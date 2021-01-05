С 1 января 2020 года в Беларуси отменили так называемый дорожный налог – правильно он назывался «госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». Его автовладельцев обязали платить еще с 2014 года. Оплачивать его нужно во время прохождения техосмотра. Именно поэтому за последние годы количество автовладельцев, прошедших техосмотр снизилось в несколько раз. Многие водители решили: техосмотр не проходить, пошлину не платить – мол, штрафы обойдутся дешевле. Зато теперь ввели другой дорожный налог – но начинать оплачивать его нужно будет только с конца 2021 года.А что с техосмотром? Многие водители решили, что пора его проходить. По результатам опроса портала onliner.by, больше половины проголосовавших решила теперь пройти техосмотр. Так и случилось: на многих станциях выросли очереди.- УП «Белтехосмотр» за 4 января выдал на 32,5% больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении, чем в этот день прошлого года, - цитирует belta.by замдиректора Владимира Пиульского.Правда, очереди выстроились не на всех станциях. Например, на станции у \\"Минск-Лада\\" на Серова как таковой очереди не видно, так как большинство автовладельцев сюда приезжают по записи. По словам одного из сотрудников, в целом автомобилистов больше обычного, расписан весь день, на один автомобиль отводится 10 минут. График работы этой станции - с 9:00 до 18:00.ЦЕНА ВОПРОСА:Оплата диагностических услуг станции техосмотра (цена зависит от типа транспорта, вида топлива и установленных тарифов на конкретной диагностической станции). Средняя стоимость для легкового автомобиля от 30 до 40 белорусских рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января в Беларуси ввели транспортный налог. Как это работаетПлатить придется всем, но меньше (читать далее)