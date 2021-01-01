Новогоднее поздравление Александра Лукашенко перед боем курантов длилось чуть более пяти минут. Это не самая длинная его новогодняя речь – он сказал 587 слов, тогда как самая длинная речь в 2007 году состояла более чем из 800 слов.В новогоднем поздравлении Александр Лукашенко особо выделил некоторые категории граждан – врачей, учителей, инженеров и ученых и людей в погонах.-Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний! Люди в белых халатах показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями. Настоящие учителя и преподаватели продемонстрировали уровень белорусского образования. Ученые и инженеры Беларуси создали уникальные образцы в машиностроении, химии, нефтехимии, - сказал он.Самым главным достижением 2020 года Александр Лукашенко считает сохранение продовольственной безопасности:- Беларусь стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT. Но самое главное – мы сохранили продовольственную безопасность. И в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания, - отметил Александр Лукашенко.В новогоднем поздравлении Лукашенко предложил «перевернуть страницу пройденного» и пообещал, что возврата в прошлое не будет:-Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы, - сказал он. - Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства.В конце поздравления Александр Лукашенко пожелал патриотам Беларуси мужества, выдержки и терпения.-Мира и благополучия вашим семьям и детям. Будьте здоровы и счастливы, берегите друг друга!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко рассказал, как встретит Новый год и что будет смотреть по телевизору.Вот какое желание загадал Александр Лукашенко на Новый год.