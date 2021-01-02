Известный белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович умер ночью на 2 января 2021 года. У 82-летнего доктора, спасшего тысячи жизней, был диагностирован коронавирус.Арнольд Федорович не раз давал интервью «Комсомолке», охотно рассказывая и о своей жизни, и о работе. Последний раз он общался с нашей коллегой Татьяной Шахнович в мае прошлого года, вспоминал свое военное детство и судьбоносной случай, который повлиял на его выбор профессии. Врачом он был, что называется от Бога, но и трудился не покладая рук.«После окончания мединститута я мог поехать в любую точку Беларуси, особо теплым местечком был Логойск, ведь мой тесть был 1-м секретарем Логойского райкома партии. Но я хотел стать врачом, а не зятем влиятельного человека. И отправился в Дрибин. Там я три года оперировал грыжи, прободные язвы, внематочные беременности, останавливал кровотечения после подпольных абортов», - рассказывал Смеянович о начале своей карьеры.Многие коллеги и пациенты помнят его как человека честного и принципиального. Однажды в интервью Смеяновича попросили прокомментировать ситуацию, в которой врач повел себя агрессивно, ударил человека.- Кто дал тебе право избивать человека, тем более больного? Накопилась усталость - отойди в сторону, стукни в стенку, выругайся про себя. Человек под наркозом может нести что угодно! Есть всякие врачи, бывают разные пациенты. Однажды пациент плевался на врача. Бывает и так, ничего - отойди в сторону. Но руку поднимать нельзя, - таков был ответ Смеяновича.За более чем 60 лет медицинской практики Арнольд Федорович провел десятки тысяч операций на открытом головном мозге. И в 80 лет он продолжал работать и оперировать. И делелся секретами активного долголетия:- Любите жизнь, находите красивое во всем. Человек - и мужчина и женщина - созданы для любви. А тот, кто всю жизнь всем недоволен, бурчит без повода, хорошим не кончит. И не надо слишком часто делить жизнь на вредное и не вредное. Радуйтесь каждой минуте, не отказываясь ни от чего, но знайте меру. Потому что можно иметь хорошие гены, а умереть раньше срока по собственной глупости.… Я всегда говорю: «Никогда не делайте людям подлостей, гадостей, потому что они вернутся к вам обратно». Я, будучи директором, объявил лишь два выговора. И то попросил не записывать их в трудовую книжку, зачем людям жизнь портить?… Я уверен, что человек проживет столько, сколько уготовила для него судьба. Но при этом у меня в кармане всегда с собой таблетка нитроглицерина и аспирина. Она может и не спасти, но психологически так легче. Это как эффект плацебо, когда ты уверен, что рядом есть спасительное средство - таблетка, жилетка или родной человек, - которое обязательно поможет в трудную минуту.СПРАВКА «КП»Арнольд Смеянович родился в 1938 году в Брянске. Но большая часть его жизни связана с Беларусью, откуда родом его родители (из Пуховичского района). Академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки, лауреат Госпремии Беларуси. Почетный член Ассоциации нейрохирургов России. В 1997 - 2005 гг. - директор НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. Автор 25 изобретений и патентов, более 400 научных работ, в том числе 7 монографий, 5 рукописей. Основными направлениями его научной деятельности были хирургия сосудистой патологии головного мозга, нейроонкология, хирургия компрессионных форм остеохондроза позвоночника, реконструктивная хирургия повреждений плечевого сплетения. Арнольд Смеянович разработал и внедрил ряд новых методик лечения неврологических расстройств и комплексного хирургического восстановления.Читайте такжеВоенное детство СмеяновичаИзвестный нейрохирург рассказал о том, по каким признакам можно заподозрить опухоль головного мозга