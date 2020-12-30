29 декабря в Витебске и Могилеве был настоящий гололедный ад. Досталось и Гомельщине. Синоптики объявили в этих регионах красный уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра. Это значит – возможны жертвы и разрушения. Из-за гололеда красный уровень объявили впервые с тех пор, как в Беларуси ввели цветовую дифференциацию погодных катаклизмов.Витебск покрылся льдом с самого утра. Обледенели не только тротуары – прозрачная корка намерзла буквально на всем. Из-за обледеневших проводов стал электротранспорт. Вот такое фото прислал нам читатель с комментарием: «до перекрестка стоят 15 троллейбусов, после перекрестка еще четыре». Трамваи и троллейбусы стояли практически весь день. Работали автобусы и маршрутные такси.В Могилеве из-за того, что на провода налип толстый слой льда, не вышли на 12 маршрутах 76 троллейбусов, пришлось задействовать дополнительные автобусы.Многие горожане пеняли коммунальщикам: мол, в такой гололед не посыпают тротуары. Другие заступались.-В нашем дворе посыпали песком все, что можно, но идет ледяной дождь, и через десять минут над песком сверху снова лед. Нужно постоянно стоять и посыпать, но это же невозможно, - рассказывает Ольга.По всему региону падали деревья. Причем валил их не только ветер, порывы которого достигали 20 м/сек, некоторые падали под тяжестью образовавшегося на ветках льда! Только в первой половине дня в Витебской области МЧС восемь раз выезжали убирать поваленные деревья. Всего же за сутки в Витебской области зарегистрировано 106 случаев падения деревьев, в 22 случаях они упали на автомобили и повредили их. В Витебском районе деревья падали на железнодорожные пути, на линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. Из-за этого задержались 10 пассажирских поездов, задержка составила от 18 минут до 1 часа 14 минут, а один грузовой поезд незапланированно простоял почти три часа.В Гродненской области упали пять деревьев, в Минской – два, в Могилевской – 50, и повреждено шесть машин.В Белэнерго рассказали, что за гололедные сутки на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1627 населенных пунктов. Больше всего в Витебской – 652. В Оршанском районе без света остались две участковые больницы, 44 пациента перевели в другие больницы района. По состоянию на 8 утра 30 декабря без света оставались 716 населенных пунктов.30 декабря, по данным синоптиков, опасность гололеда сохраняется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Могилеве 55 человек обратились за помощью с гололедными травмами.