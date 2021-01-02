Анечка Завгородняя - младший ребенок минчанки Елены. Женщина одна воспитывает девочку, есть у нее и старший взрослый сын. Сейчас Елена прикладывает все усилия, чтобы поставить на ноги Анечку, у которой с рождения проблемы со здоровьем.- Нам ставили ДЦП, аутизм, все под вопросом. Куча лекарств. Анюта развивалась медленно, но развивалась. В садике её не приняли, написали письмо о пересмотре диагноза и запрете на посещение сада. К слову, я в нем была заведующей. Мне предложили отдать её в интернат. Я решила переехать в Минск, - написала в своем письме Елена.Медико-реабилитационная экспертная комиссия поставила Ане такой диагноз: тяжёлая интеллектуальная недостаточность. Девочка ходит, но у нее есть проблемы с речью, еще она гиперактивна.- Вопреки прогнозам, мы развиваемся, занятия с частным логопедом расшевелили язык, появились звуки, мало, но есть. Мы стараемся! - говорит Елена.Анечка проходит реабилитацию в Беларуси, также была на реабилитации в Чехии. Сейчас открыт сбор на реабилитационный курс на Кипре, где заниматься с девочкой будут специалисты из России.- Как сумма соберется, мы поедем, - говорит Елена. - Сумма сбора - 4431 евро, из которой на данный момент (31 декабря - Ред.) осталось собрать около 2385 евро. В сумму сбора включены занятия со специалистами, перелет на Кипр, проживание, виза и трансфер.Елена работает учительницей начальных классов в школе. Осилить сумму сбора самостоятельно она не может, и будет рада любой помощи!РЕКВИЗИТЫ:Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 511 Беларусбанка - г.Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X.Белорусские рубли: транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY51AKBB31340000029415220267 в отделении 511/267, бессрочныйДоллары: транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY65AKBB31340000029535220267 в отделении 511/267, бессрочныйНазначение платежа: для зачисления на благотворительные счета Завгородней Елены Сергеевны на лечение и реабилитацию дочери Завгородней Анны АлександровныОсуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 33) 361- 47-00Можно также перечислить деньги на банковские карты:Карта Баларусбанка: 5470 8700 4651 8946.Срок действия: до 06/22. Карта оформлена на Завгороднюю Елену Сергеевну.Карта МТБанка: 5351 0412 7618 1425. Срок действия: до 01/22. Карта оформлена на Завгороднюю Е. С.Контакты:Елена, мама Ани: (+37533) 675-42-31Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».