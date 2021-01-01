Александр Лукашенко пообещал 31 декабря, что посмотрит за несколько минут до Нового года записанное на днях свое видеообращение к белорусам. И заметил, что оно сделано в необычном формате.Судя по всему, Лукашенко имел ввиду то, что телезрителям показали и бэкстейдж записи. Когда на последних словах обращения президенту принесли бокал шампанского, он подошел к тем, кто слушал эту речь раньше всех.Мы внимательно посмотрели запись обращения и узнали некоторых из присутствовавших на съемке во Дворце независимости.Так, в кадре была журналистка СТВ и участница автопробегов в поддержку Лукашенко Юлия Артюх. В 2020-м она не раз оказывалась в центре внимания. Например, как председатель общественного объединения «Будущее без границ». А в первый раз о ней заговорили после сентябрьского женского форума, где она выступала как жена омоновца, который просил передать президенту, что ляжет костьми, но не допустит возвращения бело-красно-белого флага. Среди первых слушал обращение и другой журналист СТВ - Григорий Азаренок. Он занимается освещением протестных акций, комментариями по повестке дня и сюжетами, которые выходят в эфир в качестве расследований.Среди поп-звезд на съемке оказались Алена Ланская, Руслан Алехно, Евгений Олейник и Юлия Быкова из группы \\"Аура\\" (кстати, этот семейный дуэт еще и авторы песни «Любимую не отдают»), Виктория Алешко. Запись обращения слушал и солист Белорусской оперы Владимир Громов из Большого театра.В кадрах также появились пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, теннисистка Арина Соболенко, легкоатлет Максим Недосеков и гребчиха Марина Литвинчук, экс-член сборной по гандболу Сергей Рутенко. Также во Дворце независимости были глава Федерации хоккея Дмитрий Басков, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин и главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Лукашенко в новогоднем обращении предложил сделать 2021-й годом народного единства и пообещал, что возврата в прошлое не будет