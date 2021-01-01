- Год [...] падараваў нам шмат надзеі і натхнення. У гэтым годзе многае змянілася, але галоўная змена — гэта мы самi, - сказала Тихановская.Она напомнила, что в 2020-м белорусы не раз объединялись. Сначала, чтобы помочь медикам, сражавщимся с коронавирусом, затем подписываюсь за альтернативных претендентов в кандидаты на пост президента.А вот, что Тихановская сказала про август, когда состоялись выборы:- Мы аб'ядналіся ў жніўні, каб аддаць свой голас за перамены. Мы разам плакалі ад болю, калі даведаліся пра Акрэсціна, і ад радасці — калі ўбачылі, што на Маршы Свабоды нас сотні тысяч.Говоря о сентябрьских событиях, Тихановская напомнила о Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт на белорусско-украинской границе. Вспоминая об октябре, говорила о событиях объявленной ее командой общенациональной забастовки. Тихановская напомнила о Романе Бондаренко, Александре Тарайковском и о других людях, чью смерть связывают с протестами.- 2020-ты стаў годам, калі мы перасталі маўчаць і выйшлі са сваіх дамоў. I мы ідзем далей, - сказала Тихановская. А дальше она назвала людей тех профессий и социальных статусов, кого затронули политические и общественные события минувшего года - от волонтеров и врача до шахтера и пенсионера.- Ідзе беларус, які прагне павагі да сябе як да чалавека, - резюмирует Тихановская. - Я віншую нас з гэтым, дарагія мае беларусы. Жадаю нам заставацца такімі ж шчырымі, адкрытымі і неймавернымі. Жадаю нам яшчэ больш моцы, нашым родным — здароўя, нашым сэрцам — супакою і веры. Жадаю, каб у новым годзе ўсе, каго нам так не хапае, вярнуліся дадому!Интересно, что она упомянула в обращении фразу Купалы «А хто там ідзе?» из одноименного стихотворения, а в обращении Александра Лукашенко звучала другая строка оттуда же: «Людзьмі звацца!».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Лукашенко в новогоднем обращении предложил сделать 2021-й годом народного единства и пообещал, что возврата в прошлое не будет