На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» в Бресте 29 декабря задержали более 180 кг наркотиков - МДМА, амфетамин и метамфетамин в таблетках и порошках. Их нашли в фуре, которая следовала из Сербии и везла промышленное оборудование.Пограничники и таможенники отправили грузовик на инспекционно-досмотровый комплекс – рентген в простонародье. И он показал, что в машине есть что-то помимо заявленного в документах товара. Чтобы узнать, что это за вложения, вызвали кинолога со служебной собакой. «Комсомолка» узнала, кто эта четвероногая героиня.– Я работаю с ротвейлером по кличке Ева. Она наш полноценный сотрудник, у нее есть удостоверение , как у нас, с фотографией, как положено, - рассказывает Кира Жушма, кинолог Брестской таможни.Именно тандем Киры и Евы помог пресечь попытку ввоза в Беларусь такой крупной партии наркотиков. Ее предварительно оценили в сумму более 3,5 миллионов долларов.– Собака обычно нюхает машины, груз, людей. Если учуяла где-то знакомый запах наркотических или психотропных веществ, она принимает сигнальную позу, а потом показывает, где нашла. В этом случае она тоже носом показала источник запаха - где лежат наркотики. Мы буквально за пять минут сработали, – рассказывает Кира.– Ева за отличную работу получила вознаграждение?– Конечно, служебные собаки, если что-то находят, получают либо лакомство, либо игрушку. Ева любит мячики, а если он еще и пищит - это вообще счастье! Мы поработали, поиграли, потом понюхали водителя и его вещи - там ничего не было, полазили по грузу.– Какая Ева по характеру?– Она очень эмоциональная. Она хорошо чувствует людей, ситуации. Бывает, люди ведут себя немного злобно – и собака сразу начеку, она недовольна, когда ко мне идут с негативом. В работе она очень аккуратная, даже очень дорогие машины не страшно с ней нюхать. И еще она понимает, что хорошо поработала - особенно, если купишь ей косточку или новый мячик, - улыбается кинолог.О своем партнере молодая сотрудница говорит с большой любовью. Она просит еще раз напомнить, что служебных собак не «подсаживают» на наркотики - это обидный миф. Их по особой методике дрессируют. И более того: задача кинолога - строго следить за здоровьем четвероногого сотрудника 24 часа в сутки (собака живет с кинологом), и особенно - на работе.– Если надо, чтобы собака запрыгнула, например, в прицеп грузовика, я должна проследить, чтобы она не покалечилась. Если с ней что-то случится - это моя ответственность. Иногда надо поднять, подстраховать, самой по грузу проползти, - приводит примеры Кира Жушма. – Это со стороны только кажется: ну что там, ведешь собачку на поводке, она что-то нюхает, потом играешься с ней с мячиком... Это сложная работа. Кинологу надо следить за обстановкой вокруг, чтобы не было раздражителей, стычек, конфликтов. Создавать условия для собаки, чтобы ей было максимально комфортно работать. В этом задача кинолога, и от этого зависит результат.Брестская таможня за незаконное перемещение через границу наркотиков возбудила уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК РБ. Водителю, гражданину Сербии, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Разбирательство по этому факту продолжается.