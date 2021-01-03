Митрополит Тадеуш Кондрусевич с 3 января перестает быть главой Костела в Беларуси. В день его 75-летия папа римский принял прошение архиепископа об отставке. Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию.– Святой отец принял отречение от пастырского руководство, представленное его экселенцией архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским и одновременно назначил апостольским администратором на вакантную указанную митрополичью кафедру епископа Казимира Великосельца, - цитирует заявление апостольской столицы Ватиканское радио для Беларуси.Таким образом, временным руководителем католической церкви в Беларуси отныне является апостольский администратор, то есть священнослужитель, который представляет папу римского на данной территории. У нас этим человеком стал Казимир Великоселец. Что мы о нем знаем?Это старейший епископ БеларусиКазимир Великоселец отметил 75-летие в мае 2020. Согласно каноническому праву католической церкви иерархи по достижении этого возраста пишут прошение об отставке. Святой престол Великосельца на пенсию не отправил, а дал возможность еще как минимум 2 года продолжать служение.С 1999 года и до сих пор Казимир Великоселец служил в Пинской диоцезии (епархии) как епископ-помощник.Родился в Беловежской пуще, учился в подпольной семинарииКазимир Великоселец родился в деревне Староволя Пружанского района - это как раз в Беловежской пуще. Ксендз-бискуп не раз рассказывал, как отец возил его на велосипеде за 60 км от родного дома в костел. Выезжать нужно было в 2 ночи, чтобы приехать на службу к 8 утра.В советское время учился в подпольной семинарии в Медведичах (Ляховичский район), потом закончил духовную семинарию в Риге.В июне 1999 от Казимира Свёнтека получил посвящение в епископы. Состоит в ордене доминиканцев (поэтому рядом с его именем пишут аббревиатуру ордена OP).За время своего служения построил четыре костелаЕпископ Великоселец служил в Бресте, Барановичах, Гомеле. В Бресте он помогал восстанавливать Крестовоздвиженский костел на улице Ленина. Его стараниями в костеле появились немецкий орган и алтарь.Костел Святого Иосифа в Бресте тоже начинал строить Казимир Великоселец. В Барановичском и Пружанском районах храмы появились тоже благодаря Великосельцу.В последние годы он служит и живет в Гомеле. Там занимается строительством костела Успения Пресвятой Девы Марии. Такой приход когда-то существовал в городе, но был уничтожен.Активный и целеустремленный, переубеждает атеистовЕпископа Казимира Великосельца знают как напористого и целеустремленного человека. Он годами добивался разрешения на строительство костелов, но все же реализовывал запланированное. Еще в советское время два раза ездил в Москву к уполномоченному по делам религий, чтобы получить разрешение на учебу в семинарии в Риге - и в итоге был туда зачислен.Сам он достижение своих целей объясняет неустанной молитвой. Казимир Великоселец может несколько часов провести на коленях перед Святыми Дарами или образом Божией Матери. Причем он часто садится вместе с прихожанами в лавку.Епископ сам ездит за рулем на длительные расстояния, проводит несколько служб в день, исповедует. Казимир Великоселец издает брошюры для тех, кто вырос в атеистическое время. В них он приводит массу цитат великих мира сего - писателей, ученых - которые говорят о Боге.«Люди его любят»Казимир Великоселец давно и хорошо знаком с Тадеушем Кондрусевичем. В 80-х, когда Кондрусевич служил в Вильнюсе, Казимир Великоселец работал там сварщиком и приходил в храм, просил у ксендза духовные книги.- Вижу в нем вижу очень преданного Костелу человека. И в то же время - очень простого человека, который умеет разговаривать с каждым: и с очень образованным, и с теми, кто занимает высокие должности, и со священниками, епископами. Мне нравится стиль его проповедования: просто и одновременно глубоко. Люди его любят, - так по случаю празднования 75-летия Великосельца в 2020-м говорил о нем Тадеуш Кондрусевич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кто в Беларуси может стать католическим митрополитом вместо Тадеуша Кондрусевича?Этот пост может занять кто-то из епископов, которые служат сейчас в Беларуси (читать далее)