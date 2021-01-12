Например, 1913-й - последний мирный год перед началом череды войн и революций, роспуск правительства БНР в 1925-м, репрессии 1937-го и новая сталинская Конституция БССР того же года… Но мы все же решили вспомнить годы, которые ближе к нашему времени, так что начнем с 60-х.1961 год. Новые деньги и бестселлер БыковаИнфляция и дефицит товаров в СССР привели 1 января 1961 года к денежной реформе - обмену рублей 1947-го в соотношении 10 к 1. Или, как тогда грустно шутили в народе, сталинские портянки меняли на хрущевские фантики - новые банкноты были меньше, а некоторые изменили цвет. В обращение поступили банкноты нового образца достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Впервые отчеканили монеты в 50 коп. и 1 руб.В результате реформы фактическая стоимость рубля уменьшилась в 2,5 раза, товары дорожали, а когда через год цены на мясо и мясные продукты выросли в среднем на 30% и на масло - на 25% начались стихийные народные выступления.Выходит в свет сборник повестей и рассказов 37-летнего писателя-фронтовика Василя Быкова «Третья ракета». Через несколько лет будет снят одноименный фильм. В основу картины была положена автобиографическая повесть о расчете противотанковой сорокопятки и о девушке Люсе, влюбленной в подлеца, который, бежав, предает боевых товарищей. Сценарий подвергли цензуре. Исследователь творчества писателя Сергей Шапран заметил: «Бдительный худсовет «Беларусьфильма» упрекал писателя за то, за что через четыре года его будут запрещать, - за натурализм и пацифизм».Начинается взлет в карьере легендарного борца Александра Медведя. Он выиграл в тяжелом весе чемпионат СССР, проходивший в Минске. А Медведь ведь Бык. Это его год - родился Александр Васильевич в 1937-м.1973 год. Климук - в космосе, Помпиду - в ЗаславлеС 18 по 26 декабря на корабле «Союз-13» полет в космос совершил первый белорус – 31-летний Петр Климук. Удивительно, но мальчик, родившийся в лесу в партизанском отряде и буквально боровшийся за жизнь в голодные годы, сумел вырасти в летчика-аса и пройти строгий отбор в космонавты. Вместе с бортинженером Валентином Лебедевым он пробыл на орбите 7 дней 20 часов 55 минут 35 секунд.8 сентября - день рождения Вилейского водохранилища, самого крупного искусственного водоема страны. Благодаря ему Минск получает необходимую воду, а пляжники наслаждаются отдыхом на Минском море, столичных водохранилищах и Комсомольском озере.11 января в правительственной резиденции БССР «Заславль» встретились генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент Франции Жорж Помпиду. Пока они обсуждали судьбы мира, Валентина Семененко, хозяйка резиденции, заботилась о комфорте француза. Уже спустя десятилетия она вспоминала об этом в беседе с корреспондентом «Комсомолки»:- Камердинер Помпиду говорит мне через переводчика из КГБ: «Президенту надо, чтобы в ванной были перчатки». Махровые - французы моются в них. А у нас таких тогда просто не было! Боже мой, что же делать! Я быстро хватаю махровые полотенца и бегу к нашим портнихам. Они моментально нашили из них рукавиц… Вообще Помпиду был такой большой, мне пришлось сшивать для него вместе два пуховых одеяла…А глава МИД СССР Андрей Громыко вспоминал, что они с Брежневым предложили Помпиду, одетому не по погоде, меховую шапку. А тот ответил:- У нас головные уборы не в моде. Что подумают обо мне французские телезрители?Но позже все-таки взял шапку и гулял по парку в ушанке.1985 год. Борьба с пьянством и катастрофа Ту-134В апреле с решений пленума ЦК КПСС началась горбачевская перестройка. Но что это и к чему приведет, народ еще не представлял. А вот майские решения партии «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Одним из инициаторов был Егор Лигачев, которому недавно исполнилось 100 лет.Уменьшалось производство алкоголя, закрывались магазины, сокращалось время работы оставшихся. Цена за бутылку водки поднялась с 4 руб. 70 коп. до 9 руб. 10 коп. в 1986 году.За употребление на рабочем месте увольняли, людей исключали из партии. Говорят, что за три года борьбы с зеленым змеем в Союзе спасли больше миллиона жизней. При этом выросло самогоноварение, бюджет не досчитывался десятков миллиардов рублей, поднялась теневая экономика.Уфологи утверждают, что за это время народ почти не видел инопланетян. Протрезвели?!1 февраля произошла одна из самых страшных катастроф в истории Беларуси. У самолета Ту-134, следовавшего из Минска в Ленинград, сразу после взлета отказали оба двигателя, и он рухнул в лес в десяти километрах от аэропорта «Минск-2». Из 80 человек, находившихся на борту, погибли 58. Часть выживших получили серьезные ожоги и травмы, но были и пассажиры, которых выбросило из салона и у них не было ни одной царапины. Позже установят, что двигатели отказали из-за попадания в них льда.1997 год. Невиданный ураган и молочные войны14 января была отстранена от должности и задержана председатель правления Нацбанка Тамара Винникова. Ее обвиняли в совершении должностных преступлений и в причинении государству ущерба в особо крупных размерах. Из СИЗО ее перевели под домашний арест, а в 1999-м Винникова исчезла и позже объявилась в Лондоне.15 мая НОК Беларуси возглавил Александр Лукашенко. До него этот пост занимал Владимир Рыженков, который умер в декабре 1996-го. Президента поддержали почти единогласно, проголосовал против лишь гроссмейстер Виктор Купрейчик.С Европой отношения не ладились, зато с восточной соседкой находили понимание. Александр Лукашенко и Борис Ельцин 2 апреля заключили Договор о Союзе Беларуси и России.23 июня Беларусь накрыл самый мощный ураган в истории страны. Порывы ветра достигали 30 м/с. Наиболее пострадали Минская и Брестская области. Ураган выкосил огромные лесные массивы, повредил около десяти тысяч домов и производственных зданий. Погибло пять человек, десятки были ранены.2009 год. Рухнул рубль, пришел свиной грипп1 января Нацбанк повысил курса доллара с 2200 рублей до 2650. 20-процентная девальвация вмиг отрезвила тех, у кого еще была заначка. Спасая обесценивающийся рубль, народ бросился скупать бытовую технику, в несколько раз подскочили даже продажи белорусских телевизоров. А за год курс доллара вырос на 30,14% (до 2863 рублей).Свиной грипп пришел к нам в августе, а в ноябре были зафиксированы первые случаи смерти. Осенью, когда начался рост пневмоний, общество впервые за долгие десятилетия задумалось о ношении масок и мерах профилактики. По официальным данным, заболеваемость ОРВИ в Минске к концу октября выросла на 40%. Школьные каникулы продлили на неделю. Аптечная сеть не могла удовлетворить ажиотажный спрос на лекарства, не хватало даже таких простых, как оксолиновая мазь. В ноябре появились первые умершие от инфекции. Точное число жертв этого гриппа не известно.Наша страна не избалована событиями мирового масштаба, поэтому, когда Минск получил право на проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года, это стало отличной новостью. Началась основательная подготовка инфраструктуры, строительство гостиниц.ЕС для сближения с Беларусью включил нашу страну в проект «Восточное партнерство». После отмены визовых санкций Александр Лукашенко первый визит после 14-летнего перерыва нанес в Италию, где встретился с Сильвио Берлускони и папой римским.В июне начались «молочные войны» с Россией, фуры с белорусскими продуктами не пропускали через границу из-за того, что предприятия, по заверению российской стороны, не получили необходимые сертификаты. 14 июня Александр Лукашенко отказался участвовать в саммите ОДКБ в Москве. Через день границу для белорусских продуктов открыли.