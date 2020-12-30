Александр Лукашенко вручил награды представителям правоохранительных органов, военных структур и рассказал об...…ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ«Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия. Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году».«У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам».…ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ«Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации».…УЛИЧНЫХ БЕСПОРЯДКАХ«Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера».…НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТАХ«В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам. Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести».…КОЗНЯХ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА«Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа». Блага только не видно. У этих «деятелей» свои специфические представления и понимание политики».«При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны».КСТАТИВо время посещения ОМОНа президента наградили черным беретом. Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба объяснил, что черный берет вручен «за особые заслуги»: «Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа».