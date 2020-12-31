Известную активистку Нину Багинскую наш звонок оторвал от швейной машинки.- Я шыю новы бел-чырвона-белы сцяг, - сообщила она - Бо ў панядзелак мы з пенсіянерамі збіраліся каля касцёла святога Міхаіла на плошчы Незалежнасці, і я страціла свой сцяг. Папярэдні панядзелак я таксама там стаяла, але нас ніхто не чапаў, толькі падышлі і папярэдзілі, што акцыя забаронена. Мы ж адказалі, што гэта не акцыя, а малітва за пабітых і забітых людзей. А ўчора таксама падышла міліцыя, сказалі, што ўсё гэта заборонена. Мы зноў адказалі, што проста молімся. Раптам сзаду да мяне падскочыў малады чалавек у цывільным і здзёрнуў мой сцяг. Скамячыў і ўцякаць. Я за ім па вуліцы Берсана пабегла, але не дагнала, бо ён маладзейшы. Сцяга шкада было. Таму я пайшла да машыны міліцыі, пастукала, сказала, што ў мяне рабаўнік скраў маю маёмасць. 29 снежня я напісала у ГУУС заяву аб крадзяжы. А паколькі тканіна ёсць, пакроіла пра запас некалькі новых. Дарэчы, першы раз невядомы чалавек у цывільным забраў мой сцяг.Известный детский врач-реаниматолог Андрей Витушко трубку не снял, но через час перезвонил сам. Оказалось, был в спортзале.- Я займаюсь тайскім боксам і быў з сынам на трэніроўцы, - расказаў ён. - А зараз ужо дома, падрыхтоўкай святочнага стала займаюся.Бессменного лидера корпоративов Александра Солодуху наш звонок застал в 250 километрах от Минска.- Вы застали меня за процессом бритья, стою в ванной с полотенцем на шее, - рассказал певец. - Готовлюсь к концерту, у меня сегодня корпоратив в санатории. Это уже двенадцатый по счету Новый год, который я отмечаю так, как и должен отмечать артист - на работе. Жена и дочка отмечают дома, а сыновья работают со мной.Актриса и телеведущая Вера Полякова, как выяснилось, тоже встречает Новый год в санатории.- Прямо сейчас лежу на кушетке на антиварикозной процедуре, - призналась Вера. - Со мной семья и друзья. Готовить ничего не буду - что дадут в столовой, то и съедим, мы не привередливые. Самое главное - чтобы здоровье было. Я очень тяжело переболела коронавирусом недавно, теперь укрепляю иммунитет. Кстати, оказалось, что муж (министр иностранных дел Владимир Макей. - Ред.) тоже переболел. Но он болел еще в феврале, тогда еще тестов не делали, и он не знал, что болел. А сейчас оказалось, у него есть антитела, но уже на исходе. У него показатель иммуноглобулинов 3,1, а у меня - 43,5. Всем здоровья, это главное!Прима Купаловского Зоя Белохвостик тоже встречает Новый год не в Минске.- Прямо сейчас мы всей семьей едем на наш хутор, это в 180 километрах от Минска, за Островцом, - рассказала актриса. - Елку нарядим прямо во дворе. Дом вытопим. Салаты с собой везем. Такой маленький, уютный, семейный Новый год. Хотелось вырваться из города, не было настроения там встречать. На хуторе совсем другая атмосфера.Экс-председателю Нацбанка и бывшей главе временной администрации Белгазпромбанка Надежде Ермаковой дозвонились, можно сказать, случайно - она сама в этот момент обзванивала друзей и коллег и поздравляла с наступающим Новым годом.- Кому-то звоню, кому-то буду эсэмэски отправлять - очень много людей, которых хочется поздравить, - поведала Надежда Андреевна. - Надо все успеть в оставшиеся часы! Елка готова, стоит уже нарядная. А к вечеру, конечно, надену праздничный наряд, ко мне придет подруга, будем встречать вместе. Год был непростой, но, самое главное, все близкие здоровы. Это самое главное! Всех поздравляю, желаю успехов, и чтобы новый 2021 год принес много разных моментов, теплых и радостных!