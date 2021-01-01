Минздрав Беларуси рассказал, что за сутки в стране коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 923 человек. Общее число с начала пандемии - 194 тысячи 284 человека.- За сутки также были выписаны - 3 тысячи 246 пациентов, - уточнили в ведомстве. Таким образом, с начала пандемии выздоровели от коронавируса в стране 175 тысяч 147 человек.К сожалению, обновилась и статистика по смертности: умерли еще 10 человек. Всешл в Беларуси скончались 1 тысяча 424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.Тестов за прошедший день выполнено более 26 тысяч, а сначала пандемии их количество превысило 3,988 миллиона штук.Комаровский рассказал, как можно получить иммунитет от коронавирусаЧеловек может получить иммунитет от COVID-19 при постоянном мимолетном общении с носителями вируса. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский. Медик пояснил, что тяжесть заболевания зависит от инфицирующей дозы.– Тяжесть и риск коронавирусной инфекции прямо зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути одномоментно. Это известное понятие инфицирующей дозы. И тяжесть коронавирусной инфекции дозозависима. То есть чем больше вируса вы вдохнули, тем тяжелее заболевание, – напомнил Комаровский.Он добавил, что при постоянном получении небольших доз вируса появляется иммунитет к нему. К примеру, представители таких профессий, как продавец, кондуктор каждый день контактируют с большим количеством людей, однако их общение мимолетное, поэтому больших доз вируса они не успевают получить.– Если вы постоянно вдыхаете мало, то вы вырабатываете иммунитет постепенно, не доводя себя до реальных клинических симптомов, – сказал врач.Как вернуть остроту ума и крепость нервной системе после коронавирусаПостковидная астения – это не только усталость и слабость, это и вероятность развития осложнений сердечно-сосудистой и кровеносной системы, недостатка железа в крови, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта. Как укрепить свою психику и накопить силы для восстановления, «Комсомолке» рассказала врач-психиатр и психотерапевт ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.- Я рекомендую лечить и астению, и депрессивное состояние, и тревогу. Современные антидепрессанты не только снимают симптомы, но и восстанавливают активность нейронов. Тогда нам старческое слабоумие вообще не грозит, - говорит врач-психиатр и психотерапевт.! Важно. Как утверждает наш эксперт, привыкания к антидепрессантам не существует, бывает неправильная дозировка, неполный охват всей симптоматики.- Антидепрессанты есть разные, можно применять и психостимулирующие ноотропы, которые возвращают силы через восстановление, помогают в случаях, когда совсем нет сил, психические и физические ресурсы организма истощены. Надо понимать, что депрессия развивается очень легко и нужно относиться к этому со вниманием. Я в своей работе отмечаю рост именно тревожных депрессий сейчас и всем нам важно поддерживать организм, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук.Как собраться с силами: рекомендации врача-психиатраНейроны нужно тренировать, как и мышцы. Без тренировки они ослабевают и разрушаются. Тренировать мозг, мышление можно:- изучая языки (это улучшает память, логику, аналитические способности);- подойдет любое занятие, требующие анализа информации и ситуаций.\\"Подумайте, какие темы вас интересуют, что бы хотелось изучить и узнать, и начинайте исследование, вырабатывайте и формируйте свою экспертную позицию, - говорит Зеленкова-Захарчук. - Любые занятия, направленные на познание мира и себя заставляют когнитивную функцию тренироваться и работать каждый день. Проанализировать события, выработать свое отношение, и понимать, что ваше мнение тоже не окончательно, а может меняться, - эти навыки крайне важны для психофизического здоровья. Закостенелые суждения опасны, потому что о них разбивается новая информация, психика переходит в режим внутреннего конфликта, идей о нападении и конце света\\".- Корректируя нарушение сна. Нарушение сна часто встречается при тревожных и депрессивных расстройствах. Когда удается набрать и восстановить силы, то и ковидная инфекция легче проходит.- Налаживая питание. Включать в рацион разнообразные овощи и фрукты, обязательно белковую пищу: птицу, рыбу, мясо.- Расширять физическую активность и возвращать к привычному кругу общения стоит уже после того, как силы будут восстановлены. Не надо от себя требовать много и сразу.Жизнь изменчива и мы каждый день узнаем что-то новое. Это и снижает риск впасть в косность, в стагнацию, в параноидальные идеи.- Сколько таких параноидальных идей в связи с коронавирусом появилось, и про то, что вакцинация связана с чипированием, и про то, что инфекция – это спланированная акция по снижению численности населения. Это же все от ограниченности мышления, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. – Людям не хватает анализа, логической переработки, элементарного критического мышления. Да, несколько поколений жило без эпидемий и человечество от них отвыкло, но, если посмотреть историю, то многое станет понятно.В ВОЗ ждут дальнейших мутаций коронавирусаЭксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что мутации SARS-CoV-2 не остановятся, и будут внимательно следить за новыми штаммами коронавируса, говорит глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.– Мутация – это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи, – пояснила она.Тем временем руководитель организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в 2021-м году люди столкнутся с новыми вариантами коронавируса, поэтому призвал страны оперативно делиться с ВОЗ и другими государствами новыми данными по этому вопросу.Напомним, что в декабре этого года в Великобритании появился новый штамм SARS-CoV-2. Как полагают специалисты, он может передаваться от человека к человеку на 70% быстрее обычного коронавируса. Однако он пока не изучен настолько, чтобы можно было говорить о его влиянии на смертность или госпитализации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач-отоларинголог рассказал, чем похожи гайморит и коронавирус, как их не перепутать и почему нельзя лечить одинаково. Доцент кафедры отоларингологии БелМАПО Владимир Чайковский рассказал, что случится, если спасаться от насморка луком, хозяйственным мылом, баней и перцовкой. А также - как долго можно делать проколы и давать ли детям взрослые капли (читать далее)