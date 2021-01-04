В Беларуси начали взимать подоходный налог с суммы кэшбэка - суммы, которую банк возвращал своему клиенту (при наличии соответствующего договора) на карту после совершения покупки.Обо все по порядку. Еще в 2014 году Александр Лукашенко подписал президентский указ № 493 «О развитии безналичных расчетов». Один из важных пунктов - введение частичной отмены налога на кэшбэк. Закон работал до 2017 года, затем его срок был продлен - до 1 января 2021-го.И вот первый день нового года наступил, а о продлении действия закона информации нет. О том, что такое продление вполне вероятно, говорили в Национальном банке: специалисты подчеркивали, что задача стимулирования граждан к безналичным расчетам своей актуальности не утратила, а проект указа, где, кроме прочего, прописана льгота по налогообложению кешбэка, согласовывается в правительстве. Сколько займет согласование и увенчается ли оно успехом - неизвестно.Тем более, прецеденты есть - в прошлый раз ситуация была схожей: в 2017 году о продлении сроков действия положений указа стало известно только в марте. Из-за этого некоторые банки были вынуждены временно изменять принцип зачисления вознаграждения за безналичные операции и взимали подоходный налог со всей суммы кэшбэка.СКОЛЬКО БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ НАЛОГ И НАДО ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В НАЛОГОВУЮ?С 1 января 2021 года весь доход, который человек получил в виде кэшбэка, будет облагаться подоходным налогом. Ранее налог не брали, если размер кэшбэка не превышал 2% от суммы покупки. Теперь, в связи с непродлением действия указа, платить налог придется. Ставка - стандартная - 13%. Для примера: если за покупку вы отдали 100 рублей, а уровень кэшбэка, который возвращает вам банк, составляет 10%, то вам начислят 10 рублей. Затем их обложат 13% подоходным налогом и вернут на карту клиента 8,7 рубля.Правда, самому человеку для этого в налоговую обращаться будет не нужно: банк является налоговым агентом и всеми расчетами и перечислениями будет заниматься сам.Некоторые банки уже проинформировали своих клиентов об изменениях.«Обращаем внимание, что действие налоговой льготы ограничено 01.01.2021. Таким образом, после 01.01.2021 Банк будет выступать налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет данного налога с любой суммы дохода Клиента, полученного в виде манибэк» - говорится в сообщении одного из коммерческих банков.ЭКСПЕРТ: «СЕЙЧАС КАЖДОМУ, КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ КЭШБЭКОМ, НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В БАНК И УТОЧНЯТЬ ДЕТАЛИ»- Любое изменение в практике взимания подоходного налога – это всегда вызывает опасения у обывателя. Это естественная реакция. Вместе с тем, говоря о налогообложении сумм кэшбэка, отмечу следующее. В настоящее время льготу либо отменили, либо приостановили - в этом плане ситуация характеризуется неопределенностью как для банков, так и, разумеется, для их клиентов. В принципе, кэшбэк - это то, что мы получаем как некий бонус, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» аттестованный налоговый консультант, управляющая ООО «Хороший бухгалтер» Ольга Федорова.Даже если кэшбэк станут облагать подоходным налогом, рассматривать это как катастрофу не стоит, уверена визави.- Разобравшись в системе кэшбэков, которые предлагают белорусские банки, можно, во-первых, понять, что их ставки не такие существенные, образно говоря, на кэшбэке точно не озолотишься. Во-вторых, там, где ставка более интересная и привлекательная, скажем, до 10%, то ярко выраженными будут ограничения по выплатам. Ограничения могут быть разными. Во-первых, может быть зафиксирована минимальная сумма покупки, при которой возможно получение кэшбэка. Так, например, при покупке билетов у Белорусской железной дороги, кэшбэк начислят и вернут только при единовременной покупке более 50 рублей.Второй вариант – когда банк назначает достаточно большой процент кэшбэка, но ограничивает максимальную сумму его ежемесячного получения, например, в 100 рублей. Тогда логичнее рассмотреть такие варианты, где процент кэшбэка меньше, но распространяется он на всю сумму ваших покупок.Кроме этого, часто кэшбэк можно вернуть, совершив покупку только в магазинах сетей – партнеров, сотрудничающих с конкретным банком. Но и там тоже, почти наверняка, будет определена минимальная сумма единоразовой покупки, которую покупатель должен совершить, чтобы получить возврат части денег на свою карту.Кроме этого, есть целый перечень позиций, на который никогда и ни при каких условиях не будет осуществляться начисление и возврат кэшбэка. Это снятие наличных, денежные переводы с карты на карту, транзакции по азартным играм, платежи в РУП «Белпочта», налоговые платежи, штрафы, пошлины и пени по ним.- На что сейчас вы бы советовали обратить внимание владельцам платежных карт, по которым начислялся кэшбэк?- В настоящее время ясно: не все банки разработали четкий алгоритм действий. Положительным может быть назван и еще один аспект: государство в любом случае обязало банки быть налоговыми агентами, то есть их клиенты не должны отслеживать приходы и налогообложение кэшбэка. Сейчас каждому, кто получал и пользовался кэшбэком, я бы рекомендовала в обязательном порядке обратиться в обслуживающий банк и на месте уточнять конкретные детали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января с Беларуси сразу на два рубля увеличился размер базовой величины (про это можно почитать вот здесь), увеличилась и минималка (кому и какую в связи с этим ждать прибавку – вот тут). Еще планово поднялся пенсионный возраст, вырос минимальный страховой стаж, который важен при расчете размера трудовой пенсии. Изменений – масса: государство станет оплачивать одно попытку ЭКО, зарядка электромобилей больше не будет бесплатное (вот по этой ссылку вы сможете узнать про все сказанное и не только про это).