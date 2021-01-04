Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова ударно начала сезон Кубка мира, одержав первую личную победу, и сейчас занимает 5-е место в общем зачете.8 января в немецком Оберхофе сезон возобновиться женским спринтом. А готовится к нему наша сборная в австрийском Рамзау. Динара в прекрасном настроении, о чем говорят ее снимки из Инстаграм. В Рамзау на солнце так тепло, что можно особо и не одеваться.«Провожая 2020-и , я поблагодарю его за то, что мои родные здоровы, ведь это сеи час как никогда важно! – подписала снимок Динара. - Для меня год выдался сложным и непредсказуемым, именно таким я его и запомню. Я желаю всем нам оставить неудачи, болезни и плохое настроение в уходящем, а Новыи год встретить с желанием становиться лучше, успешнее и мудрее! Проведите этот волшебныи вечер в кругу с близкими, друзьями, даря им подарки и веселое настроение. Я очень скучаю по своеи семье, и точно знаю, что лучшее время - проведённое с любимыми. Добра, любви, здоровья, благополучия, исполнения желании и счастливых днеи Вам и Вашим семьям, с Наступающим 2021!».