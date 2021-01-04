Ралли-марафон по пустыням Саудовской Аравии начался для двух белорусских МАЗов-капотников лучше не придумаешь – экипаж Сергея Вязовича выиграл пролог, а Алексей Вишневский финишировал вторым.Так что на трассу первого этапа – Джидда – Биша (спецучасток 277 км) - наши ушли первыми. А стало быть первыми пришлось преодолевать узкие отрезки, где проезд закрывали деревья и кустарники.На большой скорости МАЗ Вязовича врезался в дерево. Огромная ветка разбила лобовое стекло и повисла на кабине. Но МАЗ не остановился и продолжил гонку.«Началась гонка с больших каменистых участков. На 80-м километре получили прокол заднего колеса, остановились поменять – пропустили вперед три машины. После замены удалось их догнать и вновь возглавить караван, но ближе к 200-му километру оказались на узком участке между деревьями и кустами, где повредили машину о ветки. Можно сказать, просеку рубили, чтобы проехать: постоянно открывались двери, ветками срывало резинки. В общем, много времени потеряли не по техническим причинам. Габариты грузовика не влезали в размер трассы между деревьями и кустов – в этом заключалась самая большая проблема», – цитирует пресс-служба МАЗа Сергея Вязовича.На финиш Вязович (штурман Павел Гаранин, механик Антон Запорощенко) прибыл четвертым (уступил лидеру 11 мин.), а Алексей Вишневский (штурман Максим Новиков, механик Сергей Сачук) – 17-м (проигрыш 1 час 19 мин). А лидирует россиянин Дмитрий Сотников на КАМАЗе.Напомним, что на предыдущих ралли Сергей Вязович выигрывал этапы и по итогам всей гонки занимал призовые места. В этом году белорусы приехали за победой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВпервые за 12 лет на «Дакаре» поедут белорусы не на огромном МАЗе, а на внедорожнике: кто эти люди