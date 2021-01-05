– В будущем, прежде чем что-то делать, голову включайте, – наставляет 28-летнего обвиняемого командир отряда милиции особого назначения УВД Брестского облисполкома Максим Михович.Суд Московского района Бреста 5 января приступил к рассмотрению уголовного дела о клевете в отношении начальника брестского ОМОНа. Отвечает за это брестчанин Максим Смирнов.Как следует из материалов дела, парень в одном из брестских телеграм-чатов сделал репост - опубликовал чужую запись, в которой содержались сведения о командире ОМОНа. В суде цитировали эту публикацию. Суть расцененной как клевета фразы в том, что Максима Миховича назвали словами, которые содержат обвинения в превышении власти и служебных полномочий и убийстве.– Они не соответствуют действительности и существенно умаляют честь и достоинство личности, дискредитируют потерпевшего в глазах общественности, - зачитывает обвинение гособвинитель.Также в публикации были указаны полное имя Миховича, номер его мобильного телефона и домашний адрес.«Просто нажал кнопку»Обвиняемый свою вину признал. В свое оправдание сказал, что особо не вчитывался в сообщение - среагировал на призыв «Максимальный репост!».– Я сделал это не из злого умысла, ничего личного к Максиму Яковлевичу, никакой неприязни не имею. Хотел бы перед вами извиниться. Я понимаю, что мои извинения ничего не изменят... Я не хотел вашу честь опорочить. Я понимаю, что вы сотрудник и очень достойны уважения, и свою должность получили не просто так, за определенные действия вы ее достойны. Извините меня, я не подумал, дурак был. Просто нажал кнопку, - выступает в суде 28-летний брестчанин.Судья уточнил, знал ли парень, что в ОМОНе могут служить только те, кто не привлекался к уголовной ответственности - а значит, обвинение в адрес командира было заведомо ложным. Тот ответил так же: не подумал, не осознал, не придал значения. Похожие вопросы - насчет участия Максима Миховича в особо тяжких преступлениях - задал командиру и гособвинитель.– По роду своей служебной деятельности вы выполняете какие-то неправомерные действия?– Нет, не выполняю.– Вы совершали действия, направленные на противоправное причинение вреда жизни и здоровью людей?- Нет, не совершал.Кстати, саму публикацию в телеграм-чате Максим Михович не видел. Ее нашла служба собственной безопасности милиции, и начальнику ОМОНа показали уже только скриншот.Сотрудник органов попросил суд быть снисходительным к парню. Материальных претензий к нему омоновец не имеет.– Я бы попросил высокий суд не наказывать строго, учитывая этот год глава государства объявил годом народного единения. Прошу это учесть при вынесении наказания, - выступил перед судом Максим Михович, командир брестского ОМОНа.В ответ на это парень еще раз принес извинения.– Хочу еще раз извиниться. Я осознал, что сделал, но сделал это ненамеренно, не со злого умысла, по глупости. Прошу не наказывать по всей строгости. Более такого не повторится. И еще хотел бы добавить, что это никак не связано с политической ситуацией, это просто моя глупость, - просит суд Максим.Гособвинитель предложил признать парня виновным в клевете по статье 188 УК и наказать его 2 годами «химии» - ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.Приговор суд Московского района Бреста огласит 6 января.