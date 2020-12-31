Беларусь с советских времен ведет свою экономику в формате планов на пятилетки. А прогнозов и программных показателей у нас предостаточно - Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года и Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года, Программа социально-экономического развития на 2016-2020 годы, постановление Совмина «О задачах социально-экономического развития на 2020 год»... Но уходящий год оказался своенравным и перечеркнул все планы, даже минусовой проект бюджета вышел излишне оптимистичным.Инфляция вышла больше, чем ожидалосьВ 2019 году Россия начала проводить налоговый маневр в нефтяной отрасли. К 2024-му экспортные пошлины на нефть обнулятся, а налог на добычу полезных ископаемых вырастет. В результате внутренние российские цены на нефть вырастут до мировых, и это ударит по марже нефтепереработки на белорусских НПЗ. Наша страна рассчитывала на компенсацию (суммарные потери за все годы могут составить $8-12 млрд).Правительство подсчитало бюджет на 2020-й с учетом этих потерь. Он впервые за долгие годы закладывался с дефицитом – некритичным, 995 млн рублей. Но за год стороны так и не пришли к консенсусу по компенсации налогового маневра, поставки российской нефти сильно упали, потом нагрянули коронакризис, мировой обвал цен на нефть. Границы закрывались, некоторые отрасли (например, турбизнес и пассажирские авиаперелеты) фактически остановились. Бизнес просил помощи, но получил лишь отсрочку по налогам и аренде до конца года.После президентских выборов люди стали массово снимать из банков рублевые заначки, переводя их в доллары и евро - в августе валюты купили на рекордные $622 млн. А когда по стране прокатилась волна протестов и ответом на нее стали жесткие действия силовиков, а потом суды и «сутки», из Беларуси чаще стали выезжать айтишники (чей бизнес - важный источник налогов). Да и соседние страны подсуетились, предложив им выгодные условия.Проблемы привели к тому, что на конец 2020-го в бюджете ожидается примерно минус 3 млрд рублей, а на конец будущего года - минус 4 млрд. Минфин запланировал, что «в ноль» мы выйдем не ранее 2023-го.По итогам года нас ждет рекордная инфляция с 2016 года: уже сейчас она доросла до 6,6% (данные Нацбанка за ноябрь) при планах 5%.Весной масла в огонь подкинули природные иммуностимуляторы (лимоны, чеснок и имбирь) и маски-антисептики, цены на которые из-за ажиотажа были атомными. В ноябре больше всего подорожал пассажирский транспорт - плюс 31% по сравнению с ноябрем прошлого года (а цены на авиабилеты вообще вышли на космическую орбиту). На 15% подорожали велосипеды и автомобили, на 13% - электротовары, на 12,5% - ювелирка. Даже регулируемые государством цены выросли на гораздо большие суммы, чем ожидалось: страховки на авто - плюс 33%, сигареты - плюс 11%, услуги ЖКХ - плюс 8%.Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур говорил, что рост цен случился главным образом из-за повышения курса доллара к рублю, которое произошло из-за снятия сбережений из банков и покупки на них валюты. К целевому показателю в 5% инфляция приблизится, по расчету Нацбанка, к концу 2021 года.Доллар и евро подорожали почти на 14%По плану на 2020-й ожидалось, что ВВП Беларуси (стоимость всех товаров, произведенных за год во всех отраслях экономики) за год прибавит от 1,9% (в проекте бюджета) до 2,8% (прогноз Совмина). Однако уже 2 ноября премьер Роман Головченко заявил: правительство намерено удержать темп роста ВВП в 2020 году на уровне 100% по отношению к 2019 году - то есть экономика не покажет ни роста, ни снижения.А 20 декабря первый замминистра экономики Юрий Чеботарь констатировал: по итогу года ожидается минус 0,8% ВВП. В общем, получилось что-то среднее между оптимистичным прогнозом белорусских властей и пессимистичным прогнозом Всемирного банка, пророчившим нам по итогам года самое большое падение ВВП за 25 лет - на 4%. Но многие эксперты полагают, что около 2,5% ВВП находятся на складах, и в условиях пандемии неизвестно, когда и кому они продадутся.Прогноз ВВП на ближайшие три года предполагает скромный рост: +1,8% в 2021 году, +2,9% - в 2022-м, +3,8% - в 2023 году. В проекте бюджета на 2020 год среднегодовой курс рубля к доллару должен был составить 2,2447 рубля. Многие в 2019 году удивились: в бюджет заложили +9,3% прогноз роста курса при вроде бы стабильном рынке валют.- Прогнозируя курс доллара, Нацбанк привязывается еще и к курсу российского рубля к доллару, оценивает его в этой части. Второй момент - во временном промежутке прогноз делали вроде недавно, летом, но с учетом оценок на конец лета эти цифры могут быть несколько завышены. Но все они в пределах разумного, ажиотажа не будет, - заверил «Комсомолку» в декабре 2019-го первый замминистра финансов Юрий Селиверстов.Но за 11 месяцев 2020-го средневзвешенный курс доллара составил 2,45 рубля, а евро - 2,74 рубля. То есть доллар и евро прибавили по 13,7%.Вместо экспорта IT-услуг - отток IT-компанийЭкспорт IT- услуг в Беларуси в последние годы стабильно прирастал и в 2020 году планировался на уровне +10,5%. Благодаря IT, сальдо внешней торговли за январь-сентябрь вышло в плюс 1,5 млрд долларов, а «телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» составили 30,9% общего экспорта услуг, или около 1,95 млрд долларов. Но в августе IТ-компании с офисами в Беларуси установили антирекорд по экспорту компьютерных услуг за последние 12 месяцев - всего 168,1 миллиона долларов. Ухудшением условий для бизнеса и ростом инвестиционных рисков в Беларуси воспользовались страны-соседки, упростив получение вида на жительство для белорусских айтишников. Во что это вылилось для Беларуси в итоге - пока не ясно, статистика с сентября не обновлялась.В дополнение к этому белорусские власти решили «временно» поднять для IT и мобильных операторов (оба направления - в топе прибыльных сфер) налоги, необходимые для борьбы с коронавирусом. Предполагается, что в 2021-22 годах ставка подоходного налога повысится со льготных 9% до стандартных 13% для айтишников, работающих по трудовым договорам в Парке высоких технологий и «Великом камне».Зарплаты бюджетников и пенсии вырослиСредние зарплаты и пенсии не планируются в бюджете, но тема у всех на устах. Перед выборами Александр Лукашенко пообещал в следующую пятилетку поднять зарплаты вдвое. Но пока ситуация такая: если в рублях зарплаты выросли, то в долларах - упали: в ноябре прошлого года средняя зарплата, согласно статистике Белстата, составила 1 113 рублей ($540), а в ноябре этого - 1300 рублей ($504).В 2019-м власти планировали поднять зарплаты бюджетникам на 10-11% и довести их в 2020 году до уровня 80% от средней по стране. Для этого с начала года изменили систему оплаты труда: ввели 18-разрядную тарифную сетку вместо 27-разрядной, а тарифную ставку первого разряда заменили на базовую. По статистике Минтруда, получки не упали: к ноябрю начисленная зарплата бюджетников выросла на 19,2%, а реальная - на 13,1%. Целевых 80% от средней по стране достигли, даже чуть больше. При этом в январе-ноябре средняя зарплата педагогов была 856,1 рубля (70% от средней), а зарплата медиков - 1117,1 рублей (91% от средней). Зарплаты в здравоохранении подросли за счет ковидных надбавок, которые не планировались в бюджете.В следующем году систему оплаты бюджетников снова будут менять. Для этого размер средств для премирования увеличится с 5% до 20%, а единовременная выплата на оздоровление для уходящих в отпуск увеличится до одного оклада в год (было 0,5). Кроме того, с 1 января вырастет базовая ставка (до 195 рублей), к которой привязаны зарплаты бюджетников. Ожидается, что так они не будут отставать от средних зарплат по стране. Кстати, в феврале Александр Лукашенко пообещал, что зарплаты учителей к 2025 году должны уравняться со средней по стране, а зарплаты в здравоохранении должны составить 150%.Не забыли и о трудовых пенсиях - уже много лет Минтруда ставит эту планку на уровне 40% от зарплат. По данным Минстата, средний размер пенсии по возрасту за этот год увеличился на 9,6%. С августа 2020 года пенсионеры получают в среднем 473,82 рубля, и это пока 37% от средней зарплаты.ЧУЖОЙ КАРМАНКак выросли цены за год в разных странах?*Евросоюз в целом - 0,2%Казахстан - 7,1%Беларусь - 6,2%Россия - 4%Польша - 3,8%Венгрия - 3%Чехия -2,9%Украина - 2,6%Румыния - 1,8%Литва - 0,5%Латвия - цены упали на 0,7%*Нацбанк Беларуси по данным международной статистики за октябрь 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогнозы астрологов для Беларуси и мира: проверяем, что сбылось на 2020 год и чего ждать в 2021 (подробности)Предсказания для Беларуси и мира на 2020 и 2021 годы: что пророчили гадания на Таро, что сбылось и чего ждать (подробности)Как менялась средняя зарплата в истории независимой Беларуси: «В 90-е за получкой люди с утра занимали очереди с сумками» (подробности)