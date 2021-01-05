Известному стендап-комику Славе Комиссаренко запретили выступать в родном Минске. Его выступления были запланированы на 10 и 11 апреля (это перенос его ноябрьских концертов, которые не состоялись из-за пандемии), но гастрольные удостоверения 35-летнему стендаперу отменили.- Кто смотрел выпуск «Что было дальше» с моим участием? В общем, теперь все мои концерты в Беларуси запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение, и кажется, я знаю, кто поставил один дЫзлайк, - прокомментировал отмену концертов Слава на выступлении в Екатеринбурге. - Так что я теперь не вижу смысла сдерживаться.В интернет-шоу «Что было дальше», у которого пять миллионов подписчиков, шутят жестко, иногда, что называется, за гранью. Комиссаренко на этом шоу резко высказался по поводу событий в Беларуси и действий властей.Слава Комиссаренко – не первая знаменитость, у кого отменились концерты после высказывания своих убеждений.Михалок, Вольский, Войтюшкевич были под запретом годамиМузыкант и певец Дмитрий Войтюшкевич оказался в опале после того как поддержал на президентских выборах 2010 года Владимира Некляева. Несколько лет ему не разрешали проводить концерты и отменяли по разным причинам и без объяснений выступления, на которые уже были выданы разрешения и продавались билеты. Музыкант несколько раз выступал в Вильнюсе, и белорусам, купившим билеты на его концерт, бесплатно открывали одноразовую визу на три дня. С 2014-го Войтюшкевича выступает в Беларуси довольно регулярно, правда, из-за коронавируса в последнее время - онлайн.Сергей Михалок еще в составе группы «Ляпис Трубецкой» в 2010 году вместе с другими популярными музыкантами подписал обращение к Александру Лукашенко с просьбой освободить задержанных оппозиционеров. Потом он резко высказался в адрес главы государства, после чего концерт в Беларуси для него оказался делом. мягко говоря, проблематичным. Мало того, говорили. что против Сергея собирались возбудить уголовное дело. Тогда Михалок надолго уехал из страны, обосновался с семьей в Украине. “Оттепель” наступила в 2016 году, когда впервые за много лет он уже с группой Brutto выступил в Гомеле, а спустя несколько месяцев - в «Минск Арене». В 2017-м он даже стал лицом рекламного ролика Национальной авиакомпании «Белавиа».Из-за острых текстов песен Лявон Вольский несколько раз попадал в “черные списки” - и лично (в это время он давал концерты, случайно оказавшись где-то с микрофоном и гитарой), и в составе N.R.M. А одна только группа \\"Крамбамбуля\\", изначально заточенная на юмор, не могла дать концерт в Беларуси около семи лет. Лишь в 2017-м состоялся первый концерт этого коллектива Вольского после вынужденной паузы на родине. Правда, и сам Лявон, и \\"Крамбамбуля\\" нашли возможность выступать в Вильнюсе, а зрители получали бесплатные краткосрочные визы на них.Кстати, под раздачу попадали не только белорусские коллективы. В 2001 году песня «Феллини» группы «Сплин» попала в Беларуси под запрет за пропаганду нездорового образа жизни. А три года спустя, когда прозвучала песня «Урок географии», где была строчка про Александра Лукашенко, группа рассказывала: у «Сплина» около двух лет были проблемы с гастролями в нашей стране.Как попадали в черные спискиВ 2004 году после референдума, который разрешил президенту избираться более двух раз, в Минске прошел оппозиционный митинг с участием белорусских музыкантов, выступление которых частично прошло без музыки.- Заплатили за час электричества, отыграли там “дюбели” и прочие “палацы”, ну все – за второй час не платили, электроэнергии нет. Платите с запасом и танцуйте сколько хотите, но там, в гайд-парке белорусском, на Бангалоре, вы никому не мешаете, - прокомментировал тогда мероприятие Александр Лукашенко.Вскоре после этого одних музыкантов уволили из госструктур, у других закрылись телепрограммы на госканалах. А концерты групп N.R.M., “Палац”, Neuro Dubel, Zet, Pomidor/off, Drum Ecstasy, Змитра Войтюшкевича начали отменять один за другим. Музыканты, по сути, ушли в подполье. Появились черные списки запрещенных исполнителей, хотя официально их никто не подтверждал. В 2007 музыкантов пригласили в Администрацию президента на беседу с главным идеологом Олегом Пролесковским, после чего все запреты были сняты.Однако через четыре года в интернете снова появился некий список, который никто из чиновников не брался комментииорвать, нов прессе его прозвали черным. Среди артистов, которым запрещались публичные выступления, были вышеупомянутые группы, плюс “Ляпис Трубецкой” и Naka.За что лишались гастрольных удостоверенийПятый пункт Положения об организации и проведении культурно-развлекательных мероприятий официально не раз становился причиной отмены концертов после 2013 года, когда стали выдавать гастрольные удостоверения. В пункте, лишавшем артиста “гастрольки”, указывалось, что запрещаются мероприятия, которые пропагандируют войну или экстремистскую деятельность, представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку, нравственности и общественному здоровью, правам и свободам граждан. Этот пятый пункт мешал концертам рэпера Vinsent, фолк-панк группы Dzieciuki.После вступления в силу Кодекса о культуре в 2017 году многим артистом гастрольное удостоверение стало получить еще сложнее - при исполкомах появилась специальная комиссия, оценивающая художественный уровень. Тем, у кого он признавался низким, выход на белорусскую сцену был заказан. По этой причине не состоялся концерт популярного российского рэпера Face, группы мирового уровня Die Antwoord из ЮАР, белорусского рэпера Бакея.В ТЕМУКонцерт лидера Rammstein требовали запретить из-за порноклипа, а от Элтона Джона требовали не пропагандировать гомосексуализмВ 2010 году Общественный совет по морали Беларуси требовал запретить концерт Rammstein в Минске - мол, в декорациях используется фашистская символика, а на сцене разворачиваются “сцены порнографического содержания”.В феврале прошлого года Тилль Линдеманн, лидер группы, приехавший в Минск с проектом Lindemann, снова вызвал возмущение высоконравственных белорусов. На сайте «Удобный город» они создали петицию с требованием отмены его концерта из-за клипа, в котором он занимается сексом с российскими девушками. Кстати, клип был доступен только на платном сайте для взрослых.Все тот же Общественный совет по морали под руководством главы Союза писателей Беларуси Николая Чергинца перед концертом Элтона Джона в 2010 году потребовал от организаторов не допустить пропаганды гомосексуализма на сцене. Организаторы вынуждены были предоставить в Министерство культуры материалы концертной программы, убедив, что сцен насилия, жестокости и прочих противоречащих морали страны элементов не будет.Перед концертом группировки \\"Ленинград», в песнях которой звучало много мата, Генпрокуратура выносила организаторам официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.СПРАВКА «КП»Кто такой Слава Комиссаренко?Родился юморист в Минске в семье учителей. Говорят, с детства проявлял незаурядные комические способности. Но поступил не в театральный, а в БГЭУ на факультет маркетинга и логистики. Но уже на втором курсе создал с однокурсником Дмитрием Невзоровым комический дуэт «Совесть», который успешно выступил в проекте «Смех без правил». После удачного старта он выступал в других юмористических шоу, а с 2012 года стал постоянным резидентом проекта Stand Up на телеканале ТНТ.БЫЛО ДЕЛОКто еще из белорусских юмористов шутил про Лукашенко?Не побоялся спародировать белорусского президента Андрей Скороход - резидент Comedy Club из Старых Дорог, сняв этим летом целый юмористический сериал. Овациями встречали зрители Вадима Галыгина в роли Александра Григорьевича, когда комик выступал в команде КВН БГУ. Несколько раз шутил о президенте Вадим и в Comedy Club.Иногда позволяют себе такой смелый юмор и современные кавээнщики. Выступление команды «Доктор Хаусс» из Могилева даже показали в декабре по телевизору с номером, в котором президент получает ноты протеста из разных стран. В начале года игру с участием могилевчан на ОНТ сняли «по техническим причинам». В выступлении команды тоже было несколько незлобных шуток про Лукашенко.Читайте также:Лявон Вольский пел в балаклаве и озвучивал Джонни ДеппаОдно из самых откровенных интервью Сергея МихалкаКак благодаря Войтюшкевичу в Беларуси стало популярным традиционное белорусское женское имяКакой пост занимает сейчас Вадим Галыгин