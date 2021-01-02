Многие белорусы ходят в аптеку не намного реже, чем в магазин, особенно в последний год, прошедший под знаком ковида. Редко у кого лекарства, капли, мази помещаются в стандартную аптечку. Обычно для них выделяют коробку из-под обуви, шуфлядку или полку. Время от времени содержимое домашней аптечки перебирается, чтобы понять: какие лекарства еще годны, а какие надо выбросить. Куда выбрасываем? В мусорное ведро, как правило, идут таблетки, а микстуры, сиропы, капли – в унитаз.- Утилизируя лекарства таким образом, мы наносим непоправимый вред окружающей среде и своему здоровью, - уверена Виктория Калач, директор проекта «Природа без фармацевтических отходов». – А все потому, что в почве и воде экологи обнаруживают следы этих препаратов. Далее эти вещества воздействуют на обитателей водоемов, почву, растения, животных и людей. Например, содержание в воде эстрогена, попадающего из противозачаточных таблеток, может менять пол у рыб: мужские особи превращаются в женские. Лекарства от депрессии могут приводить к изменению в поведении животных, делая их более агрессивными. Попадание остатков лекарств в питьевую воду может оказать негативное влияние на здоровье человека, особенно гормональных препаратов и антибиотиков.Какие таблетки белорусы выбрасывают чаще всего?- Чаще всего белорусы выбрасывали в специальные боксы для просроченных лекарств проекта «Природа без фармацевтических отходов» препараты для лечения артериальной гипертензии, нитроглицерин, антибиотики, обезболивающие препараты, - поделилась завкафедрой фармацевтической химии, кандидат фармацевтических наук, доцент Белгосмедуниверситета Наталья Яранцева. - Причина того, что люди выбрасывают те же препараты для лечения артериальной гипертензии и антибиотики кроется в том, что врач выписывает их на курсовой прием, а люди, попринимав какое-то время и почувствовав облегчение, просто не пропивают весь курс. А еще некоторые лекарственные препараты белорусы любят покупать впрок и они им, как правило, тоже не пригождаются, в итоге отправляясь в мусор.Как будут выглядеть контейнеры, когда их установят в массовом порядке?Узнаваемыми - с «говорящими» наклейками. А еще прочными и с конструкцией, исключающей возможность достать из них что-либо человеку с улицы.Планируется, что в Минске, например, контейнеры будут объемом 120 литров, со съемными одноразовыми пакетами, обеспечивающими возможность их помещения в спецустановку для сжигания. На контейнерах будет размещена информация о видах и форме собираемых просроченных лекарственных средств.Где в Беларуси должны установить контейнеры для просроченных лекарств?Госорганы на местах к этому подталкивают новые нормативные документы. Например, в техническом кодексе установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения коммунальными отходами», который вступил в силу в Беларуси 1 сентября 2020 года, говорится: «Отходы просроченных лекарственных средств подлежат сбору в аптеках, больницах, поликлиниках, амбулаториях и иных организациях, оказывающих населению медицинские услуги, путем установки специальных контейнеров». В такие контейнеры люди смогут принести ненужные таблетки, капли, мази, сиропы.Уже несколько лет такой контейнер в качестве эксперимента стоит в 40-ой поликлинике Минска, и число невостребованных лекарств там с каждым годом увеличивается вдвое. Но почти на двухмиллионный город – это капля в море. По схеме обращения с коммунальными отходами, которую разработал Мингорисполком, контейнеры для сбора лекарств с истекшим сроком годности будут установлены в учреждениях здравоохранения к которым относят в частности, поликлиники, клинические больницы, родильные дома, диспансеры.Когда в Минске установят контейнеры для просроченных лекарств?Согласно информации, предоставленной «Комсомолке» Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, места установки контейнеров для сбора просроченных лекарственных средств в учреждениях здравоохранения будут определены после улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.Как будут вывозить и где утилизировать ненужные лекарства?Вывоз лекарств, которыми уже нельзя лечится, планируется по мере заполнения контейнеров. Препараты эти надо будет обезвреживать. В Минске их будут сжигать в Комплексе по сжиганию трупов животных, медицинских отходов и других видов патологического материала» УП «Экорес». Вывозить фармпросрочку будут фирмы, занимающиеся вывозом медицинских отходов и имеющие для этого специально оборудованный транспорт, в том числе «Экорес», «Ремондис Минск».Мингорисполком рассматривает вопрос о взаимодействии с общественными организациями, имеющими опыт работы с просроченными лекарственными средствами. Об этом «Комсомолке» сообщили в официальном ответе.- Контейнеры для сбора просроченных лекарств, а устанавливать их мы начали еще в 2019 году, можно чаще увидеть в поликлиниках и аптеках, - говорит Виктория Калач. – Но есть они и в школах, университетах, общежитиях, ветаптеке. Кстати, небольшие частные аптеки в этом вопросе чаще идут нам на встречу, чем крупные аптечные сети.НА ЗАМЕТКУКуда просроченные лекарства можно отнести уже сегодня?Пока государство только собирается устанавливать контейнеры для сбора просроченных лекарств, общественные организации, в первую очередь «Центр экологического и социального развития» из Барановичей, уже это делают. По их инициативе контейнеры для лекарственных средств, срок годности которых истек, уже установлены в 12 белорусских городах и даже одном горпоселке.г. Барановичиул. Горького, 58 (фойе Центральной городской поликлиники)ул. Циолковского, 4 («Леда Мед»)ул. Димитрова, 33 (вет. клиника «Айболит»)ул. Пионерская, 31 (общежитие стройтреста №25)г. Березиноул. Хонинова, 14 (Аптека №5)г. Борисовул. Галицкого, 21 (Аптека №2)ул. Трусова, 22 (Аптека №3)г. БрестБульвар космонавтов, 21 (БрГУ)ул.Мицкевича, 28/2 (Зимний сад)г. Вилейкаул. 1-го мая, 10 (Аптека ОДО «Квэрк»)г. Ивановоул. Комарова, 4 (фойе Центральной районной поликлиники)г. Крупкиул. Кирова, 34а (Аптека №10)г. Минскул. Люцинская, 3 (фойе УЗ «40-я городская клиническая поликлиника»)г. Новополоцкул. Блохина,27 (Поликлиника №1)проезд Заводской,30 (Поликлиника №4)г. Пинск ул. Чернявского, 64 (СШ №3)г. Полоцкул. Коммунистическая, 13 (гимназия №1)пр. Ф.Скорины, 33 (гимназия №2)г.п. Смиловичиул. М.Горького, 2 (Аптека №14)г. Червень ул. 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