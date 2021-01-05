Россия передала Беларуси тест-системы для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Торжественная передача гуманитарного груза с участием посла РФ Дмитрия Мезенцева состоялась на базе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Минске.- Мы полагаем, что тот прогноз, который дает руководство Республики Беларусь по вакцинации (от ковида – РЕД.) - более чем 1 миллион 200 тысяч граждан республики - будет реализован во взаимодействии с российской стороной. Взаимодействие очень плотное, открытое, доверительное. Это еще раз показывает, что все те споры, которые казались порой значимыми, уходят на дальний план… Глава российского государства подтвердил неизменную масштабную помощь братской Беларуси и народу этой замечательной трудолюбивой страны. Идем вперед, взаимодействуем дальше. В феврале ждем подобную партию на проведение тест-исследований. Ожидаем скорого совместного производства, - заявил посол.Журналисты проследили путь тестов до места их временного хранения. Для этого нужна температура минус 20. Поэтому сотрудники Центра быстро открыли коробку, продемонстрировали ее содержимое и унесли туда, где она сохранится в надлежащих условиях. Потом тесты распределят по медучреждениям Минска. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Беларуси, замминистра здравоохранения Александр Тарасенко.- От российских коллег, от Роспотребнадзора мы сегодня получили ПЦР тест-системы на 30 тысяч исследований, - рассказал заместитель министра. – Поставки тестов еще ожидаются, поэтому огромное спасибо нашим российским коллегам за помощь в профилактике коронавирусной инфекции. Это и внимание, и помощь со стороны России.Александр Тарасенко отметил, что у нас есть и свои производители тестов и напомнил, что диагностику коронавируса в Беларуси начинали в феврале прошлого года с тест-систем «Вектор» Роспотребнадзора.- А вам самому приходилось делать ПЦР-тесты? – поинтересовалась «Комсомолка» у замминистра.- Да. Приходилось.