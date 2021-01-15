Если вы до сих пор плохо знаете, что такое Тик-Ток, то вы не в тренде и не в топе. Тик-Ток – популярнейшая социальная сеть. Ее мобильное приложение по числу скачиваний в Google Play (более 1 млрд) сейчас обгоняет даже Инстаграм. Тик-Ток, пришедший к нам из Китая, позволяет снимать короткие видео (от 15 сек до 1 мин) под музыку. И для того, чтобы стать популярным тиктокером, нужно лишь скачать программу, зарегистрироваться и начать снимать видео.Итак, кто правит балом из белорусов.1. Влад Бумага (@a4omg) 7,6 млн фолловеров (подписчиков) и 69, 5 млн лайков.Чем знаменит:Снимает юмористические ролики, мемы, челленджи, например, «макни друга/подругу если…». Суть тренда – окунуть голову друга в воду, если «видел на нем рваный носок, если он должен тебе денег, если он потолстел». Вопросы могут быть разные. Влад Бумага также активно ведет Инстаграм, есть у блогера и свой YouTube-канал, который уже получил бриллиантовую кнопку. У Влада Бумаги имеется и собственный бренд одежды «А4» и даже своя игра «А4 Пол – это лава!» (больше 1 млн скачиваний в Google Play).2. Алексей Савко (@savko) 6,8 млн фолловеров, 122.5 млн лайков.Чем знаменит:Алексей Савко – парень из Гродно ростом 135,6 см. Он также снимает смешные ролики, забавные жизненные сценки. Например, ролик «Лучшие моментыBest Moments», где Алексей с подругой гуляют по квартире с огромными стульями, шкафчиками, кастрюлями борща и кружками, набрал 136.6 тыс. лайков. По оценке Forbes, сценки с шутками на тему роста за полтора года принесли блогеру более $500 000 выручки.3. Никита Удановский (@0udanovskiy2) 4,1 млн фолловеров и 258,5 млн лайков.Чем знаменит:Никита снимает юмористические ролики про школу и семью. Например, в видео «Обычный школьный день на дистанционке» парень показывает разных учителей, которые ведут урок дистанционно. Кто-то предлагает написать диктантик, кто-то отчаянно пытается объяснить, как луч пересекает плоскость, а учитель физкультуры бегает в квартире. Ученики тем временем ищут конфеты, забывая выключить микрофон. Знакомо, не правда ли?4. Влад Кобяков (@kobyakov_vlad). У него 3,9 млн фолловеров и 31 млн сердечек.Чем знаменит:Влад снимает рекламу, челленджи и липсинки – это видео, где автор под слова песни просто открывает рот, как, например в видео «Если вдруг меня не станет…». Блогер часто появляется в роликах Влада Бумаги: они друзья.5. Вероника Золотова (@zolotova_vero) - 3,6 млн фолловеров.Чем знаменита:Вероника известна благодаря своей харизме, голосу и забавным роликам. У Вероники есть как каверы, так и собственные песни, из последних – песня «Один дома».6. Лёша Майсак (@lesha.lm) - 2,8 млн фолловеров и 21.2 млн лайков.Чем знаменит:Лёша прославился благодаря смешным видео. В своих роликах барабанит черпаками по кастрюле, надетой на голову друга, заклеивает скотчем разбитую кружку, «балуется», танцует, прыгает, разыгрывает своих друзей и еще много всего.7. Юлия Годунова (@juliagodunova) - 2,6 млн фолловеров.Чем знаменита:Например, Юлия она призывает: «Присоединяйся к челленджу вместе со мной! Покажи в видео, в каком луке ты будешь встречать Новый Год…». В этом видео девушка меняет образы под новогоднюю песню. Юлия Годунова также снимает липсинки (видео, где автор под слова песни открывает рот, как под фонограмму).8. Егор Шкред (@egorik_shkred) - 2,6 млн фоловверов.Чем знаменит:Егор снимает мемы, челленджи, тренды. Например, есть у него видео – один из самых актуальных челленджей «Не корона, Бро?»9. Влад Шудейко (@vshudeyko__) - 2,5 млн фолловеровЧем знаменит:Прославился блогер благодаря своим кавер-видео. Есть у Влада и совместные кавер-видео с Вероникой Золотовой. В Тик-Токе парень стал популярным после ролика со своим учителем по английскому языку Раей Олеговной, которой загадал загадку.10. Макс Долинов (@maxdolinov.x) - 2,0 млн фолловеровЧем знаменит:Юмористическими видео, мемами, например, как видео, где Макс «заходит к брату в 3 класс», а его одноклассники отжигают под Моргенштерна.