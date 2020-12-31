Английская газета Daily Mail опубликовала статью под названием: «Два лучших друга любят одну женщину, утверждают, что у них образовалось трио и говорят, что каждый из них хочет иметь с ней ребенка». Перевод статьи на русский сделал сайт inosmi.ru, а мы приводим самые интересные выдержки.«40-летний Дино Де Соуза и 30-летний Сауло Гомеш из Бразилии. Они познакомились с 27-летней белоруской Ольгой в барселонском баре 19 августа 2019 года во время праздников. Ольга очаровала их обоих, когда они тусовались там с друзьями. Оба захотели пригласить ее на свидание. Они не знали, как найти выход из этой ситуации, не разрушив свою дружбу, и поэтому обратились к Ольге с предложением ходить на свидания вместе, то есть, втроем».«Сейчас они живут во Франции как любовное трио, - продолжается увлекательное чтиво Daily Mail. - Мужчины не стали рассказывать о своей интимной жизни и о том, спят ли они в постели втроем. Но есть предположение, что они занимаются сексом только с Ольгой, но не друг с другом».По словам Дино и Сауло, они по уши влюбились в Ольгу.«Для нас это не вопрос о взаимоотношениях между тремя людьми. Это вопрос химии, мы как-то сразу оказались связаны между собой. Химия была очень сильна, и на каждого из нас произвело огромное впечатление то, что остальные думают и чувствуют то же самое. Хотелось бы описать наши чувства, но мы не можем подобрать эпитеты для такого описания».Отношениям троицы - полтора года. Парни утверждают, что шок у друзей и родственников уже прошел и они получают поддержку.«Мы вели себя спокойно, объясняли им свои чувства к Ольге, рассказывали, что в нас как в людях ничего не изменилось и что благодаря этим отношениям мы стали взрослее», - сказал Дино.Дино рассказывает, что живут они с Ольгой и Сауло в согласии, помогают друг другу решать проблемы. И продолжает:«Я дитя этих отношений, и я привношу в них хорошее настроение. Сауло человек серьезный и организованный, а Ольга часто бывает рассеянной и неорганизованной. Но она привносит в эти отношения бескорыстную и чистую любовь».Любовное трио в настоящее время живет во французской Тулузе и в будущем планирует завести детей:«Мы хотим, чтобы Ольга родила детей от меня и от Сауло. Мы планируем путешествовать по миру и рассказывать о нашей жизненной философии самыми простыми словами. Одновременно с этим мы будем развивать свой бизнес».