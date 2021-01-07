Эстонец пишет книгу о Беларуси: «Мы не поедем сюда, чтобы смотреть замки в Мире и Несвиже. У вас главное – люди, их истории и традиции»

В Беларуси иностранцев чаще привлекают природные объекты, чем архитектурные. Болото Ельня - один из них. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Марта Реймана есть своя агроусадьба в Эстонии, кроме того он преподает в Таллинском университете и много путешествует. Как и все эстонцы, он сильно привязан к природе.

Эстонец Март понял, что у белорусов и эстонцев гораздо больше общего. чем мы думаем. Фото: Раиса ЮДИНА

Книгу Ивана Мележа «Люди на болоте» 1964 года издания он купил у себя на родине потому, что в ее названии есть слово «болото». Это одна из немногих книг на эстонском языке о Беларуси, и к тому же, как и самая известная эстонская книга "Варгамяэ" - она о болоте, труде и терпении. Ведь для эстонцев это национальное достояние. И болота у них - уникальное произведение природы, зародившееся еще во времена ледникового периода. Пешие походы по болотам – одно из любимых развлечений эстонцев. Надев на ноги специальные приспособления, болотоступы, они идут по нему, куда захочется. И на эстонских болотах не заблудишься – везде есть карты местности и установлены указатели направления движения.

«В Эстонии Афганистан знают больше, чем Беларусь»

Содержание романа Мележа оказалось не совсем таким, как Март ожидал - о болотах меньше, чем хотелось бы, а о политике и советской власти слишком много. Вообще, белорусской литературы, переведенной на эстонский, по словам Марта, негусто. Кроме романа Мележа он нашел только рассказ Василя Быкова «Труба» и «Время секонд-хэнд» Светланы Алексиевич.

"Люди на болоте" - одна из немногих белорусских книг, переведенных на эстонский. Фото: Раиса ЮДИНА

- Я напишу четвертую книгу о Беларуси на эстонском, - шутит Март и серьезно добавляет. - У нас из Афганистана больше книг, чем из Беларуси, и мы Афганистан больше знаем, чем Беларусь. Книга «Моя Беларусь» - это будет история страны и народа, которые душевно ближе эстонцам, чем мы думаем.

Март за полтора месяца объездил все области Беларуси. Первым делом, конечно, побывал на белорусских болотах - Ельня, Полесье. А больше всего его впечатлили люди и то, как они передают из поколения в поколения знания и традиции. Март считает, что это и должно стать фишкой белорусского агротуризма:

- В туризме сейчас самое важное - живое общение, живой опыт. Эстонцы не поедут в Беларусь, чтобы смотреть замки в Мире и Несвиже. Для этого есть Чехия, Польша, Германия. Но у вас есть аутентичность, которой у нас мало осталось. И это интересно. Мы не можем в усадьбе предложить просто блюдо из мяса - все должно быть сертифицировано. А если ты предлагаешь, то люди должны подписаться, что готовы умереть, потому что едят не сертифицированное мясо.

Белорусы и их традиции заинтересовали Марта так. что он решил написать о Беларуси книгу. Фото ВАлерии Клицуновой.

- Он обращает внимание, что в белорусских деревнях никто не умирает без этих сертификатов. А я говорю, что самый главный сертификат - это рецепт той бабушки, которая 100 лет делала колбасу таким образом. И никто не умер, - добавляет Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне», организующая эстонскому гостю встречу с самыми интересными людьми в белорусских деревнях. Март говорит, что одна из самых впечатляющих поездок была в Мотоль – и люди там понравились, и их успехи, и местные истории, которые ему рассказали за столом со щедрым мотольским угощением.

Мотоль произвел на эстонского путешественника очень сильное впечатление. Фото Сергея Плыткевича.

- Таких деревень как у вас, в Эстонии нет, - говорит Март. - У нас деревня - это когда соседи за километр. Весной, когда у нас карантин закончился, эстонцы шутили: «Вот хорошо – теперь можем держаться на обычной дистанции 5 метров». У вас главное - это люди, их опыт, знания и умения. Вы многое сохранили. Больше, чем у нас.