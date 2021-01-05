За эпидемией и политическими событиями совсем забылось, что пора объявлять национальный отбор на «Евровидение-2021». О начале приема заявок на днях сообщила Белтелерадикомпания. В этом году впервые просят присылать не только распечатанный текст песни и аудиоверсию, но и видеозапись. В том году нет ограничений для языка исполнения песни и иностранных участников. Правда, по практике прошлых лет, жюри в качестве финалиста иностранцев всерьез не рассматривает. Если, конечно, за артистом не стоит российский продюсер. Количество участников на сцене по-прежнему не может быть более 6 человек, им должно быть не меньше 16 лет. Заявки будут приниматься на сайте tvr.by до 31 января.Выбор в этом году будет непростым, поскольку определять будут не только по умению петь и двигаться по сцене, но, видимо, и по благонадежности артиста. Напомним, что в 2020 году множество белорусских артистов поддержало политические протесты. Интрига этого года: в положении о национальном отборе ничего не сказано о зрительском голосовании. Есть два варианта развития событий: если будет простое прослушивание, то финалиста определит профессиональное жюри большинством голосов. Если все же решат проводить гала-концерт, то порядок определения победителя будет обнародован не позднее 1 марта. Сделано это, как сообщается, из-за эпидемиологической обстановки в стране.Можно было бы отправить победителя нацотбора прошлого года, что, кстати, и сделали многие страны-участниц (23 страны из 41 уже знают, кто их будет представлять – осталось выбрать только песню). Но, как cообщила Белтелерадиокомпания еще в сентябре, группа VAL не поедет на «Евровидение-2021» потому, что у артистов «отсутствует совесть». Формальной причиной стало интервью интернет-проекту «Интересные люди», которое дали участники дуэта Лера Грибусова и Влад Пашкевич. Они сказали в той беседе, что не видят своей карьеры при нынешней белорусской власти и раскритиковали женский форум в «Минск-Арене».Совершенно непонятно и в каком формате пройдет и сам конкурс «Евровидение-2021». Рассматриваются четыре варианта его проведения – от обычного, когда зрители присутствуют в концертном зале Ahoy в Роттердаме, а исполнители выступают на сцене. До карантинного, когда зрителей не будет, а конкурсанты выступят из своих стран, и их выступления будут включены в единое телешоу. Нидерланды обещают принять решение на этот счет не позднее 1 марта 2021 года.ТЕМ ВРЕМЕНЕМАктивисты «Евровидения» решили посмотреть, какие песни этого конкурса искали в 2020 чаще всего. И что бы вы думали – в топ-50 попали сразу 20 песен из «Евровидения-2020», которое прошло на «дистанционке»!На первом месте оказался клип Uno российской группы Little Big, сейчас у него почти 176 миллионов просмотров (кстати, Россия в числе стран, которые до сих пор не определились, кого отправить на «Евровидение» в этом году). На втором месте израильтянка Netta с ее песней Toy. Ее клип посмотрели более 148 миллионов раз, а летом песня стала еще и вирусной в TikTok, что дало ей новую аудиторию. Под номером 3 в списке находится The Roop из Литвы. Они штурмовали хит-парады со своей песней On Fire, их видео посмотрели более 12 миллионов раз.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Отсутствует совесть»: так Белтелерадиокомпания объяснила, почему дуэт VAL не поедет на «Евровидение-2021»Формулировка многим показалась странной. Дуэт Валерии Грибусовой и Влада Фраймана считает, что причина в их гражданской позиции. Узнали мнения сторонБелорусские участники «Евровидения-2020» группа VAL: «Рожать в прямом эфире мы точно не будем!»Поговорили с Валерией и Владом о том, почему их сравнивают с NaviBand и что означают их масонские знаки