Подготовить подарки на Новый год - хлопотное дело: вариантов – масса, но чтобы действительно порадовать и угодить близкому человеку - надо постараться. «Книга - лучший подарок», - не просто расхожая фраза, но - истина, аргументов против которой, объективно говоря, не найти. Но печатные книги, вместе с тем, удовольствие не из дешевых. В стремлении и подарок хороший найти, и не особо потратиться, мы решили сходить на книжную ярмарку.«Мир книг» - столичная книжная ярмарка. Популярная и с непростой судьбой. Многие годы книгочеи слетались на улицу Янки Купалы - в белые шатры около уже снесенного комплекса «БелЭкспо».На месте выставочного центра арабский инвестор строит гостиницу. А «Мир книг» был вынужден переехать в ТРЦ «Арена-Сити». Но с марта 2020-го «Мир книг» обосновался в самом центре Минска - сегодня ярмарка работает на среднем уровне ТЦ «Столица».«В ТОПЕ - УЛИЦКАЯ, РУБИНА, АЛЕКСИЕВИЧ»Ярмарка начинает свою работу в 10 утра, заканчивает - в 22.00. Мы выбрались за книгами в рабочий полдень.Однако людей у стендов с книгами немало. Царит благоговейная тишина - как в библиотеке.- Запах! Вы чувствуете? Чувствуете запах? - неожиданно спрашивает меня дама средних лет в милом красном берете, с которой мы оказываемся соседями у книжной полки. - Для меня это целый ритуал - прийти сюда, покопаться, посмотреть, пообщаться. А раньше ездила на ночную книжную ярмарку, в этом был особый шарм. Какие там были люди, общение…Эх...- Вам что-то подсказать, что-то конкретное ищите? - предлагает свою помощь улыбчивая женщина- продавец.- А что сейчас покупают? - отвечаю я вопросом на вопрос.- Каждый - свое. Но если говорить о топах продаж, то в этом году спрос на Оруэлла, на его роман «1984». Всегда популярны два имени в женской русскоязычной прозе – Людмила Улицкая и Дина Рубина. Их книги покупают хорошо. Еще в этом году раскупали Светлану Алексиевич. Когда она получила Нобелевскую премию - был скачок спроса, но тогда ее книги покупали люди, я сказала бы, от пятидесяти лет. В этом году творчеством Светланы Александровны интересуется молодежь.Марина - продавец, которая любезно предложила свою помощь, - торгует книгами не первый год. У нее «мультивыбор» - специализации по какому-то конкретному направлению нет. Пастернак соседствует с Чаком Палаником, «На западном фронте без перемен» Ремарка лежит рядом с «Тошнотой» Жан Поля Сартра и «Баснями» Ивана Крылова.- Классика очень пользуется спросом. Всегда, вне времени, моды или сезона. Толстой, Стендаль - покупают люди книги этих авторов, вы, может быть удивитесь, но, в основном, сейчас покупает молодежь. Неправда, что они ничего не читают, как многие говорят. Нет. Покупают и читают.Кроме классики, на полках много энциклопедий, книг Эдварда Радзинского, Владимира Познера. Отдельная подборка - издания о COVID – 19: «33 вопроса и ответа о коронавирусе», «Жизнь после пандемии». Есть и с картинками - «Как не заразиться коронавирусом и вести себя во время эпидемий. Иллюстрированный гайд. Перевод с китайского».«ЖЕНСКОЕ ФЭНТЭЗИ – ОСОБЫЙ ЖАНР, НА ЛЮБИТЕЛЯ. ТОЧНЕЕ - ЛЮБИТЕЛЬНИЦУ»По соседству с Мариной торгует Андрей. У него специализация совершенно конкретная: фантастика и фэнтэзи.- Для меня торговля книгами – семейный бизнес, начинал его мой отец. Я в бизнес приходил, уходил, но вернулся: это не просто торговля - это общение. За эти годы сформировался настоящий круг покупателей, постоянных. Когда мы торговали на «Арена-Сити» и решили переезжать, стал вопрос: куда? Мы, без преувеличения, опросили всех, кого только могли. Из предложенных вариантов 90% покупателей высказались за «Столицу». И вот с марта мы работаем здесь, люди приходят и целенаправленно - наши постоянные покупатели, есть и те, кто просто случайно оказывается в торговом центре. Но вообще, наши покупатели нас не оставляют: постоянные книгочеи с нами везде, и около «Белэкспо», и в «Арене», и вот теперь здесь, в «Столице». У меня «Книга жалоб» - пуста, нет ни одной жалобы. Разве могут быть они от друзей? А каждый покупатель - друг.- Что из фантастики популярно?- Каждому - свое. Не так давно ажиотаж был на «Дань псам» Стивена Эриксона. Это имя известное, культовое, можно сказать. Отдельный жанр - женское фэнтэзи, - говорит Андрей, указывая на вместительный стенд.- Интересная литература, на любителя, точнее - на любительниц. Еще популярны комиксы «Манга». Японские. При чем покупают их не подростки, как можно подумать, а даже мужчины за шестьдесят.«ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА - ТОЖЕ КНИГА. ВАРИАНТ НОРМЫ»«Мир книг» сегодня - это несколько секций. Помимо фантастики работает отдел, где можно купить учебную литературу, отдельный павильон под вывеской «Бизнес-книга: деловая и развивающая литература взрослым и детям».Есть отдельный сектор, где от жанрового разнообразия разбегаются глаза. Продавец Игорь, кажется, может говорить о книгах часами. Выбор у него огромный: «Проблемы постсоветской теории и философии права» (сборник статей), «Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго», «Энциклопедия реставрации мебели», мемуары Юрия Никулина «Почти серьезно» и Людмилы Гурченко «Люся, стоп», воспоминания Валентина Гафта… Цены разные, но очень демократичные: последние издания, к примеру, стоят около 15 рублей.- Есть целый стол с книгами по рублю, посмотрите, много интересного, есть даже дешевле - три книжки по полтора рубля. Покупают разные люди, поэтому и выбор обширный. Каждый найдет то, что ему интересно.- Сколько стоит эта книга? - спрашивает у Игоря одна из покупательниц.- 45 рублей. Это библия на польском языке, кожаный переплет, офсетная печать. Иллюстрированная. Не книга - произведение искусства.- Действительно, такую книгу просто приятно брать в руки, это не электронные гаджеты, - отвечает ему женщина.- Электронная книга - тоже книга. Вариант нормы. Но, уверен, бумажная книга будет жить – есть в ней что-то… - резюмирует Игорь.И это действительно так. По крайней мере, покупатели «Мира книг» с этим спорить не будут точно.