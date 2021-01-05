Юрий Воскресенский рассказал «Комсомолке», как информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» выдвинуло своих делегатов на Всебелорусское народное собрание и с какой целью туда идет.– Мы провели собрание трудового коллектива вместе с приглашенными активистами конструктивной оппозиции, проголосовали за кандидатов и завезли все необходимые документы в республиканский оргкомитет по проведению ВНС. Сейчас ждем ответ. Однако количественный и персональный состав предварительно озвучивать мы не будем. Но любое предприятие, любой трудовой коллектив могут провести собрание, выдвинуть кандидатов в делегаты и завезти документы в оргкомитеты областей, районов, – комментирует Юрий Воскресенский.До Всебелорусского народного собрания делегаты Воскресенского (пока не известно, планирует ли попасть на вече он сам), планируют донести несколько вопросов.– Наверное, там будет конкурс делегатов, но если мы пройдем это сито, если вдруг нам предоставят слово, то самый главный вопрос, который нас сейчас волнует – это политическая амнистия. Кроме нас этот вопрос никто не поднимает, и никто не заботится судьбой ребят и девушек, которые находятся сейчас за стенами следственных изоляторов, а часть из которых уже поехала отбывать приговоры. Вопрос политической амнистии очень важен для всего белорусского общества и в том числе для белорусской власти, потому что амнистия – это всегда право сильного, – поясняет Юрий Воскресенский.Политолог делает оговорку, что амнистия касается не только уже осужденных, а может применяться на любой стадии уголовного процесса. То есть могут выйти на свободу те, кто сейчас находятся под стражей в СИЗО во время следствия или до суда.– Нам кажется, что если удастся выступить и убедить делегатов в этой идее, то с необыкновенным воодушевлением воспримут эту идею и семьи политзаключенных, и сами политзаключенные. Политдискриминируемые, как мы их называем, лица, - продолжает Воскресенский.– А вы не планировали поднять вопрос об амнистии в более широком смысле – например, в отношении негосударственных СМИ, которые не могут печататься в Беларуси и приходить по подписке читателям, или малого бизнеса, который пострадал за поддержку протестов?– На следующей неделе мы планируем провести круглый стол, посвященный этой ситуации. Если удастся выйти на трибуну, мы учтем это: политическая амнистия и амнистия органов государственной власти в отношении четырех республиканских изданий, которые лишены возможности печататься в Беларуси. (Это «Комсомольская правда» в Беларуси», «Народная воля», «БелГазета», «Свободные новости +» - Ред.).– А что насчет малого бизнеса?– Тут мы уже не знаем причин. Может, они закрылись из-за ковида? Это общемировая тенденция. Тут сложно к чему-то привязаться. В отношении сидящих все понятно, в отношении газет – понятно. Насчет владельцев бизнесов – не понятно, нет ли тут злоупотребления.– Сами по себе решения Всебелорусского народного собрания не имеют юридической силы. Как, по-вашему, они могут быть легализованы и претворены в жизнь?– По вопросу амнистии просто нужно желание делегатов. Если они нас услышат, то и Палата представителей, которая будет этот закон принимать, и Совет Республики, который будет одобрять, и президент, который будет этот закон подписывать, услышат консолидированное мнение народных представителей.Что касается доступа негосударственных СМИ в систему печати и распространения, то если делегаты его поддержат, наверное, принципиально этот вопрос решается в течение суток. Понятно, что подписной каталог вы не попадете на первое полугодие, но хотя бы на второе.КСТАТИВыдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11-12 февраля в Минске, завершается. На масштабный форум планируется собрать около 2700 человек.Как пишет «СБ», Минскую область представят 310 участников, из них 217 – депутаты.Гомель планирует отправить в Минск 75 человек. Выдвигаются они от советов депутатов и от общественных объединений. Уже точно едут на Всебелорусское народное собрание 25 депутатов – 15 от городского и 10 от областного советов, пишет БелТА.Брест определил квоту в 77 делегатов. От городского Совета депутатов на ВНС поедут 26 человек, от областного - 8. Об этом сообщили в отделе организационно-кадровой работы исполкома.Могилев отправляет 24 депутата горсовета и 12 облсовета.Витебская область из квоты в 310 делегатов выбрала 172 депутата, которые представят регион на ВНС.«Белая Русь» выдвигает более 230 делегатов, из них от Минска - 75 человек. Белорусский союз женщин предлагает делегатами 135 человек, БРСМ избрал 140 делегатов.