Чтобы новогодние желания сбывались на все сто, «Комсомолка» составили для вас финансовый чек-лист на каждый месяц наступившего года. Можем сказать с уверенностью: эти дела и привычки могут сделать вас богаче.Для этого мы обратились к эксперту - аттестованному налоговому консультанту, управляющей ООО «Хороший бухгалтер» Ольге Федоровой.Январь: узнаем, куда уходят деньги«Деньги любят счет» - это первое правило, с которого стоит начинать, если вы хотите навести порядок в кошельке.- Делать это можно и вручную, заведя красивый ежедневник. В него нужно заносить суммы ежедневных трат. Можно завести простую таблицу в компьютере, помимо этого в интернете есть множество вариантов онлайн-ресурсов, куда можно ввести все данные, а в ответ получить наглядные графики и простейший анализ расходов. Но замечено: если человек тратит наличные, а не списывает их с карты, это один их дополнительных факторов уменьшения трат - ведь вы визуально наблюдаете, как расстаетесь с деньгами. В большинстве случае этот принцип работает и в плане контроля финансов: записать каждую позицию от руки - дело, требующее времени и, что важно, сопутствующего анализа рациональности расходов, - констатирует эксперт.Февраль: разбираем хламПроведите ревизию вещей. Это позволит и заработать, и освободить личное пространство.- Хорошие, но ненужные вещи попробуйте продать через интернет. Для начала поставьте цену на 30% ниже аналогов. Если прошел месяц и вещь даже за копейки никто не хочет покупать, не выкидывайте ее. Значит, вы разместили ваше объявление не на подходящей платформе. Попробуйте повторить маневр на других сайтах. Но и перед тем, как выбросить то, что не продается, подумайте о благотворительности. Предположим, при разборе вещей вы обнаружили сразу пять теплых пледов. Столько вам не нужно, но собаки и кошки в пункте временного содержания животных будут очень благодарны.Март: ставим финансовые цели- Делать это еще более рационально в январе. А в первый месяц весны важно разобраться со структурой целей, выделить действительно значимое. Чтобы осознанно экономить деньги, нужно понимать, для чего вы сокращаете расходы. Подавляющему большинству на крупные покупки надо копить.- Чтобы правильно поставить финансовую цель, она должна быть конкретной и исчисляемой, - резюмирует Ольга Федорова. - Если хотите через год купить новую машину в кредит, запишите ее стоимость, определите первоначальный взнос, разделите его на 12 месяцев и начинайте с каждой зарплаты откладывать конкретную сумму. Если с финансовой дисциплиной у вас все в порядке, через год пойдете в автосалон с первоначальным платежом.Апрель: анализируем расходыЗа три месяца ведения личных финансов у вас накопится статистика. Вы увидите, на что уходят деньги. Для многих это станет открытием и... поводом оптимизировать траты. Кто-то захочет сократить расходы на вредные привычки, а кто-то - на полезные, но порой иррациональные. К примеру, вы по утрам часто опаздываете на работу и вынуждены добираться на такси. За месяц собирается сумма, которую объективно можно потратить с большей пользой. Большой плюс финучета - он дает четкую картину. А вы сами решаете, что сделать, чтобы сократить расходы, но не снизить свой уровень жизни.Май: считаем активы и пассивыДоходы и расходы - ежемесячная история. Но помимо этого у многих есть накопленные активы и пассивы. Некоторые считают пассивами имущество, которое составляет капитал и (или) приносит пассивный доход.- Но здесь нужно понимать, что если у вас есть ваша квартира в собственности, то прямого дохода она не приносит, но и расходов тоже нет: вам не нужно платить за съемное жилье,- комментирует Ольга Федорова.Однозначные пассивы - это кредиты и прочие обязательства, которые тянут деньги. Ваша задача - нарастить доходы и снизить расходы.- Самое главное - четко понимать разнице между доходом и обязательными ежемесячными расходами. Каждый раз, покупая что-то в рассрочку или кредит, нужно четко понимать, есть ли у вас средства на их погашение. Изначально кажется, что, к примеру, платеж по рассрочке за мобильный телефон в месяц составляет всего 50 рублей, мебель - еще 100 рублей в месяц. А в итоге эти платежи вдруг превышают 50% вашего ежемесячного дохода.Июнь: думаем о новых доходахПри доходах ниже среднего даже жесткая экономия мало поможет. Поэтому параллельно стоит заняться поиском дополнительных источников. Финансовая цель будет стимулировать вас активнее искать возможности.- Во-первых, можно пользоваться кешбэками и программами лояльности, скидками, промокодами - все это работает при условии, что вы этим пользуетесь только для покупки товаров, которые входят в список необходимого. Ведь нередко возникает проблема: объявляют «черную пятницу» - и мы идем в магазин, где покупаем все то, что нам на самом деле не нужно, просто потому, что скидки 30 - 50%. А в следующем феврале мы снова будем избавляться от хлама, - делится своими наблюдениями Ольга Федорова. - Логика действий проста: если вы планировали купить туфли, эта покупка была в вашем обязательном списке - и вдруг вы увидели на них скидку, то такая покупка выгодна и рационально. Но если вы увидели на скидке туфли, которые вам не нужны, то покупать их со скидкой - трата нерациональная.Июль: страхуем все, что нужноАктивы должны быть защищены. И речь не только о квартире, машине и других осязаемых вещах. Обычно главный источник дохода - сам человек. Возникнут проблемы со здоровьем? Доход прекратится. Поэтому основная задача - защитить жизнь и здоровье кормильца и только потом застраховать крупные активы, которые принадлежат семье.Август: создаем резервный фондЭто заначка первого уровня. Ее создание надо поставить в приоритет. Подушка безопасности должна составлять как минимум три месячных расхода семьи. Такой резервный фонд поможет, если вас неожиданно уволят. Причем свободные деньги должны лежать под процент. А небольшая заначка должна быть даже у тех, у кого есть долги перед банком. Стоит ли отдавать все деньги на досрочное погашение или нет?- При наличии свободных финансов и наличия у вас кредитных обязательств, необходимо сравнить финансовую выгоду. То есть, с одной стороны, деньги, которые вы можете получить в качестве пассивного дохода - к примеру, положив деньги на банковский депозит. С другой - надо подсчитать, насколько снизится уровень вашей кредитной нагрузки, если будете погашать кредит досрочно. Если кредит у вас, например, под 15%, а банковский вклад принесет 5%, то разумнее погасить часть кредита и меньше по нему платить.Сентябрь: учимся новомуНачало учебного года - хороший повод получить допобразование, чтобы новые знания могли в перспективе повысить доходы в будущем.Чтобы сэкономить, можно посмотреть бесплатные онлайн-курсы, записаться и пройти вебинары, найти доступные по цене мастер-классы. Еще вариант - попросить работодателя оплатить или софинансировать обучение. Шеф будет в курсе, что у вас есть новые навыки и желание расти. И может предложить повышение, а это прямой способ к увеличению доходов.Октябрь: начинаем инвестировать- В середине осени проанализируйте ставки по текущим депозитам, которые предлагают банки. Выберете срок и ставку, которые вам представляются рациональными. Еще вариант - стать соинвестором в каком-то проекте. Здесь огромное поле для маневра.Ноябрь: заботимся о пенсииСтатистика говорит о том, сейчас коэффициент замещения на пенсии составляет в среднем 30%. То есть при выходе на заслуженный отдых доход человека обычно падает более чем в три раза.- Чтобы пенсионный период был действительно золотым, к нему нужно заранее готовиться. В Беларуси есть страховые компании, предлагающие пенсионные накопления. Есть банки, которые тоже привлекают будущих пенсионеров делать накопления. Банки представляют несколько типов программ. В них клиенту предлагается просто накопить какую-то сумму - она будет с процентным начислением, кроме того, государство предоставляет льготу как социальный вычет по подоходному налогу на вложенные в пенсионные накопления средства. Фактически это двойной доход. Накопленную сумму можно получить единовременно, либо частями в течение определенного времени после выхода на пенсию.Декабрь. Подводим итогиГлавный показатель - разница между вашими доходами и расходами. К концу года она должна вырасти. И не важно, за счет экономии на тратах или на росте зарплаты. В идеале к концу года вы должны понимать, какие цели перед вами стоят, что нужно для их достижения и как вы продвигаетесь к этому результату.- И еще очень важный момент: в декабре нужно обязательно порадовать себя - запланировать и осуществить небольшую покупку в качестве поощрения за финансовые старания на протяжении целого года. И не расслабляться - именно в декабре проанализировать все, что было достигнуто, а что - нет. И, разумеется, поставить новые цели - уже на 2022 год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛекарства и очки, выезд за границу, услуги репетиторов и котята: что может подорожать в Беларуси с новым Налоговым кодексом с 1 января 2021 (здесь - далее)В Беларуси (возможно, временно) будут брать подоходный налог в кэшбэка. Как это работает и сколько составляет %? (про все это – вот тут).