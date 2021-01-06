В Беларуси существенно снизилось число заболевших коронавирусом за сутки, это следует из официального сообщения Министерства здравоохранения от 5 января. По информации ведомства, суточный прирост составил 1 273 случаев COVID-19, хотя последнее время держался на уровне 1800-1900 случаев. При этом за сутки выписаны из больниц 949 пациентов, переболевших ковидом.Однако официальное число умерших пациентов с COVID-19 снова составило 10 человек. За весь период пандемии в Беларуси умерли 1 471 пациент с выявленным коронавирусом.Официальное общее число всех случаев с начала пандемии в Беларуси - 203 104. Из них поправились 184 574 пациента. Что касается тестов на ковид, то за сутки их выполнено 3 тыс. 452, а за все время в Беларуси - 4 млн. 050 тыс. 922 теста.Врачи объяснили, как правильно носить маски в морозМаски в морозную погоду следует менять чаще, чем обычно, но каждые 30 минут нужно давать лицу дышать, иначе могут быть проблемы с кожей. Также стоит носить маску на улице лишь в случае большого скопления людей. Если их мало, лучше без маски дышать свежим воздухом, эти советы дали опрошенные «РИА Новости» врачи.– В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, – рассказал врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев. Он добавил, что ношение маски в мороз негативно влияет на кожу из-за эффекта «парника». Возникает конденсат из-за разницы температур дыхания и воздуха на улице.Если все же возникнут проблемы с кожей из-за необходимости носить маску, то нужно обратиться к дерматологу, посоветовал Арсентьев, а не покупать самим в аптеке мази. Врач отметил, что можно нанести легкий крем, который подходит типу кожи человека, прежде чем надеть маску.Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова добавила, что на улице можно не носить маску, если рядом нет толпы, поскольку зимой вирус не летает в воздухе просто так.Ученые нашли подавляющее коронавирус веществоФлувастатины, которые используют при терапии гиперхолестеринемии, могут подавлять коронавирус. К такому выводу пришла группа ученых из Германии и Швеции, результат их исследования опубликован на портале MedRxiv. По словам экспертов, флувастатин влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.Кроме того, у пациентов с COVID-19, которых лечили в том числе статинами (это лекарства, снижающие уровень холестерина), наблюдался более благоприятный клинический исход.Ученые заявили, что исследования показали: флувастатин не несет в себе дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное воздействие на течение COVID-19.После перенесенного ковида у многих выпадут волосы. Трихологи рассказали, что делатьПримерно в четверти случаев после перенесенной коронавирусной инфекции есть неприятное последствие – выпадение волос. Трихологи рассказали, когда ожидать такой реакции организма и что делать.Выпадение волос отмечается месяца через три после перенесенного ковида, и предупредить этот процесс невозможно, отметила трихолог Инна Петросова. Это случается и на фоне других инфекций, сопровождающихся высокой температурой. Она советует сохранять спокойствие и понимать, что через несколько месяцев волосы восстановятся. В первую очередь уйдут длинные волосы и потеряется объем, но совсем человек не облысеет, отметила специалист.Трихолог Татьяна Егорова тоже считает, что противодействоать выпадению волос после ковида не получится. Врач рекомендует поддерживать в норме уровень железа, фолиевой кислоты и витамина В12, следить, чтобы не было анемии.Кроме высокой температуры, спровоцировать выпадение волос может стресс из-за длительного лечения ковида.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса. Также он посоветовал психологически готовиться к прививке (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ...)