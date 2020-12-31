Статистику о распространении коронавируса в Беларуси публикует Министерство здравоохранения. По официальным данным, за сутки в стране выявили 1 957 новых случаев COVID-19. Снова рост - цифра вновь приблизилась к 2 тысячам. Но и выписанных за сутки из больниц пациентов, переболевших коронавирусом, больше - 2 644 пациента.Снова за сутки официально зарегистрировано 10 смертей пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике умерли 1 414 пациентов с выявленным коронавирусом.С начала года в Беларуси были зарегистрированы - 192 тыс. 361 человек с положительным тестом на ковид. Выздоровели 171 тыс. 901 пациент.Врач назвал последствие коронавируса, которое сокращает жизньСуществует последствие коронавируса, которое сокращает жизнь человека, заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.– Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное – сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные, – пояснил эксперт.Специалист отметил, что на стенке аорты есть очень важные мелкие сосуды, от состояния которых зависит продолжительность жизни человека. Кроме этого, повреждения питающих сосудов могут негативно повлиять на почки, печень, сердце, мозг или нервную систему, отметил медик, и исход заболевания и его последствия зависят от того, какие слабые места в организме были до этого.4 признака самой неудачной вечеринки на Новый год в плане коронавирусаМногие поспешат встретить Новый год разгульной вечеринкой. Но беспечная встреча праздников может в последствии стать причиной месяцев новых страданий из-за коронавируса, предупреждает CNN.Крупному медиа четыре признака самой опасной новогодней вечеринки с точки зрения коронавируса назвал доктор Питер Хотез, американский ученый, декан-основатель Национальной школы тропической медицины, профессор молекулярной вирусологии и микробиологии колледжа Бейлор.- Если вы идете на мероприятие, где пять и более человек, то наверняка на ней будет кто-то с коронавирусом, - предупреждает Хотез.Так какие именно четыре фактора делают новогоднюю вечеринку особенно опасной?Во-первых, если праздник проходит в закрытом плохо проветриваемом помещении, ведь коронавирус остается в воздухе от нескольких минут до нескольких часов. Вирус от заболевшего человека передается на расстоянии более 1,8 метра и даже тогда, когда он уже вышел из комнаты.Во-вторых, опасной вечеринка становится, если гости не носят маски и не соблюдают дистанцию. «Важно помнить, что чаще всего заражение происходит от людей, у которых нет симптомов вируса», - напомнил доктор.В-третьих, опасна беспечность особенно молодых людей. У них коронавирус проходит бессимптомно, но в итоге происходит заражение еще большего количества людей. Вирусолог напомнил, что есть и тяжелые случаи коронавируса среди здоровых молодых людей и даже без видимых первопричин.В-четвертых, если гости кричат и поют (а без этого, что за вечеринка?!), это помогает вирусу распространяться в воздухе еще быстрее.- Новогодние вечеринки - это то, о чем «мечтает» коронавирус. Но возможно и безопасно встретить Новый год. Например, если ограничиться виртуальной вечеринкой, провести вечер за телевизором или в интернете. С вакцинацией в следующем 2021-ом году мы будем в лучшем положении, - все же обнадежил американский профессор.Ученые нашли часть тела человека, не подверженную коронавирусуИсследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе исследовали несколько десятков образцов роговицы человеческого глаза и сделали вывод, что эта часть тела может противостоять коронавирусной инфекции. Ни в одном из образцов COVID-19 не смог размножиться, в то время как другие вирусы, например, вирус герпеса, сохраняли возможность к репликации, пишет nv.ua.«Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы. Но все протестированные нами роговицы доноров были устойчивы к новому коронавирусу. Все еще возможно, что у подгруппы людей могут быть роговицы, поддерживающие рост вируса, но ни одна из исследованных нами роговиц не поддерживала рост SARS-CoV-2», - цитирует издание молекулярного микробиолога Джонатана Дж. Майнера.Полученные результаты не означают, что можно отказаться от средств индивидуальной защиты, закрывающих глаза – очков, щитков. Но не исключено, что они будут полезны в дальнейших разработках средств борьбы с коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Минздрава рассказал, сколько белорусов собираются привить от COVID-19 на первом этапе вакцинации. Он добавил, что первая партия российской вакцины как раз охватывает всех тех, кого необходимо привить в первую очередь (читать далее...)