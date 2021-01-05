Уже походили по городским рождественским ярмаркам, побывали с ребенком на новогоднем представлении? Вот еще варианты куда пойти, куда податься всей семьей на предстоящих длинных выходных 7, 8, 9 и 10 января.В городе- В Лошицкую усадьбу 7, 8, 9, 16 января приглашает Иван Кирчук, основатель этно-трио ««Троіца», руководитель «Этналабараторыі». В эти дни в 15.00 моноспектакль для детей «Калядныя ігрышчы», в 17.30 для взрослых - «Дарожка мая…». Входные билеты: 12 руб. – для взрослых, 8 руб. – для студентов, 6 руб. – для школьников.- Национальный художественный музей во время зимних каникул предлагает интерактивную экскурсию для детей «Какого цвета зима» 6 января в 14.00, 10 января в 12.00 (стоимость – 6 руб.), а также квест-путешествие по залам музея «Приключение волшебной звездочки» (запись не требуется, квесты можно получить в любой рабочий день музея в экскурсионном бюро. Стоимость – 3 руб). Здесь же до 19 января и творческие локации (они доступны в любой рабочий день музея).- В костеле Святого Роха (пр. Независимости. 44 а) до 9 января продолжится фестиваль «Калядныя вечары на Залатой Горцы». 5 и 7 января в 20.00 здесь концерты органной музыки, а 9 января в 20.00 «Каляды ў фальклорным стылі» от группы «Ліцьвіны». Вход свободный.- В минских музеях мы насчитали аж пять выставок елочных игрушек! О каких-то из них чуть подробнее, о каких-то - телеграфным стилем.Выставку «Винтажные игрушки» ищите до 17 января в выставочном зале Минского областного центра народного творчества (здание библиотеки им. Пушкина, ул. Гикало,4). Билеты: 3 – 5 руб.В Музее Музыки (ул. Кирилла и Мефодия, 8) до 17 января выставка музыкальных новогодних игрушек. Ее рекомендуем рассматривать с гидом. Вам расскажут и покажут секреты игры на различных инструментах, эксперименты по формированию звука. Цена вопроса – 15 руб. (только предварительная запись по тел. (029) 241-49-25 или через форму на сайте www.musicmuseum.by).Советским елочным игрушкам посвящена выставка «Что растет на елке?» в Художественной галерее Савицкого (пл. Свободы, 15). Билеты: 2 руб. – школьники, 4 руб. – студенты и пенсионеры, 5 руб. – взрослые.Музей елочных игрушек до 24 января открыт в Национальном историческом музее. Экспозиция огромная! Взрослый билет – 10 руб., для пенсионеров, школьников, детей с 4 лет – 6 руб., стоимость мастер-класса – 10 руб.Выставка елочных игрушек 1940-х – 1980-х годов «В гостях у сказки» до 31 декабря в Доме-музее I съезда РСДРП. Взрослым - 5 руб., студентам - 4 руб., школьникам - 3 руб.- Детская железная дорога, хоть и потеряла свои прекрасные виды из окон поезда из-за близкого соседства с новым жилым комплексом у парка Челюскинцев, но все еще пользуется популярностью. 7 января приглашает гостей в поездку на новогоднем экспрессе в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00. Театрализованное представление на лесной поляне с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов, Деда Мороза и Снегурочки. Стоимость билета независимо от возраста 19 руб.- 6 января в 15.00 возле «Чижовка-Арены» новогодний праздник, а в 17.00 неподалеку, в Минском зоопарке, – вечернее театрализованное представление. Вход свободный, на представление в зоосад – 9 руб.За городом- В Музее народной архитектуры и быта в Озерце (в 4-х километрах от МКАД) 7 января с 14.00 до 15.00 «Цуд на Каляды» - бесплатная экскурсия по трем памятникам архитектуры на территория музея под открытым небом (сбор возле каплицы). Экскурсия бесплатная, но входной билет обойдется в 9 руб. для взрослого, в 5 руб. для школьника, дошкольникам – бесплатно. Реконструкция странных обрядов ждет гостей в этом музее во время проекта «Шчадрэц» 9 января с 14.00 до 15.30. Есть возможность научиться танцевать белорусские танцы, принять участие в колядных конкурсах, мастер-классах и даже погадать так, как это делали наши предки.- С 5 по 10 января можно съездить в музейный комплекс «Дудутки». Здесь в четверг и пятницу в 11.15 и в 14.45, в субботу и воскресенье в 11.15, 13.00 и 14.45 двухчасовые экскурсии в составе сборных групп. Можно посмотреть кузницу, столярную и гончарную мастерскую, мельницу, узнать, что такое бортничество. Цена вопроса – 20 руб. билет для взрослого, 14 руб. – для школьника, дошкольники – бесплатно. Кстати, музейный комплекс в Суле, тоже очень интересный, работает до 10 января без выходных. Билеты: для взрослого – 12 руб., для ребенка – 6 руб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосмотрите, как прошла новогодняя ночь в центре МинскаВ полночь в Минске начался сильный дождь (читать далее)