Январь всегда был для театров, концертных залов временем сложным в плане продажи билетов. Заманить людей, которые отгуляли все новогодние праздники, насытились впечатлениями да еще и растратились на подарки, было непросто даже в хороший год. Мы решили узнать, как обстоят дела с продажами билетов в минских театрах, концертных залах в нынешнем ковидном и не очень радостном январе.Последнее время новая тенденция у театралов и меломанов: билеты покупают накануне или даже в день концерта или спектакля. Здоровы – можно идти.Каждый год 12 января, в день рождения Песняра, в Белгосфилармонии проходит концерт в память о Владимире Мулявине. Обычно аншлаг: билеты раскупаются заранее, продают даже дополнительные места и билеты без места, так называемые входные. В этом году проект к 80-летию Владимира Георгиевича пока популярностью не пользуются (на момент подготовки материала раскуплены были примерно 20% билетов, цена которых невелика – от 15 до 30 руб.). Может, для многих зрителей все решится в день концерта: «Нормальное самочувствие? Надо идти!» Но в тоже время 9 января в зале филармонии выступит оркестр «Метаморфоза» и известный пианист и виолончелист Александр Князев и не раскуплены остались примерно 20% билетов (цена их немалая для филармонии – 20 – 70 руб.). Правда, этот концерт должен был состояться еще осенью и был организаторами перенесен, так что времени для продажи билетов оказалось предостаточно.Уже 12 лет подряд под Старый Новый год в Большом театре оперы и балета Беларуси устраивают настоящий новогодний бал. Билеты дорогие – от 80 до 200 руб., но всегда раскупались практически полностью. Нынче в партере на пятичасовой бальный марафон 13 января пока много свободных мест. 6 и 8 января в Большом дают балет «Золушка», куда без всяких проблем можно выбрать понравившиеся места по цене от 7 до 58 руб. Раньше, билеты на балетные спектакли были в дефиците, туда любили ходить туристы-иностранцы. Что до оперы, билеты на «Иоланту» (самые дорогие стоят 40 руб.) на 9 января раскуплены процентов на 10, не более. Хотя столь небольшой спрос только на руку тем, кто все же придет в театр – людей мало, свободных мест много, что во времена пандемии очень кстати.В Белгосцирке до 19 января программа «В поисках волшебства». Посмотрим, пользуется ли популярностью. 8 января в 15.00 билеты в более удобные для просмотра 1 и 4 сектор практически раскуплены, в менее популярные 2 и 3 секторы – билетов еще много, без проблем можно попасть и в ложи за 72-102 руб. На 9 января аж три представления в 11.00, 15.00 и 19.00 и свободных билетов, а средние цены от 12 до 32 руб., очень много на каждое.Театр им. Горького все еще без своей главной сцены, на которую актеры надеются вернуться в этом театральном сезоне, а пока там ремонт. Но зато премьеру «Трамвай «Желание» на малой сцене (всего 40 мест) зрители раскупили на все четыре показа в январе. Кому не досталось – есть вариант увидеть тоже премьерную постановку на той же малой сцене моноспектакль от молодых режиссеров и исполнителей «В омуте» - 6, 12, 14 января (цена билета – 12 руб.). Интересный показ будет 18 января на сцене Дворца культуры профсоюзов. «Эдип» - режиссерская работа народного артиста Беларуси Бориса Луценко. Спектакль был поставлен 10 лет назад, артисты играют его в антураже античного театра (те, зрители, кто купят билеты в партер (12 – 17 руб.), а их будет немного, сядут на сцене, где до актеров рукой подать, остальные же разместятся на ярусах).На сайте Купаловского театра пока афиши нет. Многие постановки предлагают посмотреть онлайн (цена от 10 руб.).