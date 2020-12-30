Городские елкиБольшие гуляния планируются ночью с 31 декабря на 1 января на двух городских площадках – на Октябрьской площади и у Дворца спорта по пр. Победителей. На Октябрьской «Зимний концерт» начнется в полночь. В 1.30 здесь же можно будет посмотреть фейерверк, который запустят из Александровского сквера. В 1.40 начнется новогодняя дискотека. В ночь под Новый год, 31 декабря с 20.00 до 23.00, возле Дворца спорта - файер- и неоновое шоу, потом до 4.00 – праздничная программа.Районные елкиА если от дома, стола и салатов далеко отходить не хочется, то вот, где можно погулять у елки 1 января: площадка перед «Чижовка-Ареной» (00.00 - 3.00), площадка перед кинотеатром «Салют» (1.00 - 3.00), парк им. Павлова (1.00 – 4.00), микрорайон Брилевичи (ул. Чечота, 25), сквер «Полянка», что по ул. К. Либнехта (1.00 до 3.00), площадка перед ДК железнодорожников (1.00 – 4.00), микрорайон Сокол по ул. Барамзиной (1.00 - 3.00), площадка у торгового центра по ул. Асаналиева, 44 (1.00 – 3.00), парк экстремальных видов спорта по ул. Столетова, площадка у самолета по ул. Карвата (0.30 4.00), площадки по пр. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120 дивизии, 15 (1.00 – 3.00), перед Комаровским рынком (0.30 – 4.00), площадка у Ледового дворца спорта по ул. Притыцкого, парк им. Уго Чавеса, что на пересечении улиц Казимировской и Колесникова (1.00 – 3.00). площадка у Дворца Детей и молодежи на Комсомольском озере (.1.00 – 4.00)Досмотр, безопасностьГУВД Мингорисполкома рассказало о мерах безопасности, которые будут предприняты в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь. К площадкам, где установлены елки, а они будут оцеплены по периметру, можно будет пройти через специальные контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами, досмотр тоже предусмотрен.Как всегда нельзя нести с собой взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия, колюще-режущие предметы, напитки в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках. Нельзя приносить и пить алкогольные напитки и пиво.Стоит сказать, что оцепление и КПП с режимом досмотра, запрет на алкоголь и другие запрещенные предметы – все это было и в прошлый Новый год.31 декабря планируется ограничить въезд транспорта на территории, прилегающие к большой и малой аренам Дворца спорта, к Октябрьской площади, к Минской ратуше, к «Чижовка-Арене» и к районным елкам.Метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, интервалы движенияС 22.00 31 декабря нельзя будет воспользоваться остановкой общественного транспорта в районе Октябрьской площади и по четной стороне пр. Победителей у Дворца спорта.До районных и городских елок, с гостей можно будет доехать с полуночи до 4 утра общественным транспортом. Работать будут не все маршруты, а вот эти:Автобусы№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 12 минут;№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская» — 4 ед., интервал — 16 минут;№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;№ 71 «ст. м. „Тракторный завод“ — Степянка», интервал — 25 минут;№ 72 «ДС Шабаны — ст. м. «Могилевская», интервал — 16 минут;№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20минут;№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;№ 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;№ 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;№ 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;№ 135 «Новая Боровая — ст. м. «Уручье», интервал — 20 минут;№ 139 «ДС Калиновского — Танковая», интервал — 20 минут;№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;№ 149 «ДС Запад-3 — ст. м. «Кунцевщина» — Люцинская», интервал — 20 минут;№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная Горка-5», интервал — 15 минут;№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;№ 169 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;№ 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст. м. Восток», интервал — 15 минут;Троллейбусы№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;№ 29 «ДС Калиновского — ст. м. пл. Ф. Богушевича», интервал — 20 минут;№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый Луг-7», интервал — 16 минут;№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;№ 60 «ДС Ангарская-4 — ст. м. Могилевская», интервал — 16 минут;№ 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 20 минут.Трамваи№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 12 минут.Станции трех линий метро 1 января закроют на вход в 3.00. «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроют— в 3.15.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосмотрите, как отметили Коляды под Минском: рождественская батлейка, театр теней и танцыОрганизовали праздник молодые белорусы, которые хотят сохранить традиции, и сотрудники музея архитектуры и быта в Строчице (читать далее)