По-прежнему ситуация с пандемией напряженная. Эпидемия коронавируса стихать не собирается. В мире от коронавируса уже умерло свыше 1,8 миллиона людей. А всего заболели 85 миллионов человек.В Беларуси выявляемость новых случаев держится на прежнем уровне. 3 января министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику о том, как распространялся коронавирус в стране в первые дни нового года. По официальным данным, за сутки в республике выявили 1 837 новых случаев COVID-19, а из больниц выписали 1 521 пациента. Официально, за сутки умерли 9 пациентов с ковидом. За весь период распространения инфекции на территории страны количество умерших составило 1 451 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.Коронавирусного пациента впервые перевезли на медицинском вертолете МЧС2 января белорусские спасатели выполнили транспортировку пациента из Бреста в Минск. Спасательный борт Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, осуществил транспортировку пациента на аэродром Липки. В ходе всего полета сопровождающий медперсонал с использованием оборудования медицинского модуля осуществлял мониторинг его состояния. Работники авиации МЧС справились с поставленной задачей и доставили мужчину в столицу, где он был передан специалистам скорой медицинской помощи.Как отметил представитель МЧС, такую перевозку за все время существования белорусского МЧС выполняли всего несколько раз. О диагнозе пациента в МЧС не сообщают. Однако государственный телеканал ОНТ сообщил, что у мужчины «тяжелая форма коронавируса».Врач назвал противопоказания для вакцинации от коронавирусаПри вакцинации от коронавируса у человека не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний. Об этом рассказали врачи представители лабораторий. Кроме того, нельзя перед прививкой злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.– У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний, – пояснил инфекционист Евгений Тимаков.Также он отметил, что нельзя злоупотреблять спиртным за три дня до и после вакцинации. Медик посоветовал психологически готовиться к прививке.– Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание, – добавил врач.Тем, кто страдает от аллергии, по словам Тимакова, за день до прививки и спустя день после нее можно принять антигистаминные средства. Пациентам, склонным к повышению температуры, можно на ночь после введения вакцины выпить таблетку парацетамола.В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов добавил, что ОРВИ вызывает временное проседание иммунитета, поэтому простуда в течение месяца до прививки – это противопоказание для вакцинации.Знаменитый белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович умер, заболев коронавирусомК сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни. Стало известно, что из-за коронавируса ушел из жизни Знаменитый белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович. Он - академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси. Врач за свою многолетнюю практику провел огромное количество операций на открытом мозге, ему обязаны жизнью очень многие пациенты. Несмотря на свой почетный возраст - ему было 82 года - Арнольд Федорович работал в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске заведующим нейрохирургическим отделом. Награжден орденами «Отечества III степени», «Святой Анны III степени», «За верность народу Украины», 7 медалями,Читайте также:Врачи назвали четыре категории людей, у которых после перенесенного коронавируса еще долго могут быть осложненияУченые: против COVID-19 поверхности можно не дезинфицировать! И вот почему