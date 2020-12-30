Вот уже неделю как из новостных лент не исчезает имя Юлии Слуцкой - основательницы белорусского «Пресс-клуба». 22 декабря ее и еще четверых сотрудников «Пресс-клуба» задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвинение пока не предъявлено, на это у следствия по закону есть 10 дней. Юлия и ее коллеги находятся в СИЗО №1 в Минске.Слуцкая связана с прессой с 1994 года. Ей было 30 лет, когда она пришла проводить маркетинговые исследования для городской газеты «Ва-Банкъ». К тому моменту после окончания философского факультета БГУ она несколько лет работала социологом в лаборатории социологии своей alma mater и в одном из научно-исследовательских институтов. А вот журналистике она училась уже на практике. Сперва активно занялась концепцией и информационным наполнением «Ва-Банка», а в 1996 году стала главным редактором «Комсомольской правды» в Беларуси».Газета в то время выходила довольно скромными тиражами - 4-5 тысяч экземпляров ежедневный выпуск, около 30 тысяч - еженедельная «толстушка», в которой из белорусского сперва была только программа телепередач. Когда через 10 лет Юлия Слуцкая уходила из «Комсомолки», тираж ежедневки был около 50 тысяч экземпляров, а «толстушки» - больше 300 тысяч.«Я прошла очень хорошую школу, но уже скорее не журналистики, а редактора, менеджмента - как делать медиа и как учить журналистике тех, кто к нам приходит», - рассказывала она в одном из интервью.Юлия Слуцкая как редактор собрала и вырастила в «Комсомолке» крутую команду. Лучше всего она умеет увидеть в человеке потенциал и дать ему возможность расти. Люди из той первой команды по сей день работают и в «Комсомолке», и в других СМИ. И многие состоялись в профессии и благодаря той школе, которую прошли со Слуцкой.После ухода из «Комсомолки» вскоре после президентских выборов в 2006 году, Слуцкая возглавила команду «Еврорадио».В 2010-м она взялась за организацию медийной работы для общественного движения «Говори правду», выдвинувшего кандидатом на президентских выборах того года Владимира Некляева. После протестных событий, «Плошчы-2010», Юлия, опасаясь преследований, переехала в Варшаву. Там она создала и возглавила Информационное бюро солидарности с демократической Беларусью.В процессе работы слуцкая познакомилась с опытом Пресс-клубов, которые существуют по всему миру, - площадки, которая объединяет журналистов, предоставляет для них образовательные возможности и нетворкинг. С идеей создать такой же проект в Беларуси Слуцкая вернулась в Минск.«Пресс-клуб Беларусь» заработал в конце 2015 года. С лекциями и тренингами тут выступали известные аналитики, журналисты, исследователи медиа. Кроме того, «Пресс-клуб» запустил проект MediaIQ, который фиксировал соблюдение журналистских стандартов в белорусских СМИ. Два года назад в «Пресс-клубе» заработал первый в Беларуси акселератор для технологических стартапов в медиаиндустрии LaunchME. А в этом году была открыта «Академия «Пресс-клуба», где журналисты и редакторы могли бы приобрести новые компетенции и запустить проекты.22 декабря Юлия Слуцкая возвращалась из Египта - она отдыхала там с дочкой Александрой и внуками. В минском аэропорту их попросили пройти через красный коридор. Александру после досмотра отпустили, и с тех пор маму она не видела.Позже выяснилось, что Юлия Слуцкая была задержана как подозреваемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В тот же день по этим же подозрениям задержали еще четверых сотрудников «Пресс-клуба»: программного директора Аллу Шарко, директора Сергея Ольшевского, программного директора «Академии Пресс-клуба» Сергея Якупова и оператора Петра Слуцкого, сына Юлии Слуцкой. Обвинение им должны предъявить в течение 10 дней, срок истекает 31 декабря. Известно, что все они находятся в СИЗО № 1 на ул. Володарского в Минске. Подробности их содержания и состояния неизвестны.- Я знаю только, что у мамы в камере восемь человек, и все ее сокамерницы курят, а она плохо переносит табачный дым, - рассказала «Комсомолке» Александра Слуцкая. - А у Пети в камере 13 человек. Каждый мой день теперь начинается с заботы о передачах им. Мы с папой держимся, не позволяем себе раскисать и очень надеемся поскорее обнять маму и брата.28 декабря дела сотрудников «Пресс-клуба» передали в Следственный комитет. А вот как разворачивались события, начиная с 22 декабря 2020 года.СПРАВКА«Пресс-клуб» в Беларуси был основан в 2011 году. Здесь организуют тренинги, мастер-классы для журналистов, приглашают в качестве лекторов гостей из разных зарубежных СМИ. В проекте «Пресс-клуба» Media_IQ анализируют примеры пропаганды, занимаются медиаграмотностью.