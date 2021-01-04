У католиков новый митрополит КазимирПапа римский принял отставку главы белорусских католиков, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Произошло это 3 января, в день его 75-летия. Апостольским администратором (священнослужителем, который представляет папу римского) назначен ровесник Кондрусевича - епископ Пинской диоцезии (с 1999 года) Казимир Великоселец. За время своего служения его стараниями были построены и восстановлены четыре костела. Его характеризуют как молитвенного, а вместе с тем активного и целеустремленного человека, верующие его любят. Кстати, Великоселец также недавно писал прошение об отставке по возрасту, однако его не удовлетворили. Это стандартная процедура: так делают все католические епископы по достижении 75 лет.Напомним, архиепископ Кондрусевич с конца августа 2020-го находился в Польше - его не впускали в страну, аннулировав паспорт. Александр Лукашенко заявил, что в Польше Кондрусевич получал инструкции, хотя сам митрополит говорит, что ездил на лечение. В Польше он объявил, что собирается подавать прошение об отставке. А после дипломатического вмешательства Ватикана он все же смог вернуться на родину 24 декабря и в тот же день провел рождественскую службу в кафедральном костеле Минска.«И не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, папа римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что папа римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь», - заявил по поводу возвращения Кондрусевича Александр Лукашенко.Налоги, сборы и пошлиныС 1 января выросли некоторые налоги. Это коснется белорусов, которые сдают в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, продают животных, пользуются машиной и выезжают на своем авто за границу. С 1 января повысили ставки подоходного налога для работников компаний - резидентов Парка высоких технологий: их подняли с 9% до 13%. Также выросла базовая величина с 27 до 29 рублей - а это значит, что подросли, к примеру, некоторые выплаты и штрафы.Техосмотр наконец-то отвязали от разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Водителям настолько был не по душе прежний порядок, что к концу 2020-го у нас проходили техосмотр только 14% зарегистрированных авто. Теперь транспортный налог станет меньше, а зависеть будет от массы и возраста машины. Сумму вам сообщат налоговые органы не позднее 1 ноября, а заплатить нужно будет не позднее 15 декабря 2021 года. С 1 января повышается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц - для сдающих в аренду квартиры, дачи и гаражи.Областные советы депутатов получили право вводить сбор для тех, кто выезжает из Беларуси на машине. Причем платить его придется каждый раз при выезде за границу. Правда, это не касается границы с Россией. Ставки сбора устанавливают сами облсоветы в пределах 3 базовых величин (то есть 87 рублей). Пока решение они не приняли, размер сбора считается равным нулю. Да и выехать сейчас из Беларуси может далеко не каждый - из-за коронавируса закрыли границы.Подорожали сигареты и спиртное. Так, за пол-литра водки или другого крепкого напитка (крепостью 40%) отпускная цена составит 5,05 белорусского рубля, а розничная - 6,68 рубля (рост 16 и 21 копейку соответственно). Изменяются минимальные цены и на крепленые марочные вина: вместо 2,99 белорусского рубля цена за 0,7 литра вина поднимется до 3,09 рубля.Политическая амнистия для оппозиционеровВ выходные на канале СТВ политолог и организатор Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский снова подтвердил, что на Всебелорусском народном собрании (ВНС), которое пройдет 11 - 12 февраля, собирается продвигать идею политической амнистии: «Я думаю, что эти ребята, и общество, и сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, очень позитивно оценили бы такой шаг власти».По его словам, делегатов будут просить поддержать идею, «чтобы люди вернулись обратно в семьи и работали на благо государства». По словам Воскресенского, если кто-то из политзаключенных не оценит это - «поедет назад». Сейчас идет процесс выдвижения делегатов, и Юрий Воскресенский планирует попасть в их число.Тем временем патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин в эфире ОНТ заявил, что уже отправил предложения в Конституцию, и они касаются вопросов социальной сферы: «Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых. И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание» - сказал он.А буквально накануне Нового года Александр Лукашенко высказался о предстоящем событии: «Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет (напомним, ранее президент говорил о том, что рассматривается вопрос о придании ВНС статуса по Конституции. - Ред.). И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом». По его словам, ВНС «должно очертить ориентиры на пятилетку».Секонд-хенды: новое не предлагатьПравительство приняло постановление о том, что с 1 января не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также запрещено продавать в одном товарном отделе бывшие в употреблении товары (кроме букинистических изданий) и новые.Как понять, что вещь не новая? Она должна быть с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации или, как вариант, без товарных ярлыков (этикеток).Напомним, регулировать секонд-хенды еще в марте прошлого года предлагал «Беллегпром», чтобы поддерживать «честную конкуренцию». Причина была в том, что там якобы продается до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить пошлину. В секонд-хендах эту цифру с удивлением опровергли.Одно из главных слов года - «белорусский»Составители Оксфордского словаря каждый год подводят итоги и называют главные слова, которые определяли жизнь планеты. И хотя за 2020 год они не смогли остановиться на одном слове, наряду с «коронавирусом» и «социальным дистанцированием», было названо и слово «белорусский». Оно было в обиходе многих стран в связи с выборами в августе, а также протестами и их подавлением в последующие месяцы.