу 80-х колбаса была одного вида и есть ее было невозможно. Не помнят карточную систему, к сожалению, не помнят, что у женщин не было прокладок, а у детей - подгузников. Была клеенка и вата - и за ними надо было еще в очереди постоять. Вот до чего страна любила своих людей.

Мы были дремучей дикой ордой, которая рванула за кордон, когда открыли границы. И нас испугались… Возвращаясь к теме белорусского языка, хочу привести пример. Когда сейчас я говорю знакомым белорусам, образованным людям, что фильм «Купала» на белорусском языке, они не понимают: «Да кто его будет смотреть?»

Владимир в роли учителя Янки Купалы Бронислава Эпимаха-Шипило, у которого поэт жил в Петербурге. Премьера фильма «Купала» запланирована на осень. Фото: архив.

«Купала» - это мой авторский проект, я вложил в него душу, этим фильмом я хотел показать, насколько важно национальное, что нужно любить свою родину, культуру, свой язык. Иначе ты - никакой, серый или бесцветный. Пока же вижу в этом смысле лишь барахтание на пустом месте, как, впрочем, и в белорусском кинематографе.

«Вернулся в Беларусь, а тут сериал с дележом денег»

- Меня месяц не было, я снимал в Калуге, вернулся, а в белорусском кинематографе целый сериал с дележом денег.

Меня нет в соцсетях, но мне дали почитать несколько гневных постов Андрея Курейчика по поводу конкурса Министерства культуры. Как я понял, он не выиграл конкурс и начал писать свои посты в соцсети (Министерство культуры проводило конкурс, чтобы выделить деньги на съемку новых фильмов. Сценарист и режиссер Андрей Курейчик в соцсетях раскритиковал выделение сумм, превышающих $200 тысяч, заявив, что в таком случае происходит раздувание бюджета. - Ред.). Даже написал про мою компанию, которая участвовала в конкурсе.

Странная вещь - мы же с Андреем неплохие приятели, но он услышал фейковую новость, не перезвонил мне, не узнал, что на самом деле произошло, возмутился, что министерство выделяет на сериал 3 миллиона 400 тысяч рублей, не дочитав ниже, что на самом деле выделяют 1,5 миллиона рублей - $600 тысяч на 8 серий.

Ему кто-то сказал, что Министерство культуры сделало под меня конкурс, решив выделить деньги именно моей компании.

Ответственно заявляю, что Министерство культуры, когда приняло у меня фильм «Купала», действительно задало мне вопрос, почему я не участвую в конкурсах: «Вы же делаете такое хорошее кино! Поучаствуйте, сейчас будет возможность. Но мы вам ничего не гарантируем - это конкурс, все решает комиссия». Андрею Курейчику сделали такое же предложение, он писал об этом в соцсетях.

- Так вы получили от Министерства культуры деньги на новый проект?

- Нет, не получил. Конкурс признали несостоявшимся, так как в нем участвовала только моя компания. Но это все лирика, а главная проблема в нашем кино и этих конкурсах в том, что за государственные деньги борются компании, не умеющие снимать. В искусстве критерий только один - покажи, что ты умеешь и что ты сделал. К сожалению, в нашей стране очень мало профессионалов в кино, лучшие режиссеры уехали в Россию.

Андрей предлагает разделить деньги между молодыми кинокомпаниями, чтобы снимать фильмы за копейки. Но снять профессиональное кино стоит больших денег. В Беларуси нужна киношкола, чтобы производить профессиональных режиссеров.

Я бы рекомендовал Министерству культуры и комиссии при отборе компаний для участия в конкурсе учитывать не только хорошие сценарии, но и наличие топовых режиссеров, операторов, звезд российского кино, потому что только такое кино можно продать.

«Благодаря коронавирусу и самоизоляции похудел на 25 килограммов»

- Часто клан Янковских собирается за одним столом?

- Клана Янковских нет. Папа (Ростислав Янковский, народный артист СССР, актер Русского драматического театра им. Горького. - Ред.) умер, Олег Иванович умер… Клан рассыпался, теперь каждый сам по себе. Мы созваниваемся, но это не тот огонь, который разжигал вокруг себя папа, всех собирая.

- Я думала, вы общаетесь с Филиппом Янковским, вы же двоюродные братья.

- Мы практически не общаемся, у каждого своя жизнь. Тем более живем в разных странах, у каждого свои интересы. В гости и на дни рождения друг к другу не ездим, я общаюсь только со старшим братом.

- Мы не виделись с вами почти 10 лет, сейчас вы какой-то другой - более смелый, активный, глаза горят...

- Тогда я был несостоявшимся человеком. Я и сейчас не совсем состоявшийся как художник, но многие вещи уже понимаю. Понимаю, как снимать большое кино, понимаю, как работать с актерами, как держать площадку. Все-таки за эти 10 лет я снял 21 фильм.

- Вы и внешне выглядите по-другому. Похудели?

- Весной благодаря коронавирусу и самоизоляции я похудел на 25 килограммов. Дома стоял тренажер, и я решил взяться за здоровье. Понимал, что дошел до ручки, это был кошмар - при росте 177 сантиметров весил 113 килограммов. Сейчас - 88.

Весной Владимир похудел на 25 килограммов и хочет сбросить еще 8. Фото: личный архив.

Я был гипертоником, была проблема с сахаром. И за 2,5 месяца я практически все сбросил. Как только начал заниматься спортом, ушел лишний вес - и проблемы исчезли. Еще хочу сбросить 8 килограммов.

Каждый день тренируюсь по 40 минут на эллипсоиде, за тренировку теряю 700 граммов. Убрал сладкое, макароны, хлеб. Остались мясо, овощи, творог. После семи вечера не ем, главное - перестроиться, и через пять дней сам уже не захочешь.

В моей жизни все очень медленно и поздно начиналось. Снимать стал поздно: первый клип - в 33 года. В 46 снял первый маленький фильм, первый сериал - в 49 лет. А в 59 снял первый полнометражный фильм, мой авторский проект «Купала».

- Все это сделать раньше мешал комплекс, звездная фамилия?

- Да, фамилия всегда мешала. Мешало то, что на тебя смотрят как на блатного. Но я очень быстро от этого избавился, когда начал снимать клипы. Меня зауважали, папа стал очень мной гордиться, и меня отпустило.

Но последнее десятилетие - с 50 до 60 лет - это был ад, самое сложное время. 21 сериал, и нередко это просто конвейер: не всегда вменяемые продюсеры, не всегда интересные сценарии. А продукт я был обязан всегда делать качественно. Работа режиссера сложная. Например, я как-то год снимал кино в Украине.

- Ого! И как только жена терпела?

- Приезжала, скучали, общались по скайпу. Деньги-то зарабатывать надо. Когда я был клипмейкером, я был состоятельным, за каждый клип получал по 10, а то и по 20 тысяч долларов. В месяц снимал по 2 - 3 клипа.

Сейчас, чтобы столько заработать, нужно снять 100 серий в год, это нереально. Режиссерам сейчас платят копейки, после кризиса 2014 года сильно урезали бюджеты.

Раньше серия стоила от 250 до 600 тысяч долларов, сейчас 100 - максимум. Чтобы заработать хорошо, нужно снять собственный проект и продать его.

- Для меня сейчас важно успеть сделать главное - хорошее кино, и никто мне в этом не помешает. Фото: личный архив.

Но проект должен быть профессиональным и стоить денег. И вот тут может помочь Министерство культуры. Но вначале нужно выиграть конкурс, убедить комиссию, что ты достоин. Годы идут, я понимаю, что осталось не так много. Для меня сейчас важно успеть сделать главное - хорошее кино, и никто мне в этом не помешает.

С сыном Иваном.

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