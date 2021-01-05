Президенту доложили, что \\"Горизонт\\" работает с прибылью. Абсолютное большинство продукции уходит на экспорт, сообщает БелТА. Основные рынки сбыта - Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Литва, Польша, Финляндия, Индия. Объемы производства за пять лет увеличились в 4 раза, экспорта - в 3,7 раза. Холдинг включает 16 коммерческих организаций, где работают около 4 тыс. сотрудников.Александр Лукашенко вспомнил о визите на предприятие еще в начале президентства: \\"Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться - продавайтесь. Но я не намерен продавать \\"Горизонт\\". Я, наоборот, считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: \\"А, прибыль там слабенькая, бросим его\\". Люди - на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие\\".Также он рассказал о…... ЖЕЛАНИИ, ЧТОБЫ В СТРАНЕ БЫЛО СПОКОЙНО\\"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось\\".\\"Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая! Да, вы (молодежь. - Прим.) - будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее. Но выборы - это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика - бюллетени одинаковые\\".… ЗАБЛУДШИХАлександр Лукашенко призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.\\"Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало\\", - сказал президент о тех, кто противостоит действующей власти.\\"Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому\\".… РАБОТЕ В ПАНДЕМИЮПрезидент в очередной раз подчеркнул, что решение не останавливать производство в пандемию было правильным: некоторые отечественные предприятия воспользовались ситуацией и увеличили поставки на рынки других стран, где заводы вынужденно стояли.\\"Кризис - это всегда время возможностей. Это не только проблемы и беды. Вы воспользовались этими возможностями. Вы работаете сегодня день и ночь, спрос есть, на складе никаких залежей нет. И это то великое дело, которые вы сделали. В этом плане мы прошли этот период и оказались в выигрыше\\".… ХАМСКОМ ОТНОШЕНИИ К ПРИРОДЕАлександр Лукашенко рассказал, что строятся новые дома с электрообогревом, электроплитами.\\"Полностью на электричество переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем\\".\\"В своем послании я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими\\".