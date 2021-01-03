Олег Данилов - автор сценариев фильмов «Изыди!», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна», «Подари мне лунный свет», «Перекресток» и еще более двух десятков картин, поставленных его постоянным режиссером Дмитрием Астраханом, а также многих пьес. Минчане могут увидеть его пьесы «Леди на день» и «Четвертая планета» в Театре имени М.Горького.Сценаристы, как правило, не шествуют по красным дорожкам кинофестивалей, поэтому Олег Данилов не был известен широкой публике. Но для кинематографистов его имя значило много.Много лет творческая деятельность Олега Данилова и Дмитрия Астрахана была связана с Беларусью. Одна из последних его работ - картина «Судьба диверсанта», которая снималась на студии «Беларусьфильм» и недавно вышла на большой экран.Он был взыскательным и требовательным редактором, говорят коллеги. И это касалось не только каких-то секретов трудного, и порой, неблагодарного ремесла, но и того, что так редко встречается в наше время – обязательности, сдержанности, мудрости и самоиронии. Он был интеллигентом. Настоящим, петербургским. А еще очень талантливым человеком. Его уход – невосполнимая потеря. Для родных и близких, для друзей и коллег, для всего кинематографа - белорусского и российского.