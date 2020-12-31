Семья Мацыль из Витебска считает себя среднестатистической белорусской семьей. Новый год Мацыли будут встречать вшестером. Старшее поколение – Елена и Александр, дети – дочь Анастасия и сын Евгений с супругой, и самая юная трехлетняя Катенька. Елена Мацыль по образованию техник-технолог, 28 лет работает лаборантом. Пишет стихи, не раз становилась дипломантом поэтических фестивалей. Ее супруг Александр – техник-строитель. Сын Евгений – резчик по дереву, имеет педагогическое образование, сейчас работает в МЧС. Его жена преподает музыку. Анастасия – психолог, работает в бьюти-сфере, за что и получила звание Предпринимателя года.С новогодним застольем семья решила в этом году поэкспериментировать, чтобы все получилось экономно и быстро. Поэтому на столе будут три основных ингредиента - курица, сыр и крабовые палочки. Все остальные продукты добавляются к ним по принципу «каши из топора» - щепотка того, кусочек этого… Мы посмотрели на процесс приготовления одного из блюд и поспрашивали, что еще будет на экономном новогоднем столе.-Готовим закусочные шарики по очень простому рецепту, - рассказывает Елена. – Нужна отварная курица. У нас бедрышки, но каждый может взять ту часть, что ему больше нравится. Курицу и сыр берем в одинаковой пропорции, измельчаем. Мы взяли по 300 граммов и того, и другого. На шестерых этого количества вполне хватит. Курицу нужно измельчить, сыр натереть на мелкой терке, добавить несколько ложек майонеза и скатать шарики размером с грецкий орех. Секрет этого блюда – в панировке. Мы готовим четыре разных панировки. Стол у нас новогодний, поэтому шарики выложим в форме елочки. Значит, большая их часть будет запанирована в мелко порезанном укропе. По три шарика запанируем в тертом сыре, тертых крабовых палочках и измельченных в кофемолке грецких орехах. Каждая панировка дает свой оттенок вкуса, так что можно считать- сколько вариантов панировки, столько и разных закусок получается. Готовится быстро, вкусно, а главное – очень сытно!Еще Мацыли на экономный стол поставят курицу, запеченную под сырной шубкой с гарниром – картофельным пюре и салат из крабовых палочек с сыром и отварными яйцами, майонезом и петрушкой. Есть у семьи и еще один секрет экономии: гости приносят какое-то блюдо с собой. На этот раз Евгений придет в гости к родителям со своим фирменным мясным пирогом.-Блюдо – экономнее некуда, - рассказывает Евгений. – И готовить его очень просто. Нужно взять обычные магазинные пельмени, только не большие, а самые мелкие. Взять емкость, в которой будем готовить, высыпать туда замороженные пельмени, взбить 2-3 яйца с небольшим количеством майонеза, сыра и зелени и запечь минут 40. Когда пирог будет готов, его надо перевернуть и украсить, как подскажет фантазия – тертым сыром, зеленью, например. Для бюджетного стола – прекрасный вариант!БУДЬ В КУРСЕ:А вот еще советы тем, кто собирается сделать бюджетный стол – от семьи Мацыль и других наших подписчиков.-Не нужно готовить блюда тазиками! Лучше приготовить на следующий день новое блюдо, чем доедать остатки, «чтобы не пропало». И, как правило, если приготовить излишнее, что-нибудь все равно пропадет!-Откажитесь от традиционных салатов, если у вас дома их не едят. Некоторые готовят оливье и селедку под шубой просто потому, что это считается обязательным для новогоднего стола. Но обязательное часто остается невостребованным.-Спросите у семьи и приглашенных гостей, что бы они хотели видеть на праздничном столе. Даже если вы приготовили нечто особенное, чем хотели удивить гостей в праздник, есть шанс, что блюдо останется невостребованным просто потому, что гости не едят какие-то его ингредиенты.-Как не стоит идти в магазин голодным, так и готовить нужно только сытым! Иначе вы рискуете переборщить и с размерами порций, и с количеством блюд, которые останутся невостребованными.-Не стоит тратить много на украшение стола. На дорогую скатерть, праздничные салфетки и необычные аксессуары гости в лучшем случае обратят внимание в первые минуты застолья. А вот то, что скатерть испортят, пролив на нее соус, очень вероятно.